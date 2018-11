Cum mergeau trenurile romnești acum 100 de ani - Poezie, călătorii, război și tragedii Acum un secol cele mai rapide trenuri romanești prindeau peste 75 km/h, rețeaua feroviara creștea cu o medie de aproape 100 km/an și se petrecea și unul dintre cele mai grave accidente din istorie, cu sute de morți. In epoca de aur a locomotivelor cu abur erau mult mai puține gari decat acum, iar cei care aveau timp și bani puteau calatori cu trenul de la Paris pana la Constantinopole in același vagon. In articol puteți citi despre cum erau trenurile acum un secol, despre tunelul de la intrarea in "Orient" și despre cum era descris drumul cu trenul in cele mai citite ghiduri de calatorie ale vremii. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

