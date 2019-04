Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarea lui Olimpiu Moruțan (19 ani) la pauza meciului cu Sepsi, 2-0, dupa doar 27 de minute petrecute pe teren, l-a enervat teribil pe Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, echipa de la care a ajuns mijlocașul la FCSB. „M-am intristat teribil din cauza situației lui Moruțan, pentru ca il pune…

- VARSATOR – Finalul brusc la care ai ajuns te lasa fara replica si te face sa aluneci spre o depresie greu de controlat. Sigur ca nu e rezultatul pe care l-ai preconizat atunci cand ai pornit la drum, sigur ca il poti considera un esec si pentru ca te prinde intr-o pasa proasta, din punct de vedere emotional,…

- La doar cateva zile dupa nastere, Andreea Balan s-a trezit intr-o balta de sange si a ajuns din nou la clinica unde a nascut. Aici medicii au observat mai multe hematoame sub operatia de cezariana si au operat-o de urgenta. Acum cantareta a ajuns la o alta clinica privata, potrivit Adevarul, dupa…

- Securitatea Boeing 737 MAX 8 este pusa indoiala puternic, dupa tragedia din Etiopia, care vine sa completeze dezastrul provocat de un accident similar petrecut in doar cateva luni, deși producatorul american se lauda ca aceasta este caracteristica centrala a aparatelor sale potrivit adevarul.ro. Prin…

- In urma zvonurilor aparute in urma cu ceva timp, cum ca fiul lui Dan Bittman ar fi fost anchetat intr-un dosar privind traficul de droguri, Liliana, iubita artistului lamurește totul. Mama lui Alexandru a declarat ca nu este adevarat si ca sunt doar zvonuri. „Nu e nimic adevarat. Doamne fereste! Mi…

- Nu ne trebuie un ofiter de politie supraponderal. Cum poate acesta prinde un infractor?", a declarat seful statului. „Le dam un termen limita (politistilor suprapnderali – n.r.): intre trei si sase luni. Au acest timp la dispozitie ca sa piarda din greutate", a adaugat Savkat Mirzioiev. Presedintele…

- Din pacate, Mirela de la Insula iubirii a pierdut sarcina și a facut avort spontan in weekend. Dupa toate aceste probleme, concurenta se afla sub tratament și sub atenta supraveghere a medicilor, scrie viva.ro. Mirela de la Insula iubirii era insarcinata in doua luni, insa fara sa știe ca urma sa…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a povestit pentru Agerpres discutiile lui Liviu Dragnea cu lideri PSD din teritoriu. Victor Ponta a povestit despre o discutie pe care Liviu Dragnea ar fi avut-o cu un politician cu probleme penale din Neamt, in primavara acestui an, si in care ar fi spus ca nu va…