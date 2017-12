Stiri pe aceeasi tema

- Fosta gimnasta a publicat un clip video pe pagina sa de Facebook, insoțit de mesajul „Antrenament cu Arnold. Rezoluție pentru 2018", scrie click.ro. In imagini, Nadia executa un exercițiu cu greutați pentru brațe și abdomen și este incurajata și atent supravegheata de Schwarzenegger. Greutatile sunt…

- Catalina, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", si-a gasit linistea dupa divortul de Nicolae. Tanara a stat o perioada singura, dar acum a decis sa isi refaca viata alaturi de un tanar care seamana foarte bine cu fostul sot.

- Lavinia a devenit cunoscuta dupa ce a participat la emisiunea "Mireasa pentru fiul meu". In prezent, tanara se poate considera implinita din toate punctele de vedere. Are un sot care o iubeste si, anul viitor, urmeaza sa devina mamica. A

- Catalina, Sandra și Sorana au adunat mii de like-uri pe rețelele de socializare cu pozele postate din vacanța de iarna. Dupa ce si-a incheiat oficial cariera, Catalina Ponor a decis sa plece intr-o vacanta de vis. Fosta gimnasta a ales ca destinatie Thailanda, o tara pe care de multa vreme dorea sa…

- Fosta iubita a lui Adrian Cristea, despre cea mai dureroasa perioada. Maria Pauna a vorbit pentru prima data despre divorțul de soțul ei și a recunoscut ca a apelat la ajutorul unui psiholog. „Prințesa sprancenelor”, care a trait o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Adi Cristea, a vorbit despre o…

- Alex Ashraf, sotul Oanei Zavoranu, este adus din nou in fata magistratilor de fosta lui iubita, impreuna cu care are un baietel! Alexandra Oncescu l-a dat in judecata pe palestinian, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce-i cere bruneta fostului partener. (CITESTE SI: Atentie! Imagini…

- Milionarul Gianluca Vacchi si-a propus sa fie mai discret de data aceasta in ceea ce priveste relatia cu Georgia. Chiar daca nu recunosc ca sunt impreuna, cei doi au postat imagini care ii dau de gol.

- Numai istorie nu a fost Narcisa pentru Nicolae Guta, dupa ce au divortat. Au urmat certuri repetate, amenintari, interventia politiei... Cu toate acestea, nabadaiosul manelist este acum pe punctul de a face pace definitiv cu femeia despre care spunea, acum cativa ani, ca este singura din sufletul lui…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica imagini scandaloase cu Oana Mizil in prim-plan. Soferul celebrei deputate parcheaza degajat pe trecerea de pietoni, din dorinta de a-si lasa sefa cat mai aproape de un magazin de haine din Dorobanti, iar partenera de viata a lui Marian Vanghelie nu schiteaza…

- Fosta iubita a lui Tudor Chirila, in public la Vocea Romaniei. Este vorba despre Andreea Raicu. Vedeta a postat o imagine pe contul de socializare, cu puțin timp iniante de inceperea show-ului, vineri seara, de 1 decembrie. Andreea Raicu a fost prezenta in platoul Vocea Romaniei, in cea de-a treia gala…

- O audiere a Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie a fost suspendata, miercuri, dupa ce unul dintre acuzati ar fi consumat otrava in timpul citirii sentintei, informeaza BBC News Online, conform Mediafax.Este vorba de Slobodan Praljak, fost lider al croatilor bosniaci, care…

- Lavinia a devenit cunoscuta dupa ce a participat la emisiunea "Mireasa pentru fiul meu". In urma cu doua luni, tanara a anuntat ca este gravida cu sotul ei, Eduard. Acesta a primit vestea cea mare intr-un mod special. A

- Lavinia, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", a anuntat in urma cu doua luni ca este insarcinata. Eduard, sotul ei, a primit vestea intr-un mod special. Tanara i-a pregatit un tort pe care a scris marea veste. Acum au publicat primele imagini cu burta de gravida.

- Tillerson a vorbit despre relația dintre Europa și SUA. Iata cele mai importante declarații: - in ultimele 10 luni am schimbat stategia pentru securitate. Facem eforturi pentru a combate terorismul - inamicii incearca sa loveasca in modul nostru de viața. Acest mesaj il voi repeata…

- Discutia dintre doi invitati la o emisiune televizata din Georgia s-a transformat intr-o bataie in direct. Cei doi barbati, un activist politic si un expert economic, s-au insultat reciproc pe parcursul talk show-ului. Iar jignirile au culminat cu o confruntare fizica.

- Sorina Docuz, fosta sotie a lui Robert Negoita, face eforturi uriase sa nu-si lase la vedere sarcina. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a fotografiat-o recent pe fosta Miss Buzau, care nu renunta la capriciile de doamna si isi ascunde cu talent viitorul bebelus. ( CITESTE SI: Sorina Docuz s-a sarutat…

- Un tanar din localitatea argeseana Slobozia, suspectat ca si-a santajat fosta iubita cu imagini compromitatoare, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Arges, tanarul este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de santaj…

- Asa cum v-am promis, revenim cu detalii picante si imagini exclusive legate de rafuiala din fata de la Loft, dintre noul iubit al Andrei Trandas si fosta lui logodnica, Daniela, episod despre care va povesteam AICI . CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, i-a intalnit pe cei doi fosti iubiti in timp…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a refuzat invitatia Bruxellesului de a participa la summitul intre UE si tarile membre ale Parteneriatului Estic, la care era invitat pentru prima oara dupa ridicarea sanctiunilor impuse tarii sale, a anuntat Minskul, relateaza AFP. La acest summit al sefilor…

- Soții Harrison Ford și Calista Flockhart sunt casatoriți din 2010 și sunt parinții adoptivi ai unui baiat in varsta de 16 ani, pe numele lui Liam. Fosta eroina din serialul Ally McBeal l-a adoptat singura pe Liam, pe cand avea 37 de ani și nicio perspectiva de a se casatori sau de a deveni mama. Liam,…

- Nicoleta Cirjan, fosta iubita a principelui Nicolae, a scris intr-o postare pe o retea de socializare ca singura ei pretentie era ca testul ADN sa fie facut in doua locuri asta dupa ce nepotul regelui a hotarat ca va recunoaste fetita doar daca testul va fi facut la Institutul de medicina legala…

- Forma slaba pe care o traverseaza, dar si moralul scazut al lui Alibec, pare sa-si fi gasit o noua explicatie. FCSB a refuzat o oferta de 6 milioane de euro pentru cel mai important om al sau, venita din campionatul Frantei, de la Olympique Marseille. Fosta campioana a Europei…

- Fosta prezentatoare TV a facut publica o fotografie prin care si-a recunoscut noua relatie si, mai mult de atat, se pare ca are un nou tatuaj, scrie wowbiz.ro. Citeste si Vedeta cu cele mai lungi picioare se reface dupa divort. Imagini de senzatie cu Roxana Ciuhulescu dupa divort VIDEO…

- Vicepresedintele COSR, Camelia Potec, a afirmat, marti, ca obiectivul principal al Simonei Halep nu ar trebui sa fie mentinerea pe prima pozitie in clasamentul WTA, ci castigarea unui turneu de Grand Slam."Simonei ii lipseste acum o pauza mica, e sfarsti de an. Cred ca ea ar trebui sa se bucure…

- Laurette nu e deloc in apele ei, de cand s-a aflat ca nu mai are de gand sa continue relatia cu sotul aflat in inchisoare, dar se straduieste,A de dragul fetitei sale,A sa nu se vada cat de mult e chinuita de ganduri. Mulatra a insotit-o pe micuta intr-o plimbare in mijlocul naturii, iar fetita a fost…

- Fosta mare jucatoare Christ Evert e impresionata de ascensiunea Simonei Halep, noul lider din WTA. Americanca e ferm convinsa ca Halep va reuși sa caștige un turneu de Mare Șlem in 2018. Totodata, Evert, acum in varsta de 62 de ani, mizeaza pe revenirea in formp maxima a unor nume grele precum Viktoria…

- Marcel Toader nu are deloc noroc cand vine vorba de dragoste, iar mama lui este foarte afectataA ca nu isi vede fiul fericit. Femeia a vorbit despre divorturile prin care a trecut afaceristul, inclusiv de cel cu GabrielaA Cristea.

- Atunci cand vine vorba de satisfactia capriicilor, una dintre blondele ce a facut furori la pupitrul stirilor sportive nu tine cont de nimeni si nimic, ba, mai mult profita din plin de bunatatea sotului ei.

- Razvan Simion este un tatic foarte dedicat copiilor sai. Chiar daca nu mai este impreuna cu mama lor, prezentatorul Tv are grija ca intotdeauna sa fie alaturi de micuții lui la diferite evenimente importante.

- Jurnalista Alla Boțan despre care s-a tot vehiculat ca a fost iubita primarului suspendat Dorin Chirtoaca se marita. Pe rețelele de socializare au aparut tot mai multe poze cu jurnalista in rochie de mireasa.

- Un italian și-a desfigurat fosta iubita cu acid, dupa ce aceasta a decis sa puna capat relației. Tanara Gessina Notaro a fost la un pas sa-și piarda vederea in urma faptelor teribile comise de Eddy Tavares, in varsta de 29 de ani.

- La patru ani de la divortul lui Alex Velea de fosta sotie, Antonia a facut dezvaluiri care nu s-au mai spus pana acum. Artista care i-a daruit doi baieti cantaretului a povestit si de ce a intrat ea in viata lui Alex Velea.

- Antonia, primele declarații despre fosta soție a lui Velea. Artista a vorbit sincer despre cum a inceput relația din ei, iar marturisirile interpretei i-a luat prin surprinde pe toți. Antonia a ținut sa precizeze ca daca Alex Velea ar fi avut o casnicie fericita, cel mai probabil intre ei nu se intampla…

- Gianluca Vacchi a renunțat la relația cu Giorgia și a inceput sa se vada cu modelul Ariadna Gutierrez. Bruneta care i-a fost iubita a renunțat atunci sa ii mai acorde atenție fostului iubit, insa acum lucrurile s-au schimbat.

- Selectionata Serbiei si-a asigurat prezenta la Cupa Mondiala de fotbal din 2018. Fosta adversara a nationalei noastre a castigat cu 1-0 partida cu Georgia si a terminat pe primul loc campania preliminara in grupa D. Aleksandar Prijovic a marcat singurul gol al meciului de la Belgrad.

- Relația din Razvan Simion și Lidia Buble a fost una dintre cele mai controversate subiecte ale anului 2015. Prezentatorul de la „Neatza cu Razvan și Dani” avea o casnicie de mai bine de 15 ani cu Diana Simion. Cei doi pareau a fi de nedesparțit, mai ales ca aveau și doi copii impreuna, insa totul s-a…

- Vedeta de televiziune a explicat de ce nu posteaza prea des imagini cu fiica sa pe rețelele de socializare. Andreea Marin, care de curand a inceput o noua cura de detoxifiere , este foarte stricta atunci cand vine vorba despre imaginea sa și a familiei sale. Fosta zana a surprizelor, care are o fata,…