Cum pot ajuta jocurile de societate persoanele in varsta

- Christie Brinkley este acel fost model binecunoscut pentru look-ul ei anormal de tanar, la varsta de 63 de ani. Vorbim serios, fosta diva Sports Illustrated este, chiar și la aceasta varsta, o femeie dupa care barbații inca intorc capul. Ajuta nu doar silueta ei bine intreținuta, ci și faptul ca vedeta…

- Totuși, au și astrele un cuvant de spus pentru ca pana la varsta de 30 de ani suntem guvernați de zodia in care ne-am nascut, scrie estisuperba.ro. Apoi, odata cu implinirea acestei varste, lucrurile se schimba in horoscop și ascendentul pe care il avem se impune asupra personalitații și acțiunilor…

- ANUNȚ CTP CLUJ-NAPOCA: Comunicam persoanelor incadrate in categoriile mai sus mentionate si care beneficiaza de gratuitate la transportul in comun ca se continua eliberarea abonamentelor pentru anul 2018. Ca urmare a HCL nr. 865/17.10.2017, toate persoanele varstnice si pensionarii cu domiciliul stabil…

- • Concediul de creștere a copilului (CCC) in varsta de pana la doi ani poate fi acordat oricaruia dintre parinți, potrivit legislației in vigoare. In perioada de CCC, parintele beneficiar are dreptul la o suma de bani pentru care e prevazuta de lege atat o limita minima (recent majorata, dar nu semnificativ),…

- INTERPELARE …Persoanele cu dizabilitati din judetul Vaslui ar putea evita drumurile de zeci de kilometri, daca ministrul Lia – Olguta Vasilescu va da curs unei solicitari a deputatului Daniel Olteanu. Parlamentarul a avut doua interpelari catre ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia – Olguta Vasilescu,…

- Persoanele virstnice care isi administreaza vitamina D si calciu nu prezinta un risc mai mic de fracturi in comparatie cu semenii lor care nu iau astfel de suplimente, conform unui studiu recent, citat de Reuters. Oamenii de stiinta au analizat date prelevate din 33 de studii clinice realizate anterior…

- Presedintele PNL Botosani, senatorul Costel Soptica, s-a adresat printr-o interpelare parlamentara ministrului Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, careia i-a solicitat sa rezolve criza centrelor de zi pentru varstnici din judetele Moldovei, se arata…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca in unele cazuri aceasta boala respiratorie contagioasa, cauzata de viruși gripali, poate conduce la complicații severe și deces. OMS transmite ca cel mai eficient mod de a preveni gripa este prin vaccinare. La finalul anului 2017,…

- Țigarile electronice te ajuta sa te lași de fumat arata un nou studiu științific facut de cercetatorii americani. In schimb, avertizeaza specialiștii, noile variante de țigari electronice devin tot mai atractive pentru adolescenți. Un studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea de Medicina din…

- Trei din patru persoane, care au folosit internetul pentru a cumpara produse, au achizitionat imbracaminte si produse sportive in acest an, reiese dintr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS). “Printre produsele cele mai comandate/cumpărate prin intermediul internetului…

- CHIȘINAU, 24 dec – Sputnik. Legea privind sistemul public de pensii, intrata în vigoare în acest an, prevedea ca pensia anticipata poate fi stabilita cu cel mult trei ani anticipat vârstei standard de pensionare, care este de 63 de ani. Astfel, pensia anticipata…

- Viceprimarul Slatinei, Gigi Vilceleanu, a explicat ca municipalitatea vrea sa sustina si sa incurajeze casatoria si familia, astfel ca la casatorie va fi acordat un sprijin financiar in valoare de 1.000 de lei.„Am decis sa acordam un sprijin financiar pentru tinerii casatoriti. Este vorba…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta anunta pensionarii cu pensii de pana la 1450 lei inclusiv, persoanele in varsta de peste 60 ani care nu realizeaza venituri si persoanele in varsta de peste 70 de ani beneficiarii H.C.L.M. nr. 302 29.08.2017 ca permisele de calatorie gratuite pentru anul…

- Specialiștii de la OMS arata ca vaccinarea ar trebui sa fie facuta cu prioritate de catre persoanele in varsta, femeile insarcinate, copiii mici și persoanele cu afecțiuni de sanatate, precum și de catre personalul medical, cei care sunt cei mai expuși la virusul gripal. In 2017, OMS susține…

- Un studiu lansat recent de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) arata ca gripa sezoniera provoaca pana la 650.000 de decese anual, in toata lumea. In unele cazuri gripa sezoniera, o boala respiratorie contagioasa, cauzata de virusi gripali, poate duce la complicatii severe si chiar deces, avertizeaza…

- Tehnologia nu a schimbat doar modul in care traim noi ca adulți, ci și pe cel al copiilor noștri. Ce s-a intamplat cu activitațile in aer liber cu care am crescut? Copiii nu participa astazi la ele. In schimb, aceștia se distreaza jucand jocuri video pe smartphone-uri, iPad-uri etc.. Desigur, exista…

- In jumatate din țarile europene, printre care și in Romania, doar o persoana din trei in varsta de peste 65 de ani se vaccineaza, deși, la aceasta categorie de varsta, exista cel mai mare risc de boli grave și decese. In acest context, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) recomanda ca, in sezonul…

- Pe masura ce imbatranim, rezervele naturale de colagen si acid hialuronic scad, iar procesele de regenerare incetinesc. Cele doua substante, denumite si „fantani ale tineretii”, stau in centrul celor mai multe terapii moderne de rejuvenare si reintinerire.

- Persoanele care n-au ajuns inca la varsta de pensionare pot sa-și plateasca retroactiv contribuția la pensii pentru ultimii cinci ani, daca au perioade in care n-au fost asigurați in niciun sistem autohton, a informat Casa de Pensii Timis. Persoanele interesate aveau posibilitatea sa incheie contracte…

- Politia italiana a arestat un barbat care si-a ucis doi bunici si o matusa folosind taliu, o otrava pe care a utilizat-o si asupra altor cinci membri ai familiei pe care el îi considera „impuri”, transmite AFP. Mattia Del Zotti, în vârsta de 27 de ani,…

- Samsung a anunțat astazi lansarea la nivel global a aplicației SeeColors pentru QLED TV, in urma succesului inregistrat de aplicație in Romania, Bulgaria și Ungaria. Incepand din 27 noiembrie 2017, aplicația va fi disponibila in toata lumea, fiind compatibila cu toata gama televizoarelor QLED. Aplicația…

- Iți place sa nu sa te ocupi de treburile gospodarești, ei bine activitațile casnice te pot ajuta sa iți prelungești viața. Un studiu realizat de cercetatorii americani scoate la iveala ca unele activitați casnice contribuie la prelungirea vieții . Pare ușor bizar, dar nu este. Treburile gospodarești…

- Miniserul Afacerilor Interne vine cu o propunere legislativîa prin care valabilitatea pașapoartelor sa fie prelungita de la 5 la 10 ani.”Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, care prevede o serie de modificari legislative privind cresterea valabilitatii pasaportului simplu electronic…

- Te ajuta sa dormi mai bine Daca te confrunti cu insomnia, uleiurile volatile din extractul de lavanda iti pot fi de mare ajutor. Lavanda te ajuta sa te calmezi, combate anxietatea si iti induce somnul odihnitor. Fa-ti un obicei ca, inainte de culcare, sa pui in apa de baie cateva picaturi…

- Persoanele care vor sa slabeasca cu ajutorul unei diete ar trebui sa mearga la un medic nutritionist, care le poate prescrie un regim personalizat. Analizele de sange sunt foarte importante pentru a stabili exact starea de sanatate a pacientului.

- Va rog sa-mi spuneți daca pensia de urmaș se poate cumula, in cazul soției supraviețuitoare sau a copiilor, cu alte venituri obținute de aceștia. (Veronica Petre, Constanța) RASPUNS: Potrivit Art 118, din Legea nr. 230/2010 , cu modificarile ulterioare, in sistemul public de pensii, pot cumula pensia…

- La data de 13.11.2017, in jurul orei 22:30, la sediul Poliției Orașului Petrila s-a prezentat un barbat in varsta de 40 de ani, din Petrila, care a reclamat faptul ca, in jurul orei 14:00, fiica sa, Marușan Oana – Andreea, in varsta de 17 ani (foto), a plecat de la unitatea școlara la care studiaza…

- De asemenea, se elimina conditia privind realizarea de venituri din consultanta si management. In prezent, firmele care obtin venituri din consultanta si management pot plati impozit pe veniturile microintreprinderilor, daca aceste venituri nu depasesc 20- din veniturile totale. Totodata, se includ…

- Societate cu capital privat german din Turda angajeaza: STRUNGAR PRODUSE CERAMICE Persoanele interesate pot solicita informatii suplimetare de la: Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca CP 401131, Turda, jud. Cluj

- ANUNȚ CTP CLUJ-NAPOCA: Ca urmare a HCL nr. 865/17.10.2017, toate persoanele varstnice si pensionarii cu domiciliul stabil in municipiul Cluj-Napoca, cu varsta peste 70 de ani, indiferent de veniturile lunare sau cuantumurile inregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total drepturi”, precum si persoanele…

- Fiind prezenta pe piața europeana de peste 13 ani, și in Romania de peste cinci ani, compania Promedica24 este in prezent lider european in oferirea de servicii de ingrijire la domiciliu pentru seniori. Succesul companiei nu este intamplator, acesta fiind datorat corectitudinii, profesionalismului și…

- Nucile sunt alimente extrem de populare, care, in ciuda continutului bogat in grasimi, au un numar impresionant de beneficii pentru sanatate. Nucile sunt o sursa importanta de nutrienti, deoarece contin proteine, carbohidrati, fibre, vitamina E, magneziu, fosfor, cupru, mangan si seleniu. (VEZI SI:A Beneficiile…

- Promedica24 Romania presteaza servicii de ingrijire persoane varstnice la domiciliu pentru clienți de pe teritoriul Germaniei, oferind colaboratorilor un pachet complet de beneficii. Astfel, pe langa salariul atractiv, ingrijitorii mai beneficiaza de cazare și masa, transport gratuit din…

- In urma licitatiei nationale organizata de Ministerul Sanatatii, Directiei de Sanatate Publica Satu Mare i-au fost repartizate in prima etapa un numar de 197 doze de vaccin gripal. Acestea sunt destinate urmatoarelor categorii de populatie: Pacienti cu boli cronice spitalizati in unitatile medicale…

- Liderul ALDE Arad explica la ce se refera noile prevederi. „Este vorba despre recalcularea pensiilor celor care s-au pensionat anticipat. Persoanele ale caror drepturi de pensie anticipata parțiala s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 — 16 iulie 2016 beneficiaza de recalculare prin aplicarea…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect care modifica legea pensilor, persoanele ale caror drepturi de pensie anticipata partiala s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011- 16 iulie 2016 urmând sa beneficieze de recalcularea pensiei. "Persoanele ale caror drepturi de…

- Persoanele ale caror drepturi de pensie anticipata parțiala s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 — 16 iulie 2016 beneficiaza de recalculare prin aplicarea prevederilor urmatoare: cuantumul pensiei anticipate parțiale se stabilește din cuantumul pensiei pentru limita de varsta care s-ar fi cuvenit,…

- Persoanele in varsta produc aproximativ 3% dintre accidentele auto inregistrate pe șoselele din Romania, potrivit datelor din cadrul Strategiei pentru Siguranța Rutiera. Cu toate acestea, aceeași statistica arata ca o mare parte dintre respectivele accidente se produc din cauza starii precare de sanatate…

- Un român a fost ranit în urma atacului de la Munchen și a primit îngrijiri medicale în regim ambulatoriu, a declarat, astazi, pentru Mediafax, Ministerul de Afaceri Externe. “Consulatul General al României la Munchen urmarește îndeaproape evenimentele…

- Opt persoane au fost ranite in atacul comis sambata dimineata in centrul orasului german Munchen de un individ inarmat cu un cutit, anunta Politia regionala, potrivit site-ului publicatiei Tagesspiegel. Persoanele ranite sunt sase barbati, o femeie si un copil in varsta de 12 ani, care…