Cum marcheaza Google Centenarul: La pas virtual prin Muzeul Unirii si Catedrala Reintregirii Neamului

- Primaria și Casa de Cultura din Odobești va invita joi, 29 noiembrie 2018, la aniversarea Centenarului Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul Romaniei, act istoric realizat pe 1 Decembrie 1918, la Alba-Iulia. Evenimentul este și ocazia pentru autoritațile locale de a organiza…

- Turneul „Vioara lui George Enescu” a revenit in aceasta toamna pe scenele din Romania. Gabriel Croitoru, violonistul care are privilegiul de a canta pe vioara Guarneri del Gesu supranumita „Catedrala”, pe care a cantat George Enescu (instrument pus la dispoziție și aflandu-se in patrimoniul Muzeului…

- Mai sunt 25 de zile pana cand in jur de 100.000 de oameni sunt asteptati in Cealalta Capitala, pentru a celebra Centenarul Marii Uniri, 100 de ani de la unirea Transilvaniei, Banatului, Crisanei si Maramuresului cu Romania. Intrata pe ultima suta de metri, in focul pregatirilor, administrația din Alba…

- Intr-o luna si jumatate, la Alba Iulia se sarbatoreste Centenarul Marii Uniri, 100 de ani de la unirea Transilvaniei, Banatului, Crisanei si Maramuresului cu Romania. In jur de 100.000 de oameni sunt asteptati in Cealalta Capitala, la care se mai adauga aproximativ 70.000 de cetateni ai orasului care…

- Marti, la Muzeul National al Unirii Alba Iulia, a fost vernisat exponatul lunii octombrie: Biroul avocatului Aurel Lazar, pe care s-a semnat la 12 octombrie 1918, la Oradea, in casa avocatului Aurel Lazar, Declarația de Independența a romanilor cuprinși in ținuturile Transilvaniei, Banatului, Crisanei…

