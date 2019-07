Cum le zice acum… ► Asadar, sa refacem ansamblul enuntului cu pricina: intervievata, o martora oculara a dezlantuirii unei furtuni pe teritoriul localitatii Miroslovesti (Iasi, 6 iulie, a.c.), povesteste cum ploua, cum s-a dezlantuit vantul, cum s-a intunecat cerul, cum s-au invartejit norii, "ma rog, o tornada cum le zice-acuma!". Descrierea de pe internet: "Oamenii au filmat inclusiv o formatiune ce parea a fi o tornada" (/observator.tv/). Si pentru limba liter (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- O noua tornada puternica s-a format in Romania, provocand pagube importante. Astfel, in comuna Miroslovesti din judetul Iasi mai multe case au fost avariate grav, acoperisuri si garduri au fost smulse, iar unii oameni raniti. Localnicii au postat imagini pe retelele de socializare.

