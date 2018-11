Cum luptă Ani Crețu cu boala fiului său: “Copilului i-am spus ce trebuie să audă“ Ani Crețu, actrița care a interpretat-o pe Urinela in serialul de comedie “Vacanta Mare”, duce o lupta zilnica pentru sanatatea fiului sau, Adan. Micuțul a fost diagnosticat inca din primele luni de viața cu o boala rara și foarte greu de ținut sub control. Ani Crețu demonstreaza in fiecare zi ca este o femeie puternica și o adevarata luptatoare. Adan, baiețelul actriței, in varsta de 5 ani, a fost diagnosticat cu intoleranta la histamina, o alergie foarte puternica si foarte greu de controlat, astfel ca aproape orice aliment ii poate provoca moartea. De atunci, Ani Crețu este extrem de atenta… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Cunoscuta actrita Ani Cretu, care duce o lupta zilnica pentru sanatatea baietelului ei, marturiseste in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, difuzata duminica, de la ora 15.45, la Antena Stars, ca stilul de viata al familiei este unul cu totul aparte.

