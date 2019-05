Cum motivăm femeile să dezvolte afaceri în agricultura ecologică? Recent, la Institutul de Cercetari Economice și Sociale „Gh. Zane“ din Iași a avut loc un workshop dedicat femeii antreprenor din agricultura romaneasca, o discuție deschisa și ampla despre rolul femeilor in producerea și furnizarea catre consumatori de hrana sanatoasa. Promovarea exporturilor pentru IMM-urile cu capital privat Atelierul „Cum motivam femeile sa dezvolte afaceri in agricultura ecologica?“ face parte dintr-o mini-serie de astfel de evenimente, derulate in cadrul proiectului „Servicii integrate de export pentru IMM-urile din Romania“, prin care se deruleaza activitați de susținere… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

