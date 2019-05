Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, Raducu Mazare, fiul lui Radu Mazare, a dezvaluit in exclusivitate pentru Observator Antena 1 dar si pentru Romania Tv, detalii in privinta arestarii tatalui sau si a evolutiei cazului. El a spus ca merge sa si viziteze tatal in arest, ii duce de mancare si spune ca tatal sau doarme pe o saltea…

- „Prea multe nu are ce sa faca, trebuie sa stea (Radu Mazare, n.r.). Ii ducem de mancare, mai vorbim cu el. Doarme pe o saltea de burete, merge la o baie comuna, dar nu trebuie sa-l plangem si sa-l victimizam. Stiti ca a trecut printre atatea. Este bine cu moralul, este bine fizic. Asteptam sa se demareze…

- Raducu Mazare, fiul lui Radu Mazare, a dezvaluit ca tatal sau se afla intr-un centru de detenție pentru cei care urmeaza sa fie extradați, unde doarme pe o saltea de burete și merge la o baie comuna, dar și ca fostul primar al Constanței a depus o cerere la ONU.

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat ca ministerul a trimis luni dimineata in Madagascar dosarul pentru extradarea lui Radu Mazare. Dosarul a ajuns deja la autoritatile malgase, in conditiile in care azi era data-limita pentru acest mecanism.

- Radu Mazare, fostul primar al Constanței, a fost arestat, recent, in Madagascar, iar acum se așteapta ca acesta sa fie extradat in Romania.Puțini știu, insa, ce mega-afacere are Radu Mazare in Madagascar, dar și ce legaturi are cu un trib malgaș, cu care a ... Citește AICI ce MEGA-AFACERE…

- Ana Birchall, ministrul interimar al Justiției, confirma ca Radu Mazare a fost arestat in Madagascar. ”Va pot confirma ca astazi Ministerul Justiției a primit la ora 17:34 de la Interpol confirmarea ca domnul Mazare a fost arestat in Madagascar. Radu Mazare a fost arestat provizoriu in conformitate…

- Radu Mazare se afla in Madagascar din decembrie 2017, cand a plecat din tara fara sa fie impiedicat de autoritati. Fostul primar al Constantei se afla sub control judiciar. El a trait de atunci in complexul sau de bungalowuri construit din timp pe plaja din Antsiranana.