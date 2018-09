Stiri pe aceeasi tema

- Odata depasit acest timp petrecut zilnic in fata ecranelor, copiii sunt expusi scaderii capacitatilor cognitive, potrivit unui studiu publicat ieri de revista britanica Lancet Child and Adolescent. Studiul a facut de cercetatori canadieni (Instututul CHEO, Universitatea din Ottawa, Carleston University)…

- Oamenii de stiinta americani au anuntat descoperirea unui nou tratament antibiotic pe baza de galiu, un metal cu efecte promitatoare in cadrul unui studiu clinic preliminar in care au fost implicati pacienti diagnosticati cu infectii pulmonare greu de vindecat, cauzate de superbacterii, relateaza Xinhua.…

- Aproape 60% dintre parinții romani cheltuie intre 100 si 300 de lei pentru a cumpara rechizite scolare in aceasta perioada, in conditiile in care peste o treime dintre ei asteapta inceputul anului pentru a cumpara rechizitele, arata un studiu efectuat de compania de cercetare de piata 4Service Group…

- Excesul ponderal la copii și obezitatea sunt deja epidemie. Numai in 2016, Organizația Mondiala a Sanatații inregistra o cifra record de 41 de milioane de copii, cu varstele sub cinci ani, care se confruntau cu un numar impresionant de kilograme in plus. In timp, acestea devin responsabile pentru o…

- Ablatia amigdalelor, ca si cea a polipilor nazali, este o interventie chirurgicala destul de frecventa, cu toate ca nu mai este practicata atat de des ca in trecut. Amigdalele sunt structuri care conțin țesut limfatic. La nivelul lor se formeaza anticorpi, cu ajutorul carora organismul se apara impotriva…