Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Citu afirma ca Guvernul va adopta in sedinta de miercuri (care nu a fost anuntata inca oficial) o ordonanta de urgenta care va dinamita tot sectorul privat. Potrivit acestuia, ordonanta are peste 60 de articole, iar fiecare articol aduce o noua taxa pentru toate sectoarele…

- Potrivit unor surse HotNews.ro, ședința va fi joi. Contactați de HotNews.ro, reprezentanți ai mediului de afaceri spun ca ar fi primit informații despre majorari de taxe și noi impozite din 2019 , care vor fi aprobate joi, cu cateva zile inainte de finalul anului, fara consultare și dezbatere publica.…

- Va spun sincer, am crezut ca, in ceasul al douasprezecelea, ministrul Teodorovici va suna alarma si va incerca sa-i trezeasca si pe colegii sai de Guvern, dar mai ales pe sefii sai, Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Darius Valcov. M-am inselat. Eugen Teodorovici avea doua optiuni. Prima era…

- Deputat Danut Bica: Dupa PSD, potopul! Guvernele Dragnea ne-au ingropat in datorii! Declarație politica prezentata in sedinta din 7 noiembrie 2018 a Camerei Deputatilor: Domnule Presedinte, Stimati colegi, Intr-un document oficial, transmis recent de Ministerul Finanțelor Publice catre Parlament, Guvernul…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, anunța reintroducerea salariului minim diferențiat in funcție de studii și vechime. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, premierul Viorica Dancila și miniștrii Lia Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici s-au intalnit marți, 23 octombrie, la Palatul Victoria,…

- "Vreau sa o felicit cu toata forta pe doamna prim-ministru Viorica Dancila pentru prestatia de azi, pentru pozitia pe care a avut-o si pentru demnitatea cu care a aparat pozitia Romaniei si imaginea Romaniei in Parlamentul European. Am urmarit si dezbaterea din Comisia LIBE si interventiile de astazi.…

- "Una peste alta, niste bani, cateva sute de mii de euro stau in continuare in conturile lui Iohannis intr-un mod incorect. Banii pe care i-a incasat nelegal in urma unor falsuri dovedite de instanta nu-i da. Ca notarul a fost bun, n-a fost bun, nu stiu. Deocamdata statul roman nu e in stare sa recupereze…

- "Sunt presedintele PSD Sibiu, dar fac parte in acelasi timp si din Guvernul PSD condus de doamna Viorica Dancila. Asa ca rolul meu este, inainte de toate, sa imi adun oamenii la o masa rotunda si impreuna sa luam o decizie. La PSD majoritatea a decis intotdeauna, la PSD Sibiu echipa este la fel de…