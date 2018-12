In toamna acestui an, Procurorul general al Romaniei a sesizat ICCJ cu recurs in interesul legii in vederea interpretarii si aplicarii unitare a dispozitiilor vizand incadrarea juridica a faptei unei persoane audiata ca martor de a face afirmatii mincinoase sau de a nu spune tot ce stie in legatura cu faptele sau imprejurarile esentiale cu privire la care a fost intrebata in marturie mincinoasa sau favorizarea faptuitorului.