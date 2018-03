Cum ne putem proteja de inflatie, acest impozit nedeclarat care ne scade nivelul de trai

Stiri pe aceeasi tema

- "Romanii au cheltuit prea mult anul trecut, cu speranta ca le vor creste substantial veniturile, dar rezultatul a fost doar o crestere economica bazata pe consum, care a sfarsit intr-o rata a inflatiei prea mare. Dovada sta puterea de cumparare din luna ianuarie, cea mica din ultimii ani. Iar pana in…

- „O explica si Comisia Europeana, si Banca Nationala si INS. Din aceasta crestere economica de 7%, 6,6 din acel 7 reprezinta consum si 1,8 aproape il reprezinta investitii. Astea sunt cifrele pe care le da INS. De ce a crescut consumul? Aici putem sa discutam mai mult. Din primele cifre, consumul a crescut,…

- De circa doua luni, creșterea salariului minim pe economie de la 1.650 de lei la 1.900 de lei, majorarile salariale din sectorul bugetar și așa-zisa „revoluție fiscala” au dat un impuls și mai mare scumpirilor. In ultimul an, puterea de cumparare a pensiilor și salariilor a scazut, in medie, cu 4,7%!…

- Piata de capital romaneasca trebuie dezvoltata si pe verticala, pentru a putea indeplini cerinta de lichiditate necesara statutului de piata emergenta, iar investitorii, fie ca sunt locali sau nerezidenti, au nevoie sa poata "juca" pe BVB orice idee de tranzactionare pe care o au, spune…

- Citesc in presa cum ca Isarescu atrage cresterea preturilor prin prezentarea inflatiei. BNR, prin efortul directiilor de specialitate, realizeaza trimestrial un raport asupra inflatiei inca din anul 2005, deci numarati dvs cam cate au fost pana azi. In cadrul acestor rapoarte, a caror comunicare publica…

- Tarile cu un Produs Intern Brut pe cap de locuitor de peste 12.000 de dolari au un grad de educatie financiara mult mai ridicat, iar daca am avea mai multa educatie financiara am trai cu totii mai bine, a afirmat Lucian Anghel, presedintele Bursei de Valori Bucuresti si directorul general al BCR Banca…

- Rata anuala a inflatiei va continua sa creasca in martie si aprilie, dar se va mentine sub pragul de 5% in acest an si va reveni sub 3,5% spre finalul lui 2018, in situatia in care nu apar noi taxe sau impozite, sunt de parere analisti Unicredi Bank. Institutul National de Statistica a anuntat…

- Consiliul Concurenței analizeaza cumpararea Cemacon Cluj de catre “frații Dedeman” Consiliul Concurentei din Romania (CCR) a anunțat ca analizeaza operatiunea prin care societațile PIF Industrial și Dedeman preiau companiile Cemacon Cluj și Cemacon Real Estate (CRE). PIF și Dedeman fac parte din același…

- Jumatate dintre indicii bursieri din Romania au crescut cu peste 8%, de la inceputul anului, iar BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 13 companii de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, a urcat cu 8,49%. Cea mai mare apreciere, 8,64%, a fost înregistrată de BET-NG,…

- Fondul Suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, cu active de peste 1.000 de miliarde de dolari , a cumparat acțiuni la furnizorul de cablu, internet și energie Digi, dar și la uzina Compa Sibiu, potrivit raportarilor facute de acesta . Astfel, fondul norvegian a cumparat acțiuni Digi in valoare…

- Nikolay Vassilev, Expat AM: Vedem in Romania una dintre piețele foarte atractive cu un potențial puternic in ceea ce privește posibilitatea de creștere atat a prețului acțiunilor, cat și a numarului de companii listate Lucian Anghel, BVB: Este o premiera pentru piața de capital din Romania faptul ca…

- Piata FMCG a inregistrat in 2017 o crestere semnificativa de 7% pentru bunurile de folosinta curenta cumparate pentru consumul casnic, in spatele acestei evolutii aflandu-se procesul de majorare a preturilor ca urmare a inflatiei si nu cresterea volumelor cumparate, potrivit unui studiu GfK. Potrivit…

- Petrom a realizat un profit net de 2,48 miliarde de lei in 2017, in creștere cu 140% fața de 2016, in contextul in care vanzarile au crescut cu doar 17%, pana la 19,4 miliarde de lei, in contextul in care volumul de produse rafinate vandute la nivel de grup a crescut cu doar 3% peste nivelul din 2016,…

- MedLife anunta achizitionarea pachetului majoritar de actiuni (90%), al companiei Ghencea Medical Center din Bucuresti, ajungand la un total de 18 achizitii, potrivit unui comunicat al companiei transmis Bursei de Valori Bucuresti. Ghencea Medical Center, cu o activitate de 10 ani pe piaţă,…

- Piata de capital romaneasca a rezistat la cea mai mare corectie a burselor americane din ultimii 10 ani, indicele principal BET inregistrand o crestere de 7% de la debutul anului, a declarat, luni seara, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, la Gala de Inaugurare a Anului Bursier…

- Majoritatea indicilor bursieri din Romania au crescut cu peste 6%, de la inceputul anului, iar BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 13 companii de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, a urcat cu 6,52%. Cea mai mare apreciere a fost inregistrata de BET-NG, care arata…

- Electrica, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a raportat anul trecut un profit net in scadere cu 3%, la 256,9 milioane lei, potrivit datelor preliminare raportate joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB). La randul lor, veniturile financiare nete au scazut cu 6%, la 364,38…

- Combinatul de oteluri speciale COS Targoviste a incheiat anul trecut cu un profit de 1,167 milioane de lei, fata de o pierdere de 11,361 milioane de lei in 2016, potrivit rezultatelor financiare preliminare publicate joi pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Compania Purcari este una dintre cele mai bune carti de vizita ale Republicii Moldova si speram ca multi antreprenori din acea tara sa isi listeze propriul business la Bucuresti, a declarat joi Lucian Anghel, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), cu ocazia listarii companiei pe piata reglementata.…

- Grupul Digi Communications a inregistrat la 31 decembrie 2017 un profit net de 61,706 milioane de euro, in crestere cu 424% fata de cel raportat la finele lui 2016, de 11,783 milioane de euro, potrivit rezultatelor preliminare publicate miercuri pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Oil Terminal a realizat un profit net de peste 5,09 milioane lei, anul trecut, in scadere cu 66,9% comparativ cu 2016, reiese din rezultatele financiare preliminare publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Pentru anul 2017, cheltuielile pentru investitii sunt prevazute in…

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in acest an cursul sa treaca pragul de 4,7 lei/euro, indicele ROBOR la 3 luni sa urce spre 3% si ca inflatia in urmatoarele 12 luni sa creasca la 3,7%, arata un sondaj publicat luni de CFA Romania. „In…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a anunțat vineri ca România a avut cea mai galopanta creștere de prețuri din Europa, precizând ca se prevede un nou val de scumpiri pâna la Paste.De asemenea, BNRa revizuit în crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza…

- Pretul de oferta pentru cele 9,8 milioane de actiuni Purcari lansate in cadrul ofertei publice initiale secundare a fost stabilit la 19 lei/actiune, cu 9 lei sub pretul maxim, reiese dintr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). ”Se asteapta ca tranzactionarea actiunilor…

- In Romania, in prezent, exista o discriminare fiscala intre finantarea companiilor romanesti prin credit bancar si emiterea de actiuni noi, sustine Lucian Anghel, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Companiile romanesti trebuie incurajate sa achizitioneze competitori din alte tari, dar in momentul de fata exista o discriminare fiscala intre finantarea prin credit bancar si emiterea de actiuni noi, sustine Lucian Anghel, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "O idee este incurajarea…

- Pretul unei actiuni Transgaz a crescut cu 50% peste valoarea din anul listarii, iar, daca se iau in calcul dividendele, randamentul depaseste 140%, a declarat, luni, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta dedicata implinirii a 10 ani de la intrarea pe piata…

- Omul de afaceri Viorel Catarama a declarat ca ar trebui ca un euro sa valoreze peste 5 lei, din cauza majorarii ”din pix” a salariilor, dar ca din cauza intervențiilor Bancii Naționale a Romaniei (BNR), acesta este menținut artificial jos. Catarama a spus ca exista ”o gașca de comuniști” la BNR și ca…

- „In Romania se intampla un lucru groaznic, anume cresterea salariilor din pix, care a generat cresterea tuturor preturilor. De ce? Pentru ca avem o gasca pe care eu as numi-o criminala de comunisti in Banca Nationala a Romaniei, care urmeaza ordinele socialistilor grupati in PSD-ALDE si tine cursul…

- Omul de afaceri Viorel Catarama a declarat joi, la Bursa de Valori Bucuresti, ca euro ar trebui sa fie „undeva spre 5,3-5,4 lei”, dar „avem o gasca criminala de comunisti in Banca Nationala care tine cursul la un nivel care nu reprezinta realitatea”. „In Romania se intampla un lucru groaznic,…

- Ludwik Sobolewski, fostul CEO al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a anuntat marti ca a lansat, impreuna cu Zuzanna Kurek, fost Director adjunct Business Development & Marketing al BVB, firma Cornerstone Communications, o companie specializata in relatia cu investitorii si guvernanta corporativa.

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis sedinta de miercuri in scadere, inregistrand la ora 10 un minus de 0,04%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,40%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, este singurul indice care afiseaza valori in crestere, de plus 0,12%…

- Economia zonei euro se imbunatateste la inceputul anului 2018, iar odata cu acest fenomen apar semne mult asteptate ale unei posibile cresteri a inflatiei, potrivit Bloomberg. Imbunatatirea vine cu o crestere a puterii de cumparare de la 56,1 puncte in decembrie la 58,6 puncte in ianuarie,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a avizat, in sedinta de astazi, numirea lui Adrian Tanase in functia de director general al Bursei de Valori Bucuresti, conform comunicatului ASF. In aceeasi sedinta a fost avizat si Dan Paul in consiliul de...

- Inflatia anuala s-a incadrat anul trecut in coridorul-tinta al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) pentru prima data din 2013. Pentru acest an, banca centrala reitereaza ca principalele riscuri in privinta tintei de inflatie vin din directia cererii interne si nu exclude noi cresteri de dobanda, scrie…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, se arata intr-un comunicat al bancii comerciale publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat oferta publica de cumparare in legatura cu cel de-al noualea program de rascumparare al Fondului Proprietatea, potrivit unei informari a FP, publicata pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), scrie AGERPRES. 'Franklin Templeton Investment…

- Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a continuat joi sa se situeze la peste 8.000 de puncte, pentru a patra zi consecutiv, dupa ce miercuri a stagnat peste acest prag. Astfel, BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a urcat la 8.079 puncte (cu 0,56% peste…

- Programul guvernamental „Prima casa” ar trebui oprit treptat, pentru ca, pe langa beneficiile sociale, ar fi dus si la o supraevaluare a preturilor locuintelor chiar si cu 25 la suta, spun analistii financiari. Ei considera ca programul, desi a fost orientat catre familiile cu venituri mai scazute,…

- 'Acum vad imobiliarele supraevaluate undeva la 20-25%. Daca faci un calcul mediu cu chiria care poate fi incasata pe metrul patrat, pe zece ani, cu un grad de ocupare de 90% al activului si reinvestirea chiriei la un randament anualizat real de 3% pe o clasa de active cu risc sub medie cum ar fi obligatiuni,…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa. “Daca bursa ar fi un barometru pentru economie,…

- Senatorul PNL de Vrancea, Catalin Dumitru Toma, a transmis o declarație de presa pe care o publicam in randurile care urmeaza: ”Am pașit, stimați vranceni, intr-un nou an cu noi așteptari, un an in care ne dorim sa avem cu toții o viața mai buna, iar responsabilitatea celor care au putere de decizie…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, vineri, un curs de 4,6365 lei/euro, in creștere cu 0,13% fața de ziua precedenta și dupa doua ședințe in care moneda națiobala s-a apreciat. Joi, banca centrală a anunțat un curs de 4,6304 lei/euro. Leul a terminat anul 2017 la minimul istoric…

- Anatol Basarab a spus pe larg previziunile pentru 2018 in cazul fiecarei cifre personale in parte. Aceasta se calculeaza adunand ultimele cifre din anul nașterii (pentru 1966: 6+6 = 12; 1+2 = 3. Cifra 3 este cifra personala pentru anul de naștere 1966. Cifra personala 1: Puterea cea mai mare…

- ”Aproba numirea lui Lapusan Remus-Gabriel si a lui Minea Nicolae in calitate de administratori ai Transgaz SA. Stabileste durata mandatului celor doi noi administratori, incepand cu data alegerii de catre adunarea generala a actionarilor si pana la data de 29 aprilie 2021”, se arata intr-un raport…

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 27 decembrie 2017, a adoptat prin vot unanim urmatoarea hotarâre: 1. Se menține rata de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul actual de 6.5% anual.…

- Noi Contracte Colective de Munca, valabile intre 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2019, au fost incheiate de Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor de transport de pasageri sau cargo, si Oil Terminal Constanta, operatorul terminalului petrolier de stat de…