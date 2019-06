Averile aleșilor aflați in fruntea județului sau a municipiului Bistrița au crescut vazand cu ochii, in special in ultimul an. Șeful județului, Radu Moldovan, are venituri de invidiat, plus ca a primit o donație de 10.000 de euro. Și primarul Ovidiu Crețu se vede cu buzunarele burdușite, pana la alegerile locale de anul viitor el cumuland salariul de primar cu pensia, una inca “modica”. Aleșii locali, dar și funcționarii statului au obligația sa iși completeze și sa depuna declarațiile de avere și interese pana pe 18 iunie, data limita din acest an stabilita, in baza legii, de Agenția Naționala…