Stiri pe aceeasi tema

- Situatie halucinanta in apropierea Capitalei! 30 de oameni au aflat ca au inchiriat acelasi apartament. Au platit chiria in avans, fara sa stie unii de altii. Insa niciunul nu a mai ajuns sa locuiasca in apartamentul din Popesti Leordeni.

- Ziarul Unirea La Cugir, a fost evaluata sanatatea a 362 de persoane sarace din zonele Coșbuc, Raul Mic și Rozelor Serviciul Public de Asistența Sociala din Cugir, prin intermediul unei echipe formate din medic și asistenți medicali, au evaluat starea de sanatate a 362 de persoane aflate in risc de saracie…

- Acțiunea de combatere a transportului ilegal de persoane a continuat. Polițiștii din Alba au mai depistat și sancționat 3 persoane care efectuau transport ilegal de persoane. Autovehiculele acestora au fost imobilizate. In cursul zilei de 5 august, polițiștii rutieri din județul Alba, sprijiniți de…

- De menționat ca aceste activitati sunt desfașurate simultan in toate statele membre ale U.E. Controalele polițiștilor vor avea in vedere respectarea, de catre șoferii profesioniști, a vitezei legale, utilizarea centurilor de siguranța sau a dispozitivelor de retenție, funcționarea corespunzatoare a…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a revenit cu precizari asupra temei plafonarii pensiilor si a introducerii unei taxe de solidaritate, dupa ce luni anuntase ca pensiile speciale vor fi taxate suplimentar daca depasesc suma de 10.000 lei.

- Dr. Adrian Mina: Cum afecteaza stresul si anxietatea sanatatea dentara „Stresul si anxietatea in viata cotidiana reprezinta o problema care, din punct de vedere dentar, are numeroase implicatii destul de putin discutate. Cu totii cunoastem implicatiile stresului si a anxietatii asupra starii generale…

- VIDEO! Argeșeni prinși in flagrant in timp ce vindeau 3 kilograme de cannabis. Politistii Serviciului Antidrog din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitesti, sub coordonarea D.I.I.C.O.T .- S.T. Pitesti, au depistat in flagrant delict patru persoane, in timp ce vindeau aproape…

- O adolescenta in varsta de 14 ani se zbate intre viața și moarte, dupa ce a ajuns in stare grava la spital, in urma unui regim draconic pe care l-a urmat timp de patru ani, la indicațiile unui medic.