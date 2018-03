Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an in ultima duminica din luna martie, Romania trece ora de vara. Astfel, in noaptea de 24 martie spre 25 martie, ceasurile se vor da cu o ora inainte, iar ora 3.00 va deveni ora 4.00, drept urmare, in aceasta noapte vom dormi mai puțin cu o ora. Prin trecerea la ora de vara, ziua de duminica,…

- Schimbarea administratorului special de la fostul colos industrial al Iasului a atras dupa ea nemultumiri in randul fostilor angajati si ai unor actionari. Unul dintre ei nu vede cu ochi buni aceasta miscare, in conditiile in care, in 2015, actualul administrator special, Marin Druga, a fost implicat…

- Viscolul si temperaturile scazute afecteaza si sanatatea, mai ales daca vorbim despre persoane cu boli cardiovasculare. Statisticile arata ca, in perioada de iarna, numarul oamenilor care sufera un infarct creste cu 20 la suta.

- De anul trecut, pe Facebook și pe YouTube au inceput sa ruleze publicitate pe pagini. Principalul site de audio-video va lua exemplul platformelor Spotify si Apple care detin servicii muzicale importante cu plata și va utiliza un serviciu platit.

- Din primele verificari, nu sunt indicii ca moartea jurnalistului Andrei Gheorghe ar fi fost una suspecta, acesta fiind cunoscut ca suferind de afectiuni cardiace si avand un infarct in trecut, au declarat surse judiciare, pentru MEDIAFAX. Rezultatul testului toxicologic ar urma sa apara in circa…

- „Nu am fost amic cu el. Nu vreau sa comentez pe acest subiect. In 2003, el a spus, pe post, la PRO FM, ca fuma marijuana", a spus Mircea Badea, potrivit fanatik.ro. Citeste si Andrei Gheorghe pe blog: "Oameni aparent normali decoleaza brusc si se transforma in nebuni cu spume la gura"…

- Trecerea la ora de vara este unul dintre cele mai discutate subiecte in ultima perioada, atat la nivel european, cat și in Romania. Pe plan național exista deja un proiect de lege privind renuntarea la trecerea la ora de vara, care a fost depus in Senatul Romaniei.

- Deputatul PMP Marius Pascan a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca initiativa legislativa a PSD, referitoare la defaimare este „o ipocrizie si un cinism” si ca, in realitate, „cei care defaimeaza Romania zi de zi, non-stop”, sunt „partenerii de guvernare ai PSD” de la UDMR. „Dragnea vrea sa…

- Deputatul PMP, Marius Pascan, a anunțat, joi, ca partidul din care face parte va demara o campanie nationala de strangere a unui milion de semnaturi pentru sustinerea initiativei privind alegerea primarilor din doua tururi de scrutin. In contextul in care nu va reusi sa promoveze nici de aceasta data…

- Numai ca, in ultima vreme, s-a discutat la nivelul Parlamentului European despre implicatiile pe care le presupun aceste treceri anuale, atat pentru organismul uman, cat si pentru operatiunile economice, in special cele legate de transport. Mai mult, Parlamentul European a adoptat rezolutia prin…

- Medici puțini, garzi epuizante, intervenții multe, teama de eșec și de a nu-ți pierde pacientul. Asta traiesc medicii din Romania zi de zi, iar acest stres prelungit se transforma, de cele mai multe ori, in sindrom "burnout". Adica epuizare fizica și psihica, neglijarea propriei stari de sanatate, ce…

- OUG care modifica legea salarizarii unitare, adoptata in Camera Deputaților Camera Deputatilor a adoptat astazi ordonanta de urgenta care modifica legea salarizarii unitare cu noi amendamente care ar trebui sa aduca cresteri de venituri pentru mai multe categorii de salariati. Nu a trecut…

- Prof. dr. Catalina Arsenescu Georgescu, sefa Clinicii de Cardiologie din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare „George I.M. Georgescu" Iasi: „Angina pectorala este cea mai frecventa forma de manifestare a bolii coronariene ischemice, boala care predomina intreaga patologie cardiovasculara. Ca…

- Propunerea legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinand deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Initiatorul sustine ca, potrivit Parlamentului European, aceasta trecere…

- Mai multi parlamentari romani vor renuntarea la ora de vara. Deputatul PMP (Partidul Mișcarea Populara), Marius Pascan, a initiat un proiect legislativ prin care propune renuntarea la ora de vara, motivand ca aceasta are efecte negative asupra sanatatii populatiei si ca perturba transportul feroviar…

- „Introdusa in anul 1916, ca o necesitate impusa de conditiile economice generate de Primul Razboi Mondial, ora de vara a avut drept scop crearea unei economii in privinta consumului de energie electrica si termica", potrivit expunerii de motive. Initiatorul precizeaza ca studiile efectuate…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) doreste infiintarea unei comisii parlamentare care sa ancheteze Transgaz si modul in care este cedat gazul romanesc din Marea Neagra, a anuntat sambata deputatul Marius Pascan, informeaza Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Mai mult de jumatate din adulti sforaie din cand in cand. Din acest procent, jumatate sunt sforaitori de profesie, care isi dispera partenerii de viata tinandu-i trezi pana tarziu, in noapte, indiferent de pozitia pe care o adopta in timpul somnului. De fapt, cand auzim pe cineva sforaind,…

- Endometrioza, boala a carei cauza ramane un mister pentru lumea medicala, afecteaza din ce in ce mai multe femei tinere. Medicii spun ca multe dintre aceste femei ajung sa fie infertile, sa se lupte cu depresia și primesc permanent medicație.

- Ce trebuie sa știi despre rujeola. Sunt 90 de cazuri noi de intr-o singura saptamana! In total, de la inceputul epidemiei, s-au imbolnavit 10.836 de persoane iar numarul celor ce nu au mai fi putut salvați a crescut la 38. Acesta este motivul pentru care medicul și deputatul PSD Tudor Ciuhodaru doua…

- Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere a varstei de pensionare de la 60 de ani, cat e in prezent, la 65 de ani va fi facuta gradual pentru 3,4 milioane de functionari de stat. In prezent, japonezii…

- Cercetatorii de la Universitatea Sorbona trag un semnal de alarma: alimentele ultra-procesate pot crește riscul de cancer. Pe lista au pus, de exemplu, prajiturile, cipsurile si bauturile indulcite. BBC scrie ca rezultatele acestui studiu trebuie tratate cu multa prudenta.

- Valentin Craciun, sindicalist la Confederația Meridian din Constanța, a suferit un stop cardiorespirator in timpul intalnirii sindicatelor din Sanatate cu ministrul Sorina Pintea. Barbatul in varsta de 60 de ani a fost resuscitat imediat de secretarul de stat Cristian Grasu, timp de zece minute, pana…

- Conducerea Directiei de Sanatate Publica Gorj confirma faptul ca, pana in prezent, la nivelul judetului nostru nu s-a inregistrat nici un caz de gripa sezoniera. In ultima perioada, la nivelul tarii raspandirea virusului gripal a capatat amploare. Totusi, in judetul nostru nu s-a inregistrat nici un…

- Proiectul a fost aprobat de Camera Deputatilor la finalul lunii decembrie, cu 18 voturi „pentru" si o abtinere in comisia de invatamant a Camerei, iar PMP si PNL au parasit sala. Initiativa a fost sustinuta inclusiv de deputatii USR, care au explicat ca, dincolo de „trocul politic", se afla dreptul…

- Persoanele care obisnuiesc sa consume bauturi fierbinti si sa bea in fiecare zi alcool pot avea un risc de cinci ori mai mare de a dezvolta o forma letala de cancer, conform unui studiu realizat in China, citat marti de Press Association.

- Camera Deputatilor a adoptat, astazi, in calitate de for decizional, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege care prevede ca elevii vor beneficia de fruncte proaspete in scoli, actul normativ urmand sa mearga la presedintele Klaus Iohannis, spre promulgare. Proiectul asigura aplicarea eficienta…

- Deputatul PSD de Arad, Adrian Todor, a sustinut in plenul Camerei Deputatilor o declaratie politica cu privire la atitudinea ostila a administratiei locale aradene fata de aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire. Riscul cel mare este chiar intampinarea Centenarului fara un monument unionist, amplasat…

- Incepand din acest an, Primaria Bistrița a schimbat tarifele practicate pentru parcarile de reședința, dar și orarul de ocupare. Scurtarea orarului a infuriat bistrițenii, care au apelat la consilierii locali pentru a se reveni la vechiul orar. Un important sindicat amenința cu proteste:

- Degeaba gasesc medicii soluții ca sa salveze bolnavii, ca statul, chiar și atunci cand recunoaște problema, nu reușește sa se miște astfel incat sa o și rezolve. Deputatul USR Tudor Rareș Pop a trimis, luni, o scrisoare deschisa ministrului Sanatații Florian Bodog și președintelui CNAS Laurențiu Mihai…

- Deputatul PSD Florin Iordache, diagnosticat cu colecistita acuta, a fost operat joi, evolutia starii sale de sanatate fiind una buna, a declarat vineri, pentru AGERPRES, prof. dr. Mircea Beuran, seful Clinicii de chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca. "L-am operat ieri dupa-amiaza.…

- Ora se schimba de doua ori pe an, o data se trece la ora de iarna și o data se trece la ora de vara. Schimbarea orei se face intotdeauna in preajma echinocțiilor de toamna și de primavara, atunci cand ziua este egala cu noaptea, și conversia se petrece intotdeauna intr-o noapte de sambata catre duminica,…

- Numarul prezentarilor la Urgențe și al apelurilor primite la Ambulanța a fost mai redus decat in perioada Craciunului și foarte puține cazuri au fost victime ale abuzurilor alimentare sau bahice. Trecerea dintre ani a fost una fara probleme deosebite la nivelul județului Buzau, in ceea ce privește…

- Nu toti au petrecut in noaptea dintre ani. Ca de fiecare data, medicii și pompierii au fost la datorie, pentru a interveni atunci cand e nevoie de ajutorul lor. Doctorii de la punctul de urgența din sectorul Rașcani au avut 15 chemari.

- Trecerea dintre ani vine cu schimbari și in programul primului Targ de Craciun din Chișinau amenajat dupa modelul marilor capitale europene.Astfel, experiența „Acasa de Craciun” va avea un alt orar in ziua de 31 decembrie 2017.

- Nu trebuie sa exagerați cu delicatesele de Craciun și nici cu alcoolul, oricât de mare ar fi bucuria acestei zile de sarbatoare. Sfatul vine din partea medicilor și este adresat, în special, celor care știu ca sufera de afecțiuni cronice sau celor care abia au ieșit din post. Deja numarul…