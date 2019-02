Stiri pe aceeasi tema

- Ajunse in vizorul inspectorilor de la Consiliul Concurentei, nu mai putin de sapte companii care activeaza pe piata comercializarii produselor alimentare din tara noastra – respectiv trei retaileri cunoscuti si patru furnizori ai acestora – s-au ales cu amenzi totalizand aproape 18,8 milioane euro.…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului aflata in subordinea Executivului pregateste o ordonanta de urgenta, prin care magazinele care nu respecta legea vor fi sanctionate cu amenzi de pana la 5% din cifra de afaceri, transmite Digi24.ro."Cele mai afectate ar fi marile lanturi…

- Chiar daca am intrat deja in anul 2019, iar parlamentarii se gandesc la bugetul pentru anul in curs, Iustin Cionca, presedintele Consiliului Judetean Arad, continua sa aduca in discutie faptul ca majoritatea PSD-ALDE a privat, anul trecut, judetul nostru de aproximativ 45 de milioane de euro. „La…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 3-14 decembrie 2018, actiuni de control in urma carora a aplicat amenzi in valoare totala de 3,996 milioane de lei ( 861.337 euro).Conform unui comunicat remis, miercuri, au fost depistate 334 de persoane care lucrau fara forme legale, dintre acestea…

- Facturile romanilor la gaz - deja cu 16% mai mari decat anul trecut - risca sa se majoreze din nou, impovarator, in cazul in care statul ii va impozita mai aspru pe producatorii din aceasta industrie. De fapt, grabit sa faca rost bani, Guvernul ar vrea sa le ia acum producatorilor dari din sume pe care…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) analizeaza cum poate taxa centralele termice individuale. „Ne gandim sa vedem daca nu exista totuși soluții prevazute in Directivele europene, pentru ca taxarea de mediu sa poata fi impusa și acestor centrale individuale”, a declarat…

- Energie Transgaz decide astazi daca plateste dividende suplimentare cu 0,32% randament. Statul urmeaza sa ia 7,8 milioane lei Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 10:48 0 Actionarii Transgaz, operatorul tehnic al sistemului natio­nal de transport gaze natu­rale,…

- Investitiile statului cresc simtitor in raionul Straseni. Pentru anul 2019, Guvernul a suplimentat bugetul local cu peste 60 de milioane de lei, de aproape doua ori mai mult decat s-a alocat in acest an.