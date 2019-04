Cum mi-au schimbat viata cursurile de teatru si dezvoltare personala

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 28 de ani a fost salvata de la moarte de o imbrațișare a fiului ei de doar trei ani. Emily Makin din Manchester ducea o viața lipsita de griji alaturi de soțul ei, Aj, 35 de ani, cu care se...

- Plantusin , un brand romanesc de la Fares, m-a invitat sa “arunc” o privire peste ultimii 25 de ani si sa spun cum s-a schimbat viata mea. In urma cu 25 de ani eram in liceu. Faceam teatru intr-o trupa de actori amatori si stiam inca de atunci ca voi fi actrita. O iubeam pe Vivien Leigh si imi doream…

- La Centrul de Resurse pentru Educatie si Dezvoltare (CRED) din Gradinita cu Program Prelungit „Pinocchio" Falticeni s-au desfasurat in perioada 28 februarie - 1 martie cursurile de formare pentru cadrele didactice din invatamantul prescolar din municipiul si zona Falticeni cu tema ...

- Doua mari banci internationale de dezvoltare, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si International Finance Corporation, divizie a Bancii Mondiale, s-au plans in mod oficial Guvernului Romaniei in legatura cu planurile privind o noua taxa in sectorul bancar, transmite Reuters.La…

- Bianca Rus a dezvaluit care este profesia pe care o practica. Toata lumea știe ca se ocupa de muzica, insa ocupația sa de zi cu zi este alta. Bianca Rus a fost prezenta in platoul emisiunii Teo Show, moderata de Teo Trandafir la postul de televiziune Kanal D. In cadrul emisiunii, Bianca Rus a dezvaluit…

- Scoala ”Dariana”, prima scoala privata la Targoviste, deschide un program after-school. Scoala ”Dariana” este prima Scoala privata primara deschisa la Targoviste, gandita dupa modelul scolilor private europene si americane.

- Centrul comercial Colosseum din nord-vestul Capitalei, a carui extindere a intrat in linie dreapta prin semnarea contractului cu antreprenorul general si demararea lucrarilor, reprezinta cea mai importanta dezvoltare de retail din Bucuresti din ultimii...

- Mark Davis a fost numit in funcția de director regional al BERD (Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare) pentru Romania și Bulgaria, incepand cu data de 1 aprilie 2019, avand biroul la București, conform unui comunicat de presa transmis luni, informeaza mediafax. Acesta il inlocuiește…