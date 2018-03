Cum ni se schimba economia pe tăcute, iar noi suntem ocupați cu false probleme In 2010, cand criza se așezase confortabil in Romania, ceea ce ne-a ținut pe linia de plutire a fost industria auto. Devenisem dependenți de ea, spus mai pe șleau, cel puțin cata vreme 20% din total industria romaneasca provenea din zona construcțiilor de mașini. Intre timp, criza s-a mai disipat, iar astazi locul ei a fost luat de industria energetica (chiar daca importanța ei e mai mica azi decat cea auto din 2010). Datele au ca origine Institutul Național de Statistica, fiind prezentate de Nina Alexevici, director al Direcției de statistica a indicatorilor economici pe termen scurt. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele luni ale anului trecut, la nivel național s-au dat in folosința aproape 14.000 de locuințe, dintre care peste 1.400 in aceasta parte a țarii. Institutul Național de Statistica anunța ca, in 2017, in Romania s-au construit peste 53.000 de locuințe, in creștere cu 1.100 fața de anul 2016.…

- Romania a importat, in ianuarie 2018, o cantitate de titei de 722.000 tone echivalent petrol (tep), cu 7.900 tep (1,1%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a totalizat 284.600…

- Masurile de moderare fiscala si de inasprire a politicii monetare ar reprezenta cea mai buna combinatie pentru Romania in viitor, in conditiile in care cresterea economica puternica de anul trecut risca sa devina tot mai fragila, cresterea deficitelor si investitiile reduse vor reduce spatiul de…

- ADVERTORIAL POLITIC Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 77,9 miliarde de lei in 2017, in crestere cu 6,4% comparativ cu 2016, arata datele comunicate de Institutul National de Statistica (INS). Datele oficiale, certe, arata ca cifra ar fi fost si mai mare daca guvernul tehnocrat…

- Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, dar declinul s-a redus in ianuarie, cand s-au pierdut 6.495 de locuitori, mai putini decat in aceeasi luna a anului trecut, aceasta situatie fiind generata in principal de o reducere a mortalitatii, arata datele publicate vineri de Institutul…

- Conform unui studiu publicat de Institutul Național de Statistica, numarul pensionarilor înregistrati în România se situa la 5,229 milioane, în T4 din 2017, în crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul…

- 92% din oamenii de afaceri care au raspuns sondajului Barometrul mediului de afaceri românesc nu susțin modelul de creștere economica bazat pe creșterea consumului. Iar cei mai mulți dintre oamenii de afaceri respondenți, 45%, sunt neîncrezatori sau foarte neîncrezatori în…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, arata ca investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 77,9 miliarde de lei in 2017, in crestere cu 6,4% comparativ cu 2016, citand datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Datele oficiale, certe, demasca, din nou, minciuna…

- Numarul pensionarilor din Romania a ajuns la 5,229 milioane in al patrulea trimestru al anului trecut, in crestere cu 5.000 fata de trimestrul precedent, in timp ce pensia medie a crescut cu 2,4%, la 1.132 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat marti ca majorarea inflatiei, care a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, este un puseu care va trece, dar daca o cauza o reprezinta majorarile salariale, atunci tara noastra nu mai trebuie sa fie furnizoare de forta de munca ieftina. …

- Datele publicate astazi de Institutul National de Statistica confirma dezastrul economic al guvernarii PSD-ALDE. Inflatia a a urcat la 4,7%, maximul ultimilor cinci ani, ceea ce a anulat 65% din cresterile salariale ale romanilor. Si e abia inceputul. 'Revolutia fiscala a fost o bataie de joc la adresa…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in ianuarie cu 15,9% fata de luna ianuarie a anului trecut, pana la 5,42 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).In luna ianuarie…

- In luna martie, luna dedicata femeilor, apar o serie de studii dedicate. Cu aceasta ocazie, Institutul Național de Statistica a publicat cateva date referitoare la populația feminina ocupata. Datele arata ca, in ceea ce privește participarea populației la activitatea economica, in trimestrul trei al…

- Investitiile nete realizate anul trecut in economia nationala au insumat 77,964 miliarde de lei, fiind in crestere cu 6,4%, comparativ cu anul 2016, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In trimestrul IV 2017, investitiile nete realizate in economia…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 77,9 miliarde de lei in 2017, in crestere cu 6,4% comparativ cu 2016, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). “In anul 2017, comparativ cu anul 2016, investitiile nete realizate in economia…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, miercuri, estimarile publicate la jumatatea lunii februarie, referitoare la cresterea de 7%, pe serie bruta, a PIB in anul 2017, fata de anul anterior. In 2008, economia Romaniei a crescut cu 7,1%, in termeni reali, fata de 2007. Comisarii…

- Datele publicate de Institutul National de Statistica (INS) vin sa confirme estimarile analistilor potrivit carora cresterea economica din 2017 s-a bazat aproape exclusiv pe consum. Acest indicator a contribuit cu 6,6 procente la cresterea PIB de 7% de anul trecut. Din aceasta contributie, 6,4 procente…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, miercuri, estimarile publicate la jumatatea lunii februarie, referitoare la cresterea de 7%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in anul 2017, fata de anul anterior, transmite News.ro . Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 7%, fata…

- "Un nou val de scumpiri la alimente va lovi buzunarele romanilor pana la Paste", avertizeaza sindicatele din industria alimentara. Si Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale, a avut interventii in acelasi sens la finele anului trecut. Datele comunicate de Institutul National de Statistica…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna ianuarie 2018 au insumat 722.100, in crestere cu aproape 10% fata de cele din luna ianuarie 2017, a transmis luni Institutul National de Statistica. Opt din 10 sosiri au fost reprezentate de turistii romani si doar doi din 10 au fost…

- Managerii firmelor din România se asteapta la noi scumpiri în comertul cu amanuntul, pâna în aprilie, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la un avans al preturilor in comertul cu amanuntul, pana in aprilie, si la o crestere moderata a numarului de salariati in sectorul serviciilor, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).Soldul conjunctural indica…

- Romania a importat, in 2017, o cantitate de titei de 7,75 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 285.900 tep (3,8%) mai mare fata de cea importata in aceeasi in 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a totalizat 3,42 milioane tep,…

- Romania a inregistrat in primele 10 luni din 2017 un excedent de 1,33 miliarde euro in comertul international cu mobila si parti ale acesteia, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Exporturile au totalizat 1,861 miliarde euro, o valoare cu 2% mai mare fata de cea…

- Giganții comerțului electronic Amazon sau Alibaba ar putea decide in favoarea realizarii unor centre logistice in Romania in urmatorii doi ani daca va trece pe aici ruta feroviara planificata pe China, denumita „noul Drum al Matasii“.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca datele INS privind cresterea economica a Romaniei de anul trecut, de 7%, cea mai mare din UE, arata viabilitatea programului de guvernare. "Ieri (miercuri - n.r.) am avut o veste foarte buna (...) Institutul National de Statistica a confirmat ca in 2017…

- ♦ Analistii: Este o crestere peste potential, iar diferenta va fi mancata de inflatie. Institutul National de Statistica (INS) a publicat ieri datele-semnal ale evolutiei PIB pe 2017, confirmand ca economia a crescut cu 7%, an/an. Fata de trimestrul anterior, economia a crescut in T4…

- Cu un avans de 7% in trimestrul al patrulea din 2017, comparativ cu perioada similara a anului 2016, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica, in ritm anual, din Uniunea Europeana in perioada octombrie - decembrie 2017, arata o estimare preliminara, publicata miercuri de Eurostat.…

- Datele facute publice miercuri de catre reprezentantii Institutului National de Statistica (INS) indica faptul ca anul trecut, adica in 2017, produsul intern brut a crescut cu 7 procente, comparativ cu anul precedent, respectiv 2016. Totodata, se anunta faptul ca, in trimestrul IV din 2017, PIB-ul…

- Romania a avut o creștere economica de 7% in 2017 comparativ cu anul precedent, arata datele Institutului Național de Statistica. Este cea mai buna evoluție de la declanșarea crizei financiare, in 2009, și pana in prezent. „In anul 2017, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 7,0%.…

- Economia Romaniei a crescut anul trecut cu 7%, conform datelor anunțate de Institutul Național de Statistica, potrivit carora in trimestrul IV a anului trecut PIB-ul a inregistrat o creștere de 0,6% fața de trimestrul precedent, respectiv 6,9% fața de același trimestru din anul precedent.

- Inmatricularile noi de autoturisme au crescut cu 58.3% in 2017 fata de 2016, reiese dintr-un comunicat transmis marti de Institutul National de Statistica. Inmatricularile noi de vehicule rutiere se refera la vehiculele rutiere inmatriculate pentru prima data in Romania. Acestea cuprind vehiculele noi,…

- Populatia Romaniei se confrunta cu un declin demografic accentuat, pierzand doar in luna ianuarie a acestui an 13.704 locuitori, echivalentul a patru comune medii din tara, in special ca urmare a unui puseu al mortalitatii, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Sporul natural…

- Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica, in 2017, au fost de 26,9 milioane, in crestere cu 6,5% fata de anul anterior, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Totodata, sosirile vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la punctele de frontiera,…

- Managerii se aștepta la creșteri de prețuri in primele trei luni ale anului in curs arata un studiu al INS. Vizate sunt industria constructoare, serviciile, comerțul cu amanuntul și industria prelucratoare. Managerii se aștepta la creșteri moderate ale prețurilor in primele trei luni ale anului in curs,…

- In timp ce televizoarele sunt ocupate cu certuri politice, economia isi vede de mersul ei si, daca stii unde sa te uiti, poti anticipa riscurile in fata carora e bine sa te pui la adapost. Romanii au o vorba. Cand doi oameni iti spun ca ai baut prea mult, te duci sa dormi. Cand Banca Nationala a Romaniei…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega avertizeaza pe pagina sa de socializare ca ”Romania-i tot mai mica! Romania trebuie salvata! Ramanem tot mai puțini și asta nu e de gluma!” Europarlamentarul atrage atenția ca Organizația Națiunilor Unite a anunțat ca populația Romaniei va scadea cu 17%,…

- „E pamantul tarii si trebuie sa stim pe mainile cui se afla acest pamant. Lucram la date, avem date partiale in momentul acesta pentru ca ele sunt foarte greu de individualizat avand in vedere faptul ca in numele altora sunt terenurile respective. Sper ca in maxim doua luni de zile sa avem situatia…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a aratat vineri, in cadrul unei conferinte organizata de Institutul National de Statistica, cat de necesara este centralizarea datelor cu acuratete si o interpretare unitara, pentru ca „fara un limbaj al specialistului nu putem zbura in directia politicilor publice”.…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2017, o cantitate de titei de 7,03 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 229.900 tep (3,4%) mai mare fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele 11 luni ale anului trecut, peste 4,29 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 12,3% (469.900 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…

- Cifra de afaceri a firmelor din industrie a crescut in noiembrie cu 12,4% fața de aceeași luna a anului anterior, ritm incetinit fața de octombrie, in special ca urmare a majorarii semnificative a afacerilor din industria extractiva, arata datele publicate vineri de Institutul Național de Statistica…

- Comenzile noi in industria prelucratoare, in termeni nominali, au crescut cu 17,4% in noiembrie 2017 fata de aceeasi luna din anul precedent, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Cel mai mult au crescut comenzile din industria bunurilor de capital…

- In luna noiembrie 2017, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 3.430 de lei, cu 3,1% mai mare decat in octombrie. Castigul salarial net a fost de 2.464 de lei, in crestere fata de luna precedenta cu 72 de lei (+3%), arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, vineri, estimarile publicate la jumatatea lunii noiembrie, referitoare la cresterea de 8,8%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in al treilea trimestru al anului trecut, fata de aceeasi perioada a anului anterior. Datele publicate in…

- Anul trecut, cei mai bine platiți salariați din Romania au fost bucureștenii, cu lefuri de peste 3.000 de lei pe luna, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistica. In județul Alba, angajații au caștigat, in medie, 2.002 lei net in luna mai 2017. Prosperitatea angajatilor este…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industria prelucratoare, la cresteri usoare in comertul cu amanuntul si servicii in perioada decembrie-februarie si la un avans al preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate joi…

- Economia romaneasca a crescut accelerat in acest an, in special pe baza cresterii importurilor, in contextul unei productii care nu poate acoperi o cerere interna tot mai mare, stimulata de avansul salariilor, dar cresterea costurilor de finantare si deprecierea monedei nationale, trend observat in…

- Economia romaneasca a crescut accelerat in acest an, in special pe baza cresterii importurilor, in contextul unei productii care nu poate acoperi o cerere interna tot mai mare, stimulata de avansul salariilor, dar cresterea costurilor de finantare si deprecierea monedei nationale, trend observat in…