Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit fostului ministru al Muncii, Klaus Iohannis ignora decizia CCR. „Azi avem dovada ca presedintele nu da doi bani pe decizia CCR. (...) Discutam de un stat de drept si despre aplicarea legilor”, a mai spus Vasilescu. "Care sunt motivele pentru care noi nu putem face parte din…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca, daca presedintele Klaus Iohannis nu ii numeste in functiile de ministri pe Olguta Vasilescu si pe Mircea Draghici, Guvernul va sesiza Curtea Constitutionala (CCR) ”in cateva zile“.

- Sistemul de invațamant superior de la noi presupune, pentru ciclul I de licența, organizare pe mai mulți ani in funcție de domeniul studiilor. 6 semetre (3 ani) pentru științe, științe sociale, științe umaniste, domeniul economic;8 semestre (4 ani) pentru domeniul tehnic, inginerie;12…

- Simona Gherghe a avut o nunta total atipica, fara rochie de mireasa clasica și fara tradiții, in care dragostea a jucat rolul principal. Citeste si Motivul incredibil pentru care Simona Halep nu poate conduce in Romania masina de lux primita la Singapore INTREBARE. Simona, ai o familie…

- Compania PepsiCo si-a extins suprafata de depozitare din Romania prin inchirierea unor spatii suplimentare, de 27.000 mp, in doua parcuri logistice dezvoltate de CTP Romania si Helios Phoenix Group. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, va inregistra o majorare de pana la 3,67% in urmatoarele 12 luni, in timp ce randamentul obligatiunilor suverane denominate in lei cu scadenta de 5 ani va ajunge la 4,65%, potrivit…

- ♦ Platforma 7card, care ofera acces in sali de sport, va fi preluata integral, pana anul viitor, de compania franceza Sodexo ♦ In asteptarea exitului din afacerea cu sali de sport, antreprenorii care au fondat 7card investesc in businessuri cu vinuri, medicamente, tehnologie si imobiliare.…

- Andrei Cretu si Iulian Circiumaru, fondatorii serviciului 7card, furnizor de abonamente de activitati recreative, sport si wellness pentru angajatii din Romania, au investit 100.000 de euro in amenajarea unui spatiu de coworking in apropiere de Piata Romana din Bucuresti. Continuarea pe…