Cum planificăm un concediu chibzuit și cum cheltuim inteligent Cum planificam un concediu chibzuit și cum sa cheltuim inteligent in timpul vacanței? Intr-adevar concediul de vara e una dintre acele cheltuieli consistente, care poate sa ne dea peste cap bugetul pentru cateva luni. Dupa parerea mea, educația financiara este vitala tocmai pentru a ne pregati pentru hopurile financiare banești astfel incat sa nu ajungem sa ne distram 10 zile și sa platim 10 luni. Cum facem asta? Cea mai eficienta metoda este sa anticipam aceste varfuri costisitoare și sa ne pregatim pentru ele. Un roller-coaster financiar Soluția unei vacanțe eficiente din punct de vedere financiar… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Cum planificam un concediu chibzuit și cum sa cheltuim inteligent in timpul vacanței? Intr-adevar, concediul e una dintre acele cheltuieli consistente, care poate sa ne dea peste cap bugetul pentru cateva luni. Descopera cum sa te pregatești pentru cheltuielile din concediu, grație sfaturilor trainerului…

