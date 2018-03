Stiri pe aceeasi tema

- Te-ai hotarat sa-ți construiești un magazin online cu WordPress și WooCommerce, dar nu știi ce tema sa folosești? La o simpla cautare cu Google gasești nenumarate teme pentru magazine online cu WordPress – gratuite sau sau premium – cum o alegi pe cea mai potrivita? Urmarește recomandarile urmatoare…

- Un pilot al companiei aeriene China Eastern Airlines a luat decizia de a evacua 30 de tone de combustibil, in timpul zborului, pentru a putea ateriza de urgenta. Avionul decolase din Shanghai, China, si se indrepta catre New York. La un moment dat, o pasagera in varsta de 60 de ani a inceput…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, 26 martie, Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT”. Legea are ca obiect de reglementare implementarea Sistemului de avertizare a populatiei…

- Sapte rachete balistice trase de rebelii siiti yemeniti au fost interceptate in cursul noptii de duminica spre luni in spatiul aerian al Arabiei Saudite, iar resturile au facut un mort si doi raniti, a anuntat coalitia militara condusa de Riad, scrie AFP. Trei dintre aceste rachete se indreptau spre…

- O strada din cartierul Kuncz din Timișoara a fost inundata, duminica seara. Șanțurile de pe marginea drumului și un canal au dat pe dinafara și oamenii s-au trezit in mijlocul unei inundații... stradale. Apa putea intra in gospodarii...

- Primele berze s-au intors in judetul Bistrita-Nasaud, insa au fost surprinse de zapada cazuta in ultimile zile. Ele trebuie sa indure frigul si foamea, ca sa poata avea ce manca, cunoscut fiind faptul ca se hranesc cu animalute vii, ori acest tip de hrana este imposibil de gasit in conditiile in care…

- Vagonul de marfa care a deraiat joi seara la iesirea din statia Dealul Stefanitei din judetul Bistrita-Nasaud a fost repus pe sina la ora 3:20 si retras in statia Salva, a anuntat CFR SA, vineri, intr-un comunicat remis AGERPRES. "In acest moment continua lucrarile de reparatii la linia de cale ferata…

- Circulația trenurilor intre stațiile Dealu Ștefaniței și Fiad (pe secția Sighetu Marmației – Beclean pe Someș) este intrerupta temporar din cauza deraierii, in seara zilei de 15 martie, a unui vagon din compunerea unui tren de marfa. Intre stațiile Dealu Ștefaniței – Beclean pe Someș și retur se realizeaza…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri ca sunt multe spitale unde nu prea se pune accent pe respectarea regulilor de igiena, iar curatenia din unitatile medicale nu este ''direct proportionala cu fondurile''.

- Creatorul Programului Global pentru Siguranța Pacientului, profesorul elvețian Didier Pittet, explica in cadrul evenimentului „Zilele igienei mainilor in Romania”, lansat marți, in Capitala, ca anumite infectii sunt foarte dificil de prevenit sau chiar imposibil. Nu se poate vorbi azi de zero la suta…

- Un tanar din Telciu a urcat, rupt de beat, la volan, și a accidentat un pieton, in Salva! Acesta și-a continuat drumul, insa a fost prins de polițiști. Acum, iși așteapta sentința provizorie din partea judecatorilor, fiind in arestul poliției!

- "Alegem primarul in doua tururi" si "Unirea cu R. Moldova" constituie doua proiecte care vor fi supuse marti aprobarii Consiliului Executiv National al Partidului Miscarea Populara. Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a explicat ca aceasta campanie - "Alegem primarul in doua tururi" - trebuie…

- Achizitionarea unei motociclete presupune o investitie destul de mare, insa trebuie sa se ia in calcul si faptul ca pe langa investitia propriu-zisa, mai sunt necesare si o serie de alte cheltuieli aferente accesoriilor acestora. Motocicletele au niste necesitati speciale daca le putem spune asa, mai…

- Care sunt masurile care ar trebui luate pentru a le oferi antreprenorilor o a doua șansa și a le salva companiile de la faliment? Care sunt avantajele redresarii firmelor aflate in dificultate? Cum este manageriata recuperarea creanțelor fiscale ale bugetului local? Sunt doar cateva din temele abordate…

- Sindicaliștii de la Mintia au trimis o sesizare la Serviciul Roman de Informații. Sindicatul Solidartatea Hunedoara arata in sesizarea transmisa la SRI ca statul roman incalca, deliberat, directivele europene. Aplicate, acestea ar putea salva termocentrala. “Apreciem ca, Ministerul Energiei…

- Fostul atacant Florin Raducioiu a declarat, luni, ca Ionut Lupescu, care si-a lansat candidatura la presedintia Federatiei Romane de Fotbal (FRF), este persoana cea mai potrivita pentru a schimba fotbalul romanesc. "Il cunosc pe Ionut Lupescu de peste 35 de ani, am impartasit momente superbe, il…

- Jucariile pot pune in pericol sanatatea si uneori chiar viata bebelusilor, asa ca ar trebui sa aveti cateva repere atunci cand le cumparati. Este jucaria potrivita varstei copilului? De cele mai multe ori pe pachetul jucariei exista o atentionare in ceea ce priveste varsta minima de…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi, astazi in varsta de 81 de ani, este omul care ar putea aduce victoria dreptei italiene in alegerile legislative din 4 martie, in ciuda parcursului sau politic presarat de scandaluri si procese.

- ​Cat de liberi suntem cand ne alegem partenerii de viata? La o prima analiza, raspunsul la aceasta intrebare pare evident: suntem liberi sa ne alegem partenerul de viata pe care ni-l dorim. In cele mai multe cazuri, nimeni nu ne forteaza sa alegem o persoana anume, nici conventiile…

- Cu atatea lucruri de facut de dimineața pana seara, nu-i așa ca pare tot mai greu sa-ți faci timp pentru masa alaturi de cei la care ții? Ca e vorba de iubit, familie sau prieteni, ritualul construit in jurul mesei e unul foarte important. Și ar trebui sa va faceți timp pentru cel puțin o astfel de…

- Cand au vazut ce se imtampla, mai multi prizonieri care purtau catuse au reusit sa iasa din celulele lor si au deschis usa securizata. Detinutii au incercat la inceput sa il resusciteze pe gardianul Gary Grimm, dar vazand ca gardianul nu mai misca, au strigat dupa ajutor. Imaginile…

- De la crearea primul site web, in 1991, au trecut 27 de ani, in toata aceasta perioada specialistii in web design perfectionandu-se continuu. Atunci cand sunteti in cautarea unei companii specializate de web design,...

- Daca tot am menționat acest aspect, haideți sa stabilim ce inseamna o igiena impecabila?... Astfel ca am stat de vorba cu medicul stomatolog specialist in implantologie Alexandra Diroescu, despre cat de importanta este igiena dentara și care este ordinea corecta de folosire a aței dentare și a apei…

- Desi majoritatea parintilor au tendinta de a nu oferi atentia necesara îngrijirii dintilor de lapte ai copiilor, mizând pe faptul ca oricum acestia vor fi schimbati, medicii amintesc de faptul ca obiceiurile sanatoase se formeaza înca din copilarie „Dintii de…

- Cancerul de col uterin este diagnosticat in fiecare an la aproximativ 500.000 de femei de pe toata planeta si ocupa locul al doilea in clasamentul tipurilor de cancer cel mai frecvent intalnite la femei. Este insa o afectiune care poate fi depistata si tratata inainte sa apuce sa faca ravagii.

- Actrița Oana Pellea iese la rampa cu un atac dur la adresa PSD-ALDE. Celebra actrita cere socoteala coalitiei de guvernare si le solicita argumente privind "participarea penalilor, sau a celor ce sunt sub urmaire penala, in functii publice, in functii de conducere, in Guvern sau Senat". Citeste…

- In plin sezon al virozelor, doctorii recomanda vaccinarea antigripala și masuri minime de igiena pentru a va apara de aceste afecțiuni și a le preveni. Conform Direcției de Sanatate Publica Timiș, in cel mai vestic județ al țarii s-au inregistrat, in saptamana 5 – 11 februarie, 2.263…

- Cazul directoarei de gradinita din Capitala, injunghiata mortal de fostul sot, a dus la modificari legislative. Asta dupa ce Executivul a decis adoptarea ordinului de protectie provizoriu (OPP), un instrument util pentru apararea victimelor violentei domestice, spun specialistii in domeniu.

- „Peste zece ani, Telciu se va uni cu Salva, Bichigiu și Coșbuc, formand un oraș. Se va construi un post de radio pe nume Sunetul Telciului și unul TV pe nume Telciu TV. Parcul se va mari, se vor face mai multe școli și o facultate și un mall. Se vor asfalta drumurile. Se vor face mai multe blocuri cu…

- In viitor, oamenii ar putea utiliza geoingineria pentru a contracara schimbarile climatice. Insa, specialistii avertizeaza ca o intrerupere brusca a acestui proces va avea efecte severe asupra animalelor si plantelor.

- Baiatul a cazut pe zapada, fiind transportat la UPU a Spitalului "Sf. Maria" de un echipaj al SMURD. Ocupata cu alte treburi, mama copilului l-ar fi pierdut cateva clipe din vedere, moment in care copilul s-a urcat pe geam sa se joace. Din primele informatii ale medicilor, baiatul, cu autism, a suferit…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca parlamentarii vor primi o analiza oficiala a oricarui acord privind Brexitul inainte de a li se cere sa il aprobe, respingand informatiile aparute intr-un articol care prezenta inrautatirea economiei indiferent de scenariul iesirii din UE,…

- Centrul pentru Educație Antreprenoriala și Asistența in Afaceri a lansat astazi, 26 ianuarie, proiectul "Reconceptualizarea orientarii profesionale și consilierii in cariera II". Acesta iși propune sa sprijine tinerii din Republica Moldova in deciziile de cariera, pentru ca ele sa se bazeze pe necesitațile…

- Cadavrul unui barbat din comuna Salva, judetul Bistrita-Nasaud, care s-a inecat in urma cu 16 zile in raul Salauta, a fost gasit marti dupa-amiaza la aproximativ zece kilometri de casa, in raul Somesul Mare, in care se varsa Salauta. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a declarat ca PNL va face o consultare a bucurestenilor privind cea mai potrivita locatie pentru Spitalul Metropolitan. "Doamna Firea are pentru Spitalul Metropolitan cel putin doua locatii in sectorul 3 si 6. PNL va face o consultare a bucurestenilor…

- De multe ori, atunci cand alegem o pereche de incaltaminte ne bazam doar pe criteriile estetice, fara sa tinem cont si de confortul pe care aceasta ar trebui sa ne-o ofere. Bineinteles, este important ca incaltarile pe care le purtam sa indeplineasca cerintele de fashion, insa si mai important este…

- Ei bine, Andreea Balan a avut parte de o vacanta de neuitat, scrie spynews.ro. Inca de cand a ajuns in aeroport, Andreea Balan a declarat ca isi mai doreste un copil, dar nu a vrut sa dea prea multe detalii. Citeste si Andreea Marin SE RESPECTA. Cu cat o plateste pe femeia care ii face CURAT…

- Clipe de panica in largul statului american Florida, unde o barca a fost cuprinsa de flacari. La bord se aflau aproximativ 50 de persoane, care au sarit in apa pentru a-și salva viața, relateaza NBC News. Ambarcațiunea a fost cuprinsa de flacari din cauza unor probleme la motor. Capitanul a vazut ca…

- Un medic rezident in medicina de familie are nevoie de ajutor. Sabina Dorofte, absolventa a Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, are nevoie de sprijin material pentru efectuarea unei operatii la Spitalul AKH din Viena. Tanara in varsta de 28 de ani a fost diagnosticata in…

- Un baiat de 12 ani și-a pierdut viața încercând sa o salveze pe cea a unei bune prietene, care nu știa sa înoate. Owen Jenkins a intrat în apa pentru a o salva pe fata fiindca se zbatea sa se țina la suprafața. Incidentul cumplit s-a petrecut la Râul Trent,…

- S-a dat alarma la numarul unic de urgența 112 in aceasta seara, in localitatea bistrițeana Salva, unde un barbat este cautat dupa ce ar fi cazut de pe pod in raul care traverseaza localitatea.

- Un autovehicul aparținand unui barbat domiciliat in S.U.A. a fost descoperit rasturnat intr-un șanț in comuna Salva. Barbatul era sub influența bauturilor alcoolice și s-a ales cu un dosar penal.

- Un numar greu de determinat de protestatari (peste 40 000 dupa estimarile Ministerului de Externe din Iran) au ieșit in strada pentru a-și manifesta nemuțumirea fața de starea actuala de lucruri. Cine sunt și ce vor aceștia nu este cu totul clar, mai ales in condițiile in care regimul de la…

- Micuța Brenlyn, in varsta de șapte ani, vorbea la telefon cu bunica ei, cu cateva saptamani inainte de Craciun. Cand a fost intrebata de iși dorește de la Moș Craciun, fetița a spus ca vrea sa primeasca doar tampoane și absorbante. Evident, bunica a fost mai mult decat surprinsa și a luat legatura imediat…

- Parlamentul inspira lucrari științifice! Îngrijorat ca a crescut agresivitatea comportamentala și verbala, un psiholog a facut un &"Ghid de igiena mintala si interactiune sociala pentru politicieni&".