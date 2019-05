Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 1 milion de oameni au semnat o petitie pentru refacerea ultimului sezon din „Game of Thrones“. Fanii nemultumiti cer alti scenaristi, „mai priceputi“. Creatorii sezonului opt „Game of Thrones“, David Benioff si D.B. Weiss, sunt acuzati de unii dintre fanii celebrului serial ca nu s-au…

- Fanii ”Game of Thrones” au lansat o petiție online pentru rescrierea scenariului ultimului sezon al serialului. Petiția numita „Refaceți filmul cu oameni competenți” a fost lansata pe 9 mai și a fost semnata pana acum de peste 707 mii de persoane. In aceasta se spune ca producția „merita sa aiba un…

- Pentru fani, marcheaza finalul unei aventuri care a inceput in 2011, dar si raspunsul la o intrebare care-i framanta de opt ani: cine va urca pe tronul de fier, scrie news.ro. Citeste si Ultimul episod din Game of Thrones, cel mai mare Watch Party din Romania, pe 20 mai la Beraria H Lista…

- Sophie Turner, actrita care o interpreteaza pe Sansa Stark in "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones", crede ca fanii vor suferi mult cand vor vedea ultimu episod al serialului, pe 19 mai, potrivit news.ro.Nedivulgand faptele, ea a oferit admiratorilor un indiciu despre ceea ce-i asteapta in…

- Fotografii publicate pe retelele de socializare arata cuplul in timp ce se casatorea la Las Vegas, in fata unui imitator al lui Elvis Presley. Casatoria celor doi a avut loc la cateva ore dupa ce Jonas, care face parte din trupa Jonas Brothers, a cantat impreuna cu fratii sai la gala Billboard Music…

- Joe Jonas și Sohie Turner s-au casatorit. Cantaretul american Joe Jonas s-a casatorit cu actrita engleza Sophie Turner, interpreta personajului Sansa Stark din serialul TV "Game of Thrones", in cadrul unei ceremonii surpriza ce a avut loc

- Sophie Turner (23 de ani), actrita care joaca rolul Sansei Stark in serialul „Game of Thrones“, si cantaretul Joe Jonas (29 de ani) s-au casatorit in cadrul unei ceremonii secrete, ce a avut loc in Las Vegas.

- In trailer apare Arya Stark (interpretata de Maisie Williams) care alearga pentru viata ei. "Cunosc moartea, are multe fete. Astept cu nerabdare sa o vad pe aceasta", spune Arya amenintator. Apar armate care se pregatesc pentru batalie si Sansa Stark (Sophie Turner) priveste la dragonii care zboara…