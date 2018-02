Cum poate banala agrafa de birou sa distruga lumea. Parabola care ne arata care este problema cu Inteligenta Artificiala

Stiri pe aceeasi tema

- Esecul de pe "Olimpico", 1-5, i-a transformat pe cei de la FCSB in tinta glumelor si ironiilor din mediul online. Ironiile lui MM Stoica, dupa un derby cu Dinamo s-au intors acum impotriva lui ALTE 3 GLUME DESPRE INFRANGEREA FCSB Steaua a rezistat 15 minute fara sa ia gol. Era pauza. ...

- Niculina Stoican trece prin momente dificile dupa ce s-a judecat cu o casa de discuri din Oltenia. Cantareata a pierdut procesul cu reprezentatii casei de discuri insa judecatorii au decis ca cererea artistei este perimata. Totul pentru ca respectiva casa de discuri s-a dizolvat in 2013 si astfel artista…

- Te trezești greu dimineața pentru a merge la serviciu? Iata explicația. Un academician de la Universitatea Oxford susține ca programul 09:00-17:00 nu este deloc cel mai bun pentru sanatatea noastra. Acesta considera ca cel mai bun moment pentru a incepe ziua de munca dimineața este ora 10:00. De fapt,…

- Daca nu se vor lua masuri pentru a tine sub control progresele rapide ale Inteligentei Artificiale (AI), s-ar putea sa apara curand noi curente rauvoitoare de stiri false, atacuri cibernetice si atacuri asupra infrastructurilor fizice din lume, avertizeaza un grup de experti in acest domeniu, potrivit…

- Narelle Krikhoff (53 ani) din Australia a suferit recent o operație complicata, in urma careia medicii i-au taiat o parte din nas. Femeia, care purta ochelari de vedere, a fost diagnosticata cu un cancer de piele agresiv, in ciuda faptului ca folosea crema cu protecție solara in mod normal. Cand a vazut…

- Realizatorul tv, Mircea Badea, este dezamagit cu privire la deznodamântul scandalului declansat zilele trecute în jurul procurorului-sef al DNA. ”Sunt într-un punct foarte periculos. Este ca un fel de desparțire între noi, din multe puncte…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care merge vineri intr-o vizita la Berlin, a afirmat ca Polonia doreste dezvoltarea relatiilor comerciale cu Germania ''si cu alti parteneri din vestul Europei'', relateaza agentia PAP. Potrivit sursei, seful guvernului de la Varsovia a subliniat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a revenit joi in țara, din Japonia, la solicitarea premierului Viorica Dancila. Acesta urmeaza sa dea explicații cu privire la scandalul din justiție, in care este implicata Direcția Naționala Anticorupție. Premierul a anuntat ca ii va solicita ministrului Justitiei,…

- Ai de unde alege. Sunt peste 200 de declaratii de dragoste! Nu am nimic sa-ti spun decat ca te iubesc. Si mi-e teama ca vei crede despre mine ca sunt plictisitor. *** Sunt tot al tau si simt ca toata lumea e a mea. N-as putea fi fericit daca n-as avea iubirea ta. *** …

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, in debutul unei intalniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian, transmite AFP."Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre…

- Intrebata daca vor cadea multe capete, fostul lider PNL a declarat: „La cate capete au cazut in ultimul an, nu m-ar suprinde sa vad o ședința, un fel de harakiri public la PSD, cu vreo suta de secretari de stat dați afara. Este un mod de acțiune constant pe care acest partid, care are cam…

- Berbec Sambata: Un prieten iti face o invitatie, dar ai dubii daca sa ii dai curs sau nu. Este posibil sa regreti daca nu o vei face. Nici nu stii ce ai de pierdut! Duminica: Ar fi bine sa lasi deciziile importante pe data viitoare. Astazi nu prea esti in apele tale si este posibil…

- Criza dintre Statele Unite și regimul de la Phenian este tot mai accentuate, iar in acest sens, China a decis sa iși intareasca și mai mult granița cu Coreea de Nord. Unitați Militare din Yanbian au fost r...

- Un camion s-a rasturnat, in aceasta dimineața, pe drumul dintre Maicanești și Cioraști. Potrivit primelor informații, este posibil ca o persoana sa fie incarcerata, forțele de intervenție plecand spre locul unde s-a produs evenimentul rutier.

- Carles Puigdemont si-a mentinut marti candidatura la conducerea executivului catalan si a lansat un apel la unitatea separatistilor ale caror diviziuni au aparut la lumina zilei dupa amanarea sedintei sale de investire, blocata de justitie, comenteaza AFP. "Nu exista niciun alt candidat…

- Un barbat in varsta de 46 de ani, angajat la serviciul de salubritate din Husi, a ajuns, luni, la spital, dupa ce un coleg cu care lucra la deszapezire l-a lovit din greseala cu lopata si i-a taiat nasul. A

- Decesul cantaretei Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, pe 15 ianuarie, ar fi fost cauzat de o supradoza de fentanil, un analgezic opioid folosit ca anestezic si in tratarea durerilor cronice, medicament care i-a provocat moartea si artistului Prince, in aprilie 2016, scrie voici.fr.

- Rezultatul acțiunilor noastre este la fel de important ca reacția noastra la acestea. Confruntați cu eșecul, unii oameni se lasa urmariți de nereușita, în timp ce alții îl folosesc ca pe un prilej de învațare. Unii încremenesc într-o gândire fixa, în timp…

- Braconierii romani au facut macel pe un lac din Italia. Trei barbați de origine romana au fost reținuți dupa ce au pescuit pește toata noaptea intr-o zona protejata folosindu-se de mai multe cabluri de curent, informeaza vocedimantova.it.

- Poluarea nu este o problema care exista exclusiv pe Pamant. Ea incepe sa isi faca simtita prezenta si in spatiu, acolo unde gunoaiele lasate in urma de diversi sateliti sau rachete continua sa orbiteze planeta noastra. Pentru acestea trebuie gasita o solutie reala.

- Marile companii de tehnologie din toata lumea au avut un impact profund asupra fiecarui sector economic, incepand de la librarii pana la companii de taxe, schimband in totalitate unele industrii precum cea hoteliera. Acum, Yahoo Finance cauta elemente pentru a crea un serviciu de sharing in sectorul…

- Daca credeai ca Inteligența Artificiala este doar o tehnologie interesanta, dar nu importanta, mai gândește-te o data! Iata cinci situații în care AI îți va oferi avantajul de care ai nevoie la momentul potrivit: Prea multe aplicații care ruleaza în fundal Cu toții…

- Un acord special intre Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum isi doreste guvernul de la Londra este posibil dupa Brexit, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu pentru BBC, care a difuzat sambata fragmente, relateaza AFP. Intrebat daca va exista o solutie…

- Pretul energiei electrice consumate in orele de gol, a ajuns, pe piata pentru ziua urmatoare (PZU – piata spot), pana la 10 lei/MWh, potrivit datelor Operatorului Comercial al Pietei de Energie Electrice (OPCOM). Preturile din intervalele orare 4 si 5 dimineata de pe PZU din data de 18 ianuarie au coborat…

- Presa italiana a scris, miercuri, ca directroul general al sectorului tehnic al clubului Fiorentina, Pantaleo Corvino, a reusit sa obtina, in afara sumei de doua milioane de euro, o proportie de 30 la suta dintr-un posibil viitor transfer, pentru a-l lasa pe Ianis Hagi sa revina la FC Viitorul.Pana…

- Scandal la Loto! O bila avea doua numere diferite. Cum a fost posibil? Scandal mare in Irlanda dupa ce la extragerea de sambata peste 4,5 milioane de spectatori au observat ca o bila avea imprimata pe ea doua numere diferite. Bila respectiva avea atat numarul 33, cat și 38. Organizatorii loteriei au…

- Pentru ca acest lucru chiar sa fie posibil, e important sa incepi anul cu un mic plan, scrie libertatea.ro. 1. Eficientizeaza-ți casa Spre exemplu, pentru o incalzire excelenta a casei tale, la costuri mai mici, poți alege una dintre aceste centrale pe gaze. Sunt utile atat pentru incalzirea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca a aflat "cu stupefactie" ca in majoritatea unitatilor din Politie se folosesc teste psihologice fara licenta si a cerut demisia tuturor celor responsabili in cazul politistului care a agresat doi...

- Eșecul celui de-al doilea asediu al Vienei (1683) a marcat inceputul sfarșitului puterii otomane in Europa Centrala și de Sud-Est. Transilvania a intrat in componența Imperiului Habsburgic la sfarșitul secolului al XVII-lea, ca Principat autonom, mai apoi ca Mare Principat, condus direct de imparatul…

- Recep Tayyip Erdogan a sosit in Franța unde efectueaza prima vizita oficiala de dupa 2016 și s-a intalnit cu omologul sau francez, Emmanuel Macron. Președintele Franței i-a spus lui Erdogan...

- Pana acum au fost identificate doua cai de atac. Prima dintre acestea a fost numita Meltdown si afecteaza exclusiv procesoarele produse de Intel. Meltdown este o vulnerabilitatea in protectia kernel-ului (miezul central de memorie care gestioneaza cele mai importante date). Cea de-a doua vulnerabilitate,…

- Un avion care a decolat din Auckland, Noua Zeelanda, in 2018, a aterizat in Hawaii…in 2017. S-a intamplat datorita diferenței de fus orar, astfel ca pasagerii au sarbatorit Revelionul de doua ori. Zborul HA446, al companiei aeriene Hawaiian Airlines, pe cursa Auckland-Honolulu, era programat la ora…

- Procurorii il acuza pe medicul Mihai Lucan ca ar fi incercat sa distruga dovezi, dar si sa influenteze martorii. Medicul ar fi incercat sa transfere 600.000 de dolari in conturile unor apropiați. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/acuzatii-uluitoare-ale-procurorilor-la-adresa-medicului-mihai-lucan-ar-fi-incercat-sa-distruga-dovezi-si-sa-influenteze-martorii_394657.html#ixzz526RlZRbN

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anuntat vineri ca va pune la dispozitia Consiliului Concurentei toate informatiile necesare, dupa anuntul referitor la investigatia privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International, proprietarul eMag, pe piata serviciilor…

- Autoritațile irlandeze sunt în alerta, dupa ce au descoperit ca grupuri mari de români au ajuns în țara în aceasta perioada. Polițiștii irlandezi au identificat mai multe personae de origine româna, care fac parte dintr-o rețea de cerșetorie. Persoanele în…

- Calin Popescu Tariceanu și numarul doi din PSD au lansat in spațiul public tema realizarii unui referendum pentru monarhie. Drumul pana acolo e insa destul de complicat, mai ales ca in Constituție scrie ca legea fundamentala nu poate fi revizuita la capitolul forma de guvernamant.

- Pe 18 decembrie 2017, Luna Noua (conjuncța Soare-Luna) se formeaza in semnul Sagetatorului și reprezinta un nou inceput pentru toata lumea, in funcție de sectorul astral care este influențat de aspect. Acum este momentul sa se acționeze deoarece toate proiectele și activitațile demarate la Luna Noua…

- Negocierile cu privire la viitoarea relatie intre Uniunea Europeana si Marea Britanie ar trebui sa inceapa "cat mai curand posibil", a estimat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in a doua zi a Consiliului European de iarna.

- Flavius Stoican acuza starea gazonului, dar și arbitrajul de la meciul pierdut de echipa sa, scor 1-2 cu Sepsi Sfantu Gheorghe. Fundașul lui CSM Poli Iași, Cosmin Frasinescu, a comentat și el partida. "Pe un asemenea teren, chiar se poate intampla orice, orice greseala te costa imediat. ...

- Principesa Margareta a afirmat, in alocutiunea rostita la sedinta solemna a Parlamentului, ca va continua sa serveasca interesele fundamentale ale Romaniei, cu aceleasi valori si principii ca ale tatalui sau, iar coroana va continua sa faca tot ce este posibil, alaturi de institutiile fundamentale…

- Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie a mai ratat sansa de a da un verdict final in procesul unui criminal de razboi. Asta dupa ce , miercuri, liderul militar croat Slobodan Praljak a murit dupa ce a inghitit ceanura. Este al treilea criminal de razboi care se sinucide in timpul procesului,…

- Eșecul cu Sampdoria, 2-3, a fost prevestit de o cearta violenta intre seniori și grupul tinerilor, conform dagospia.it. "Macar de s-ar fi lovit in vestiar, ca era nevoie de-un pic de scandal!", declara Allegri. Atmosfera in vestiarul lui Juventus s-a deteriorat grav, iar antrenorul pare sa fi scapat…

- Siguranta autoturismul personal tine foarte mult de atentia pe care fiecare sofer o acorda in orice conditii, chiar si atunci cand aude zgomote ciudate. Daca gasiti o sticla de plastic in roata masinii, trebuie sa fiti foarte atenti, pentru ca va puteti afla intr-un real pericol.

- Berbec – The Diamond Dreamer Daca in ultimul timp ti-ai indreptat atentia mai ales catre lucrurile materiale, din viata de zi cu zi, e posibil sa le fi lasat pe celelalte pe plan secund. Acum e un moment bun pentru a redescoperi valoarea si bogatia ce se revarsa din experientele spirituale…