- Daniel Breaz, ministrul interimar al Educatiei, a declarat sambata, la Alba Iulia, ca numarul scolilor care au toaleta in curte a scazut de la peste 2.300 in 2017 la circa 300 in acest an. "Avem niste cifre imbucuratoare si o evolutie pozitiva a ceea ce inseamna infrastructura din invatamantul din Romania.…

- Primarii care au in localitațațile pe care le conduc școli fara toalete sau fara apa curenta au fost sfatuiți astazi de prefectul de Alba, Danuț Halalai, sa achiziționeze toalete mobile de tip container, pe care sa le racordeze la apa. Potrivit acestuia, in județ sunt aproximativ 200 de copii care invața…

- Mai puțin de un sfert din școlile sucevene cu toalete in curte au optat pentru instalarea unor toalete tip container deși Inspectoratul Școlar Suceava a primit banii necesari pentru instalare in 29 de unitați de invațamant din județ, transmite corespondentul MEDIAFAX.Ministerul Educației Naționale…

- Ministrul de interimar de Interne, Mihai Fifor, a cerut prefectilor judetelor din tara ca pana luni seara sa ii transmita o situatie cu toate scolile care nu au grup sanitar si nici autorizatie, pentru a lua masuri urgente pentru rezolvarea problemelor, impreuna cu premierul. „As vrea sa solicit prefectilor…

- Ingrijorator ! Milioane de romani traiesc in afara granitelor si statul roman inca nu a gasit o solutie. Recent, ministrul Romanilor de Pretutindeni, a declarat, ca cele mai recente statistici arata ca aproximativ 9.700.000 de romani traiesc in afara granitelor, iar motivele emigrarii sunt corupția,…

- Ministrul de Finante Eugen Teo­dorovici a declarat recent ca pana la finalul lunii iulie va ajunge pe masa guvernului propunerea de recti­ficare bugetara. El a spus ca va fi pre­zentat si un pachet de masuri care va reglementa situatia pensiilor speciale, dar si situatia persoanelor care raman in…

- Premierul Viorica Dancila a reacționat in cazul fetiței din Mehedinți, subliniind ca va fi efectuata o analiza și, daca se va considera ca un minister se face vinovat pentru situația creata, acest lucru va fi luat in calcul in privința schimbarii miniștrilor. Ea a cerut o ancheta de la Carmen Dan,…