De la mijloace de livrare sau telefoane cu ecran pliabil pana la sisteme corporative de monitorizare a sanatații și reprimarea intimitații, anul 2019 iși anunța punctele de interes pentru direcțiile pe care le are in vedere tehnologia, potrivit Wall Street Journal, scrie Mediafax.

Dupa un an in care șefii de la Facebook sau Twitter s-au incurcat in explicații privind erorile de pe platformele pe care le gestioneaza, iar mașinile conduse de inteligența artificiala au facut primele victime umane, iar acțiunile companiilor specializate in producerea tehnologiei au avut zile grele la bursa,…