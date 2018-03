Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa racirea accentuata, bucureștenii se confrunta duminica și cu fenomenul numit ploaie inghețata care apare de obicei atunci cand un front atmosferic de aer cald se suprapune peste unul rece, aflat sub temperatura de inghet. Vremea s-a racit accentuat in București, unde maxima termica se va situa…

- VREMEA. Avertizare meteo de ultima ora de la Administratia Nationala de Meteorologie. Un val de aer polar vine cu temperaturi negative in acest weekend. Viscolul revine in mai multe zone din țara.

- Avertizare meteo de ultima ora de la Administratia Nationala de Meteorologie. Un val de aer polar vine cu temperaturi negative in acest weekend. Potrivit meteorologilor, de sambata, vremea se strica in zonele de nord si est ale tarii, iar in noaptea de sambata spre duminica, inclusiv duminica…

- Taxa auto revine, cel mai probabil de la inceputul verii. TVR a aflat pe surse, in exclusivitate, cea mai probabila solutie care va fi adoptata: o taxa care va fi platita o singura data, la prima inmatriculare a masinii. Actuala formula ar urma sa fie aplicata timp de trei ani dupa care va fi inlocuita…

- Un incendiu a izbucnit, marti seara, la Termocentrala de la Turceni, judetul Gorj, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale de stingere. Incendiul se manifesta cu degajare mare de fum si, din primele informatii, se pare ca ard mai multe cabluri, fara a exista pericul de extindere.Potrivit…

- Tragedia care a avut loc la Spitalul Sfantul Ioan, din Capitala, marți dimineața, cand un medic a fost gasit mort de alți medici, chiar in camera de garda, a deschis un subiect delicat din sistemul medical. Medici puțini, garzi epuizante, intervenții multe, teama de eșec și de a nu-ți pierde pacientul…

- Medici puțini, garzi epuizante, intervenții multe, teama de eșec și de a nu-ți pierde pacientul. Asta traiesc medicii din Romania zi de zi, iar acest stres prelungit se transforma, de cele mai multe ori, in sindrom "burnout". Adica epuizare fizica și psihica, neglijarea propriei stari de sanatate, ce…

- In timp ce in Romania medicii solicita salarii mai mari la concurenta cu politicienii, profesorii si politistii, in Canada doctorii au recurs la un gest absolut socant. Peste 500 de medici canadieni din Quebec au semnat o scrisoare deschisa in care protesteaza fata de marirea propriilor salarii, informeaza…

- Situație de criza in sanatate. Ministerul Sanatații a activat Mecanismul European de Protecție Civila privind o alerta europeana pentru Romania, din cauza crizei de imunoglobulina. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, susține ca prin acest mecanism Romania va primi imunoglobulina din partea statelor…

- Societatea Naționala de Medicina de Familie a publicat un punct de vedere legat de majorarile salariale care au intrat in vigoare de ieri. Reprezentanții acesteia atrag atenția ca nu toți medicii din Romania au parte de creșteri salariale, intrucat medicii de familie, care au contract cu casele de sanatate,…

- Valul de frig si precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile in municipiul Bucuresti și in țara, iar temperaturile se vor situa intre minus 15 grade si minus 3 grade Celsius, reiese din prognoza meteo publicata, joi, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Vremea in București pe 1 martie 2018. Capitala este sub cod portocaliu de ger, valabil pana vineri , la ora 20:00, anunța meteorologii. Școlile sunt inchise, la fel și Autostrada Soarelui. Vremea in București pe 1 martie 2018. Valul de frig va persista și va fi ger in cea mai mare parte a intervalului.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022, afirmand ca un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de 4.000 de lei cat primeste in prezent. "Este vorba…

- Vremea din Romania s-a rasfrant și asupra situațiilor de urgența. Un barbat din judetul Constanta, care a baut solutie de curatat aragazul, a fost transportat de urgența, cu ajutorul unei senilate, la granita cu Bulgaria, de unde a fost preluat de un echipaj medical din tara vecina si dus la cel mai…

- Temperaturile tot mai scazute le dau batai de cap medicilor, care lanseaza atenționari serioase pentru populație in zilele friguroase ce vor urma. Aceștia avertizeaza ca riscurile expunerii la frig sunt multiple, ajungandu-se chiar la infarct.

- Iarna grea loveste Romania. Un val de ninsori viscolite, insotite de frig patrunzator, pun stapanire pe sud-estul tarii. De luni dimineata, de la roa 10.00 si pana marti, 27 februarie, ora 14.00, Calarasiul se afla sub avertizare de cod portocaliu de ninsori.

- Vremea va fi deosebit de rece in acest sfarsit de saptamana, cu valori termice negative atat minime, cat si maxime, la nivelul intregii tari. Potrivit meteorologului de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Dinu Marasoiu, in acest weekend vremea se va raci considerabil. In cursul…

- Odata permanentizat, sentimentul de vinovatie devine un mare dusman interior, din cauza caruia riscam sa ne impotmolim in trairi, actiuni sau relatii defectuoase. Ca traire permanent, este de multe ori inoculata inca din copilarie prin atitudinea critic a parintilor.

- Vești nu foarte bune de la meteorologi! Mai exact, sambata, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat mediile climatologice specifice acestei perioade in regiunile sud-vestice și sudice și apropiate de acestea in restul teritoriului. Incepand de duminica, vremea va fi inchisa, iar precipitatiilor…

- Inca patru oameni au fost rapusi de gripa in ultimele 24 de ore. In total sunt 26 de decese inregistrate deja in acest sezon, iar virusul se raspandeste mai repede decat se asteptau medicii. Ministrul Sanatatii spune insa ca nu e cazul sa declare epidemie de gripa la nivel national.

- Echipa Romaniei de Fed Cup s-a impus fara drept de apel in fața echipei Canadei. Dupa prima zi, Romania conducea cu scorul de 2-0, iar in primul meci al zilei de azi, Irina Begu s-a impus in fața Katherinei Sebov.In primul set Irina Begu s-a impus cu scorul de 6-2, in timp ce in setul al doilea…

- Actrita Anca Pandrea a ajuns de urgența la spital vineri, 9 februarie. Aceasta a luat același virus gripal care a facut victime mortale in Romania. Fosta partenera de viața a regretatului actor Iurie Darie are probleme de sanatate. Actrița Anca Pandrea a ajuns de urgența la spital vineri, 9 februarie.…

- Valul de gripa face ravagii in Romania. Pe usile spitalelor, EPIDEMIA e scrisa cu majuscule. In Iasi, doua institutii medicale au limitat accesul vizitatorilor, dupa ce doi bolnavi au murit.

- „La un an de la adoptarea OUG 13, dupa ce am iesit in strada la proteste in toata tara, dupa flashmobul Romania, condamnata la tacere, mergem acum in mijlocul lor sa ne facem auziti! In mod simbolic, vom intinde in fata plenului Senatului un covor de hartie, cu semnaturile sutelor de mii de romani…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in zilele urmatoare, temperaturile scad pana la 5-6 grade, dar vor ramane peste cele normale pentru aceasta perioada, vremea mentinandu-se calda. Medicii ne sfatuiesc sa ne protejam in cazul unor schimbari bruste de temperatura.

- Medicii legisti spun ca boala a evoluat extrem de repede, iar micutul de 4 ani nu a avut nici o sansa, informeaza Romania TV. Toate organele interne au fost afectate, iar copilul a sfarsit in urma unui stop cardio-respirator. Citeste si Ministerul Sanatatii: Un copil care a intrat in legatura…

- Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in perioada urmatoare. Astfel, potrivit specialistilor, incepand de duminica, temperaturile vor scadea in toata tara.Vremea se va incalzi usor cu ploi slabe in vestul si nord-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 14 grade, iar cele…

- Alerta intr-un oras din Romania, dupa ce un copil de patru ani a murit, fiind suspect de meningita. Totul s-a intamplat in Motru, judetul Gorj, iar autoritatile au decis sa inchida doua gradinite si o cresa pentru dezinsectie. Chiar edilul orasului a facut anuntul in direct la Antena 3.Citește…

- Alerta de fenomene periculoase in Romania pentru orele urmatoare. Meteorologii au emis cod galben de vreme rea. Vizate sunt judetele Bistrita-Nasaud si Maramures. Avertizarile se emit pentru o perioada de maxim 6 ore. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting Cod galben…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, luni, in cadrul comisiilor reunite din Parlament privind avizarea viitorilor ministri, ca de la 1 martie 2018 medicii vor avea salarii comparabile cu cele din Occident. „De ce au plecat tinerii din Romania? Pentru ca in alta tara au gasit…

- Din partea A.R.C.D. au fost prezenți Samuel Caba (președinte) și șeful departamentului sanatate – Mihai Butușina. A participat doamna doctor Daniela Carnațiu, care a reprezentat D.S.P Arad, iar Consiliul Județean a fost reprezentat de domnul Șeran, Președintele Consiliului de Administrație a Spitalului…

- Meteorologii au facut estimari despre prognoza meteo din perioada urmatoare, iar vestile sunt ingrijoratoare. Dupa apariția gerului din ultimele zile din cauza aerului polar care traverseaza Romania, va urma o creștere a temperaturilor. Maine, 24 ianuarie, vremea se menține rece, cu temperaturi negative.

- Colegii polițistului taiat cu sabia i-au procurat un antibiotic. Dan Ciprian Sfichi, polițistul atacat cu sabia in Suceava și ranit grav in zona capului, in timpul unei descinderi in locuința unui interlop s-a recuperat miraculos. Medicii spun ca barbatul vorbește, iși mișca piciorul și mana dreapta…

- Principalele organizatii profesionale ale medicilor de familie din Capitala acuza Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului București (CASMB) ca vrea sa creasca nejustificat numarul medicilor de familie, pr...

- Alerta in județul Hunedoara, unde pompierii au fost mobilizați sa salveze trei oameni dintr-o mașina cazuta in raul Jiu, in apropiere de Uricani. Doar una dintre persoane au reușit sa se salveze. Mașina in care se aflau trei persoane a plonjat, duminica dupa-amiaza, de la aproape 20 de metri in raul…

- Un episod de iarna autentica pune stapanire pe Romania. Vremea se inrautateste de vineri seara, de la ora 22.00. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o avertizare de vreme rea, valabila pana duminica, 14 ianaurie, ora 16.00: intensificari ale vantului, precipitatii sub forma de ninsoare…

- Romania este amenintata de o grava epidemie. Medicii sunt in alerta si asta pentru ca sunt descoperite cazuri aproape in fiecare zi iar vaccinul care ne-ar putea proteja de aceasta boala nu se gaseste deloc in farmacii. Romania s-ar putea confrunta in curand cu o epidemie de varicela. Peste 100 de cazuri…

- Este alerta maxima dupa ce o ambulanta a fost chemata de urgenta la sediul DIICOT, unde actorul Alexandru Arsinel este audiat in dosarul care-l vizeaza pe medicul Mihai Lucan, potrivit Romania TV.Citeste si: Vremea se schimba RADICAL, de astazi. Meteorologii AVERTIZEAZA: Ploi, lapovita, ninsori…

- Romania s-ar putea confrunta in curand cu o epidemie de varicela. Peste 100 de cazuri au fost confirmate de medicii de la Institutul Matei Bals din Capitala, numai in ultima saptamana. Medicii se tem ca numarul cazurilor va creste in urmatoarele saptamani, mai ales ca vaccinul nu este in schema…

- TRANSCRIEREA DECLARATIILOR PRESEDINTELUI PNL, LUDOVIC ORBAN, LA FINALUL BIROULUI EXECUTIV AL PNL - 8 IANUARIE 2018 Ludovic Orban, presedinte PNL: Astazi am reluat activitatea politica prin reuniunea Biroului Executiv al Partidului National Liberal. Cartea Neagra a guvernarii PSD- ALDE In cadrul reuniunii…

- "Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania. E una din cele mai importante reușite ale programului nostru de guvernare!", a transmis Liviu Dragnea. Medicii rezidenti, medicii dentisti rezidenti si farmacistii rezidenti vor incasa bursa de rezidentiat…

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) isi exprima ingrijorarea fata de situatia conflictuala aparuta intre medicii de familie si casele de asigurari de sanatate si cere, printr-un comunicat de presa, rezolvarea amiabila a problemelor dintre cele doua entitati.

- Pentru a veni in sprijinul romanilor afectați de protestul medicilor de familie, Doclandia.ro, prima soluție online care ofera informații medicale de la distanța persoanelor care cauta o opinie avizata, va oferi acces gratuit timp de 30 de zile la serviciile platformei, in baza codului de voucher Doclandia30Gratuit. …

- Miercuri dimineața, medicii de familie s-au intalnit cu reprezentanții Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Brașov, in plina criza legata de semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor. Medicii de familie au informat conducerea CJAS Brașov de faptul ca nu vor renunța la proteste…

- Un caz cutremurator a șocat Romania la inceputul acestui an. O fetița de nici doi ani din Chinari, județul Mureș, a fost ucisa de unchiul ei, care i-a sucit gatul . Medicii legiști au efectuat autopsia, iar concluziile sunt șocante. Medicii legisti au stabilit ca fetita a avut o moarte violenta, produsa…

- Organizatiile reprezentative ale medicilor de familie din Romania au transmis, miercuri, ca ”s-a ajuns la momentul zero” si ca jumatate dintre cabinetele din tara functioneaza in afara contractelor cu Casa de Asigurari de Sanatate. Medicii de familie considera ca au primit doar ”promisiuni neonorate”,…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, lanseaza un atac dur la adresa ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm. Pleșoianu susține ca in momentul in care Hans Klemm s-a afișat alaturi de Valeriu Zgonea, cel trimis in judecata de catre DNA pentru trafic de influența, nu a facut altceva decat sa sprijine corupția.…