Cum ne scăpăm de frunzele uscate? E toamna, iar frunzele ingalbenite care cad din copaci stau marturie. Dincolo de… poezia pe care o declanseaza in sufletele celor sensibili, covoarele ruginii asternute in anumite zone din oras mai trebuie din cand in cand maturate. Daca de zonele publice de genul parcurilor se ocupa operatorii responsabili de salubrizarea Aradului, in alte zone publice de genul celor din fata casei sau din jurul blocului exista o problema. Zeci de aradeni ne-au telefonat, in ultima perioada de timp, la redactie pentru se plange ca nu stiu ce sa faca cu frunzele uscate pe care le-au adunat in gramezi… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa discuții cu iubitorii de animale, consilierul municipal independent Marin Lupaș solicita o dezbatere pe marginea noilor modificari la regulamentul privind animalele pe domeniul public. Consilierul independent considera ca pana ce nu exista suficiente condiții pentru acces la spațiu verde, propunerile…

- Chiar daca este de profesie inginer, Mircea Dragoi și-a gasit vocația pe terenul de tenis. Timp de aproape un sfert de veac, din 1994 pana in 2017, și-a legat viața de baza sportiva Voința, pe care a transformat-o intr-o veritabila școala de tenis. A antrenat generații de copii, mulți dintre…

- Familiile care locuiesc in blocul din centrul orașului Galați afectat de o alunecare de teren acum cateva zile se pregatesc sa se mute. Primaria cauta in aceste zile locuințe pentru ei, daca se va constata ca imobilul este nesigur.

- Primaria municipiului Blaj a inregistrat o singura oferta pentru contractul privind construirea noii sali de sport cu capacitate de 1.800-2.000 locuri, cu valoare estimata de 25.030.571 lei, fara TVA. Operatorul care a depus oferta pana la data limita, 10 septembrie 2018, este firma italiana Frimat…

- La fel ca si in Arad, angajatii din Timisoara ai firmei de salubrizare RETIM au refuzat sa iasa la lucru. Dupa cum informeaza „Ziua de Vest”, in aceasta dimineața angajații secției de salubrizare 1 (colectare deșeuri menajere și reciclabile) a societații RETIM Ecologic Service SA din Timisoara au refuzat…

- Deputatul PSD Adrian Todor explica de ce nu a dat Guvernul bani pentru gazonul de la UTA: pentru ca firma Tehnodomus (aceeasi care executa si celebrul pasaj de la CET) nu a terminat lucrarile la timp, ca stadionul sa fie predat CNI pentru investitii. Deputatul Adrian Todor il acuza pe viceprimarul Calin…

- Incendiu la groapa de gunoi de la iesirea din Arad spre Sofronea. In aceasta dimineata, groapa de gunoi care apartine ASA Ecologic FCC Enviromment Romania a luat foc. Incendiul s-a intins pe o suprafata de 2500-3000 de metri patrati. Fumul se vede lde la cativa kilomteri. A intervenit Detasamentul de…

- A fost nevoie de un an de zile pentru stabilirea firmei care va face curațenie stradala in Arad! Licitația inițiata de Primarie in vara anului trecut are, in sfarșit, un caștigator. Numele acestuia este, oarecum surprinzator, in condițiile in care batalia parea ca se da intre Polaris – despre care se…