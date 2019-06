Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut s-a rupt! De fapt, dupa cum spune primarul de la Boteni, Vasile Leau, prima data problemele au aparut prin 2005. A trecut aproape un deceniu si jumatate si DN 73D care face legatura intre Campulung si Mioveni a fost tinut de autoritati in starea care caracterizeaza aproape toate drumurile…

- In imaginile surprinse de o televiziune de limba maghiara pe Valea Uzului apare de mai multe ori un personaj extrem de controversat, unul din principalii responsabili ai intervenției violente a Jandarmeriei din 10 august, cand protestatari pașnici, alaturi de copiii lor, au fost batuți și gazați de…

- S-au intalnit ca sa decida ca... trebuie sa se mai intalneasca. Acesta este mesajul cu care au venit liderii blocului ACUM dupa intrevederea cu deputatii PSRM. Reprezentantii ACUM si PSRM s-au intalnit astazi pentru a discuta posibilitatea crearii unei coalitii de guvernare.

- Daca pentru Donald Trump si pentru sotia sa Melania este pentru prima oara cand sunt oaspetii unui banchet britanic regal, regina este obisnuita cu astfel de ocazii. Acesta este a 113-a oara cand Elisabeta a II-a a Marii Britanii este gazda unei vizite de stat. Eticheta cere ca invitatiile pentru…

- Pentru ca in minivacanta de 1 Mai Ziua Internationala a Muncii sa va petreceti timpul liber in liniste, alaturi de prieteni si de cei dragi, sirenele de alarmare nu vor suna in Capitala si in judetele tarii, informeaza ISU Constanta.Derularea exercitiului national "Miercurea Alarmelor" va continua din…

- Incertitudinea este atat de mare incat partidele ii implora pe cei nehotarati (estimati in sondaje la 30-40%) sau care de obicei nu se prezinta la vot, astfel ca cine va ajunge sa guverneze ''va depinde de o mana de voturi'', estimeaza Maria Jose Canel, profesoara de comunicare politica la Universitatea…

- Astazi, 3 aprilie, cu prilejul aniversarii a 169 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane, la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta au fost inaintati in gradul urmator inaintea expirarii stagiului minim in grad, pentru modul in care si au executat atributiile functionale, sase subofiteri:…

- Premierul Viorica Dancila a declarat duminica seara, la Antena 3, ca și dorește mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim pentru ca Bucureștiul ar fi mai respectat daca ar avea taria sa aiba o opinie separata de UE.„Pentru ca eu consider ca Romania trebuie sa aiba propriile…