Cum poate influenta somnul tensiunea arteriala

- Chiar daca fructele de padure sunt consumate, în mod obișnuit, în cadrul prajiturilor, a sucurilor sau a gemurilor, exista o alta varianta prin care putem beneficia de proprietațile uimitoare ale acestora: vinul medicinal.

- La data de 16 ianuarie 2018, in jurul orei 18.45, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe strada Vanatorilor din Alba Iulia, soldat cu pagube materiale. Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu…

- Un locuitor al capitalei a fost reținut de ofițerii DGT Nord a CNA și procurorii anticorupție în dupa-amiaza zilei de ieri. Barbatul este banuit ca ar fi savârșit trafic de influența. Sub pretextul coruperii judecatorilor, acesta ar fi estorcat și primit 5 000 de euro. Potrivit…

- Sambata, 6 ianuarie 2017, in jurul orei 23.40, politistii din Teius l-au depistat pe un barbat de 53 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Octavian Goga din Teius, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Ploiești au lu decis sa finalizeze dosarul și sa-l trimita in judecata , sub control judiciar, pe fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea pentru infracțiunea de trafic de influența. Prejudiciul a fost estimat de magistrații anticorupție la peste…

- Iubirea adevarata este acel sentiment care ne implineste fiinta, care ne face sa ne simtim liberi si fericiti. Dragostea iti ofera aripi, iar omul tau te va ajuta sa evoluezi si sa fii mandra de femeia care devii. Doi oameni care se iubesc sunt invincibili in fata obstacolelor vietii, ei fac tot ce…

- Marian Iftimie-Nicorici, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL), si Iulian Boghean, director la clubul de fotbal Ceahlaul Piatra Neamt, au fost trimisi in judecata de procurorii...

- Relatiile cu Berna devin tot mai reci. Revine dorinta unui referendum pentru a intari pozitia elvetiana. Tensiunea creste odata cu decizia Bruxellesului de a acorda egalitate si acces Elvetiei pe pietele europene doar pentru un an si este de neadmis pentru Berna.

- Deputatul Catalin Radulescu, sustinut de 38 parlamentari, a initiat un proiect pentru modificarea codurilor penale, fiind propuse mai multe schimbari, cele mai controversate fiind cele referitoare la pragul de 200.000 euro pentru abuzul in serviciu si nepedepsirea infractiunilor comise pentru altul…

- Acest aspect nu trebuie sa te ingrijoreze....insa ce ne facem cand scaderea tensiunii intervine brusc, fara sa-i stim cauzele.... Printre simptomele tensiunii scazute amintim: ameteli, tulburari de echilibru, transpiratii excesive, senzatie de lesin, scaderea cantitatii de urina, dureri in…

- In afara de usturoi, banane si cereale integrale, cunoscute pentru capacitatea lor de a scadea tensiunea arteriala, mai sint si alte alimente care au acest efect pozitiv asupra organismului. Unele alimente au capacitatea de a scadea tensiunea arteriala, iar unele dintre acestea sint foarte eficiente…

- Tensiunea arteriala, problemele cu tiroida sau cu inima sunt doar cateva din consecintele care ii tin pe romani departe de multe din preparatele traditionale de Craciun. Pentru a se bucura de bucate gustoase, dar care sa nu le puna viata in pericol, nutritionistii fac cateva recomandari.

- Tensiunea arteriala ridicata, cunoscuta și sub termenul hipertensiune, este cauzata de obicei de factori genetici și de stilul de viața, iar daca nu este ținuta sub control, poate deveni fatala,...

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților UDREA ELENA GABRIELA, membru al Guvernului la data faptelor, pentru savarșirea infracțiunilor de…

- Medicul Vasi Radulescu dezvaluie cum ar trebui sa avem tensiunea arteriala. „Marile asociatii de hipertensiune au actualizat ghidul oficial, avand la baza metaanalize cu date solide, tragand un semnal...

- Sambata, 16 decembrie, in jurul orei 23:20, politisti din cadrul Politiei Municipiului Dej, Biroul Rutier, au depistat un barbat de 49 ani, din Dej in timp ce conducea autovehiculul pe str. Șomcutului, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In baza celor constatate, conducatorului auto i-au fost…

- Pe intreaga perioada a sarcinii este extrem de important sa monitorizezi in permanenta nivelul tensiunii arteriale, deoarece acest indicator poate spune foarte multe lucruri despre sanatatea ta. Atat la fiecare vizita la medicul tau, cat si acasa, poti afla rapid nivelul tensiunii tale arteriale, pentru…

- Spun anumite guri rele (si invidioase, banuim) ca premarele Mihaita ar avea un plan de creare a unui trust media&social media propriu, sau, in fine, controlat de el in cea mai mare masura, si de evadare in acest mod de sub copita cu care il tine captiv buhaiul santajist Ghihocel Osanza de la Buna Zoaia.…

- Tensiunea arteriala tinde sa scada cu 14 ani inainte de moarte, este una dintre concluziile unui studiu publicat in jurnalul American Medical Association Internal Medicine. Cercetatorii din cadrul Universitatii Exeter din Marea Britanie au analizat 46.634 de rapoarte medicale ale cetatenilor britanici…

- Daca porti lentile de contact, cu siguranta ai experimentat multe situatii si ai invatat cu timpul care e cea mai corecta utilizare a lor. Totusi, exista o intrebare legata de folosirea acestora la care parerile sunt impartite. Este bine sau nu sa adormi cu lentilele de contact la ochi? De ce exista…

- Tensiunea arteriala se masoara în cmHg (mercur) si are doua valori (de exemplu, 12,8). Prima valoare reprezinta tensiunea arteriala sistolica (presiunea sângelui când inima pompeaza sânge) si, a doua, tensiunea arteriala

- Tensiunea arteriala oscilanta poate fi la fel de periculoasa precum tensiunea arteriala crescuta constanta, potrivit unui studiu realizat de cercetatorii de la Intermountain Medical Center Heart Institute din Salt Lake City. Rezultatele studiului, la care au participat 11 mii de pacienti, au fost publicate…

- In perioada 02 – 03 decembrie a.c. politistii rutieri maramureseni au actionat pentru supravegherea traficului rutier si prevenirea accidentelor de circulatie pe drumurile publice din judet, avand ca prioritate depistarea soferilor care pun in pericol siguranta traficului rutier conducand sub influenta…

- Un barbat a decedat si alte sapte persoane au fost transportate la spital, in urma unui grav accident de circulatie care a avut loc marti dupa amiaza, ca urmare a unei coliziuni intre un tractor cu remorca si un autoturism, pe DN 1H, intre localitatile Simleu Silvaniei si Pericei, potrivit datelor furnizate…

- Ai probleme cu tensiunea arteriala? Nicio problema. Iti oferim cele mai bune sfaturi pentru a trece peste aceste dificultati. Acesta este fructul minune care tine tensiunea arteriala sub control. O „doza” zilnica de pepene ajuta la tinerea tensiunii arteriale sub control. Vestea buna, pentru cei care…

- La data de 24 noiembrie 2017, in jurul orei 21.00, politistii din Ocna Mures l-au depistat pe un barbat de 48 de ani, din Ocna Mures, in timp ce conducea un autoturism, pe o strada din oras, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Iata ce puteti face pentru a va ajuta copilul: 1. Stabiliti de cate ore de somn are nevoie Potrivit specialistilor, prescolarii au nevoie de 11-12 ore de somn. Copii de 5-10 ani au nevoie de 10 pana la 11 ore de somn, iar adolescenti "functioneaza" cel mai bine daca dorm 9-10 ore pe noapte. 2. Modificati…

- Una dintre strategiile care ajuta la ținerea sub control a stresului este alimentația. Afla ce alimente trebuie sa manânci și ce trebuie sa faci pentru a scadea tensiunea arteriala și pentru a scapa de stres.

- Iasiul si-a mentinut intacte sansele la play-off dupa victoria cu FCSB si poate lua o optiune importanta la locul 6 daca va gestiona bine urmatoarele doua meciuri. Sambata, CSM Poli Iasi va juca pe terenul lui Dinamo, echipa cu care se afla la egalitate de puncte (24), dupa care va primi in Copou…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri seara, un conducator auto care se afla la volan sub influența bauturilor alcoolice și nici nu deținea permis de conducere.”La data de 22 noiembrie a.c., în jurul orei 22:45, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, Biroul Drumuri…

- Bijuteriile sunt cele mai potrivite accesorii, atunci cand vrei sa surprinzi cu un look senzational. Alese cu grija, acestea iti vor oferi cu usurinta un plus de feminitate si stil, atat pentru tinutele de zi, cat si pentru cele de seara. Eleganta unei bijuterii cu filigran poate transforma rapid o…

- Astazi, 22 noiembrie 2017, in jurul orelor 00.20, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Blaj, in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe Drumul National 14 B, au observat ca la km 128, se afla rasturnata inafara parții carosabile o autoutilitara avariata. In urma…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat care a fost prins conducând sub influența alcoolului și a unor substanțe cu efecte psihoactive.”La data de 29 octombrie a.c., un barbat, de 36 de ani, din Turda, a fost depistat conducând un autovehicul pe strada…

- Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” va trebui sa-i plateasca lui Dan Juratoni, fost profesor al unitatii de invatamant, suma de 9.490 de lei cu titlul de cheltuieli de judecata si plata a 112 de zile de concediu de odihna neefectuate si necompensate in bani. Decizia apartine Tribunalului Timis si Curtii…

- Șeful Sectorului Poliției de Frontiera Giurgiu, Ionuț Ifrim, este urmarit penal, sub control judiciar, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, fiind acuzat de șantaj și de cumparare de influența, a anunțat, marți, un comunicat al DNA. "Procurorii din cadrul Direcției Naționale…

- Pentru ca viteza, sofatul sub influenta bauturilor alcoolice, abaterile savarsite de catre pietoni in trafic si neacordarea prioritatii de trecere sunt principalele cauze care conduc la accidente pe drumurile publice, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arges vor intensifica…

- Iata cateva sfaturi despre sarcina oferite de specialisti in pediatrie pentru a preveni aparitia unor eventuale probleme de sanatate. Totul despre sarcina – Sfatul #1: Tine sub control greutatea si tensiunea arteriala Pentru a aduce pe lume un copil sanatos si fara probleme, viitoare mamici…

- Accidentul vascular cerebral de cele mai multe ori nu prezinta simptome, atacuri de cord și boli vasculare periferice. Insa din pacate bolile cardiace afecteaza tot mai mulți ani de la an la an, iar in SUA reprezinta una dintre principalele cauze de deces. Ateroscleroza poate afecta mai multe artere…

- Un barbat din judetul Timis, care lucra pe un autogreder, este cercetat de politie, dupa ce a condus utilajul fara permis si sub influenta alcoolului. A fost oprit de politistii din Radesti, langa Aiud. Lluni, in jurul orei 14.30, politistii Postului de Poliție Radești l-au depistat pe un barbat de…

- Gazeta Sporturilor a scris ieri despre contribuția pe care Mihai Stoica o are acum la FCSB și despre faptul ca și-a recapatat influența in club. Alibec și Golofca sunt ultimele victime ale managerului liderului din Liga 1. Acum platesc din cauza relației proaste cu managerul. Stoica a redobandit o influența…

- Delicioase și foarte sanatoase, nucile sunt alimente de toamna care n-ar trebui sa ne lipseasca din alimentația zilnica.Bogate in vitamina A, B2, B6, B12, D, E si acid folic, nucile contin minerale necesare mentinerii sanatatii organismului, precum mangan, cupru, potasiu, calciu, fier, magneziu,…

- Ceaiul de lamaie are un mare beneficiu asupra sanatații. Acesta ajuta la detoxifierea ficatului, regleaza tensiunea arteriala și nu numai. Afla care sunt beneficiile acestui ceai, scrie realitatea.net.

- Tribunalul București a decis luni achitarea lui Vasile Blaga, fost secretar general al PDL, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de influența. Instanța a mai dispus ridicarea sechestrului pus in timpul urmaririi penale pe averea lui Blaga, informeaza Agerpres. Decizia instanței ...

- Simona Halep a pierdut in doua seturi ultimul meci din Grupa Roșie de la Turneul Campioanelor, 3-6, 4-6 cu Elina Svitolina și a ratat calificarea in semifinale, dupa ce pe tot parcursul disputei a aratat o stare de nervozitate. Tensiunea partidei s-a vazut atat in numeroasele erori neforțate ale romancei,…

- Un barbat in varsta de 61 de ani este cercetat penal dupa ce s-a urcat la volan si a condus sub influenta alcoolului. Politistii au descoperit ca avea alcoolemie de 1,14. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 25 octombrie, in jurul orei 14.15, politistii rutieri din Aiud l-au depistat pe un barbat de 61 de ani,…