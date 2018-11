Cum mananca Regina Angliei banana

Membrii familiei regale au cateva obiceiuri culinare destul de ciudate. Printul Charles refuza sa ia pranzul, insa se bucura de un ou fiert nici mai mult, nici mai putin de 4 minute, in fiecare dimineata. Printul Phillip alge numai alimente organice, iar Meghan Markle este indragostita de micul dejun pe baza de Acai, care este provenit din Brazilia. Din toata familia regala, regina are cel mai interesant mod de a manca. Mancarea sa preferata este ciocolata neagra si refuza sa consume preparatele care contin usturoi. Insa felul in care mananca banane este cel mai ciudat dintre toate. Nu stiam ca…