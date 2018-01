Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii se intorc din vacanța. Grupurile parlamentare ale majoritații PSD-ALDE s-au reunit, miercuri, la Parlament pentru a stabili prioritațile pentru noua sesiune legislativa. Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat ca vrea va aleșii sa fie mai vizibili in presa locala, iar ALDE pregatește legea…

- "In ceea ce priveste prezenta, exista in continuare nemultumirea care persista din sesiunea trecuta ca multi colegi de-ai nostri s-au obisnuit sa nu vina la vot. Eu le-am spus si colegilor mei din Senat, si colegilor din Camera, n-o fac deloc cu rautate, am cerut celor care lucreaza la grupul parlamentar…

- Ministrii Guvernului condus de premierul desemnat Viorica Dancila vor fi stabiliti prin vot in Comitetul Executiv National al PSD, care se va reuni de la ora 11,00. "Ca şi procedură, fiecare organizaţie sau fiecare membru al CEx să facă propuneri pentru un membru al Cabinetului.…

- El a precizat ca in ultimele zile s-a intalnit cu Viorica Dancila pentru a discuta anumite aspecte din programul de guvernare, "program care nu va suferi modificari, nici cantitative, nici de profunzime"."Vor ramane aceleasi lucruri, dar unele vor trebui scoase pentru ca sunt deja indeplinite.…

- Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si Daniel Chitoiu, discuta, la ora transmiterii stiri, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, intalnirea avand loc in contextul in care vineri CEx PSD va valida lista de ministri si programul de guvernare.

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, are in acest moment o intalnire cu liderul PSD, Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputatilor. Potrivit Romania TV, seful social-democratilor l-a chemat pe Misa la o ultima discutie inaintea audierea acestuia in Senat.Citeste si: Un fost ministru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in cadrul CExN s-a discutat si despre tema demisiei lui Carmen Dan de la sefia MAI, subliniind ca in cadrul reuniunii colegii din conducerea social-democrata au spus "nu" variantei ca actualul ministru de Interne sa faca un pas in spate. "S-a…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, social-democratul Marian Oprisan, a declarat, marti, ca liderul PSD Liviu Dragnea a luat mai multe decizii fara sa se consulte cu colegii de partid, dand ca exemplu desemnarea unor ministri si a presedintelui Curtii de Conturi. „Dragnea a condus PSD in toata…

- Proiectul initiat de deputatul Catalin Radulescu, care propune ca persoanele alese in functii de demnitate publica sa nu mai fie considerate functionari publici, genereaza controverse inclusiv in randul celor 39 de deputati PSD care l-au semnat, unii chiar retragandu-si semnatura. Astfel, deputatul…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole si deputatul independent Adrian Dohotaru au initiat o propunere legislativa care urmareste reducerea numarului de membri necesari pentru infiintarea unui sindicat, de la 15 la 3, motivand ca salariatii ar avea mai multe sanse sa-si apere drepturile si interesele. In…

- Ce sume uriașe le intra in buzunar parlamentarilor incepand cu 1 ianuarie 2018 Parlamentarii au votat pe banda rulanta și la viteza maxima bugetul pe anul 2018. Nu s-au abținut de la vot nici demnitarii din opoziție! Este un comportament firesc, dat fiind ca aleșii sunt primii beneficiari ai legii salarizarii…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a reacționat dur dupa ce in presa a aparut informația potrivit careia Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse oficiale. Proiectul…

- Proiectul de lege al deputatului PSD Liviu Plesoianu care introduce modificari dure pentru organizatiile neguvernamentale, deja adoptat tacit de Senat, ar urma sa fie discutat in comisia juridica a Camerei Deputatilor in sedinta de luni dupa-amiaza. Proiectul prevede ca fundatiile si asociatiile sunt…

- In luna octombrie, Camera deputaților a cheltuit peste 7.000.000 lei. Din acești bani au fost platite salariile parlamentarilor, cheltuielile aferente birourilor parlamentare, diurnele și deplasarile in afara țarii. Cel mai mare salariu este cel al președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, in…

- Camera Deputatilor a cheltuit, in luna octombrie, peste sapte milioane de lei pentru salariile parlamentarilor, deplasarile in afara tarii, diurne, cazare, transport, telefoane si birourile alesilor din circumscriptii.Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa internaționala: ce au remarcat…

- Premierul Mihai Tudose a discutat cu Liviu Dragnea, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, dupa ce liderul PSD s-a intalnit cu primarul general, Gabriela Firea, si cu primarii de sectoare.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și primarii de sectoare au venit miercuri, la Parlament, pentru a se intalni cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Discuțiile au loc în biroul președintelui Camerei, lider al PSD, fiind prezent și președintele…

- Parlamentarii USR, vadit nemultumiti de declaratia comuna semnata ieri de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca reactie la comunicatul Departamentului de Stat al SUA si oferita in numele intregului Parlament (insa fara consultari cu partidele de opozitie), s-au dus sa protesteze in biroul…

- Comisia pentru legile justiției a finalizat modificarile la statutul magistraților, urmand ca votul final sa aiba loc saptamana viitoare, in plen. Proiectul va merge apoi la Senat, Camera decizionala. In timpul dezbaterilor au avut loc discutii aprinse intre parlamentarii PSD, ALDE si UDMR dar și reprezentanții…

- Cei de la USR au mers chiar in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor, iar in maini aveau afise pe care scria "Nu in numele meu". Liviu Dragnea i-a primit pe cei de la USR in biroul de presedinte al Camerei Deputatilor, doar ca discutiile nu au mai fost filmate, pentru ca celor de la USR…

- Mai multi deputati de la PNL, USR si PMP s-au delimitat miercuri, in plenul Camerei, de declaratia transmisa, in numele Parlamentului, de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu catre Departamentul de Stat al SUA. Deputatii USR, cu foi pe care scrie „NU in numele meu“, au fost primiti de Dragnea in…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri, la finalul unei discutii cu presedintele Camerei Deputatilor, ca formatiunea pe care o conduce analizeaza temeiurile juridice si va decide daca va depune sau nu o plangere penala impotriva lui Liviu Dragnea, pe care il acuza de abuz dupa ce a trimis,…

- Mai multi deputati de la PNL, USR si PMP s-au delimitat miercuri, in plenul Camerei, de declaratia transmisa, in numele Parlamentului, de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu catre Departamentul de Stat al SUA. Mai multi deputati ai USR, cu foi pe care scrie „NU in numele meu“ au fost primiti de…

- Victor Ponta a reacționat pe Facebook la poziția Departamentului de Stat al SUA. Fostul premier spune ca pentru a putea fi realizata o adevarata reforma a justiției este necesar ca Liviu Dragnea sa iși dea demisia din Parlament. Ponta critica și reacția pe care PSD o are fața de protestele de strada…

- Victor Ponta reacționeaza dupa mesajul transmis luni de Departamentul de Stat al SUA referitor la modificarile aduse legilor justiției. Fostul premier a lansat un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, despre care spune ca nu ar mai trebui sa fie președintele Camerei Deputaților. „Cat timp Liviu Dragnea…

- Ședința de urgenta in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Mai multi social-democrati, membri ai Comisiei speciale pentru legile justitiei, discuta cu Liviu Dragnea. La intalnire este prezent si seful acestei Comisii, Florin Iordache.

- Președintele Comisiei de aparare din Senat, liberalul Iulian Dumitrescu, a declarat ca nu a existat o invitație din partea SPP adresata membrilor Comisiei pentru vizitarea vreunui poligon in data de 14 noiembrie, cand ar fi trebuit sa se dezbata proiectul de lege privind achiziționarea rachetelor…

- Liviu Dragnea a fost anuntat de procurori ca i se pune sechestru pe avere in dosarul „Tel Drum”. Pe 13 noiembrie, DNA anunta ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este urmarit penal de procurorii anticoruptie pentru constituire de grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni referitoare…

- Deputatii au votat, marti, pentru infiintarea Avocatului Copilului. Este vorba despre un for aflat in cadrul Avocatului Poporului, al carui menire este asigurarea apararii si protejarii drepturilor copiilor de pana la 18 ani. “Este o lege asteptata de foarte multi ani, vorbim de drepturile copilului”,…

- O propunere legislativa privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSIDI) SA a fost inregistrata la Biroul permanent al Senatului, initiatori fiind 185 de parlamentari PSD si ALDE, printre care si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor,…

- Proiectul de lege al Guvernului pentru realizarea 'Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol' aferenta programului de inzestrare esential 'Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)' a fost inregistrat la Senat pe 9 noiembrie, cu solicitarea de a fi dezbatut in procedura de urgenta.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, intrebat daca seful Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ar trebui sa demisioneze din functie in contextul noului sau dosar de la DNA, ca persoane cercetate penal nu ar trebui sa fie in conducerea statului. 0 0 0 0 0 0 "Eu m-am exprimat…

- Partidul Pro Romania se 'aliaza' cu liberalii in lupta acestora pentru revocarea lui Liviu Dragnea de la sefia Camerei Deputatilor. Anuntul a fost facut chiar de deputatul Daniel Constantin, care a sustinut ca doreste extinderea masurii si cere si revocarea de la Senat a adversarului sau, Calin Popescu…

- Liviu Dragnea a avut un scurt discurs, azi, in fața colegilor din PSD din Camera Deputaților. La aceasta ședința a participat și ministrul de Interne, Carmen Dan, care este senatoare.”Știam ca o sa fiu o ținta. Imi asum.”, le-a spus Dragnea deputaților PSD. In plus, Dragnea a ridicat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, luni dimineata, la sediul DNA. Acesta nu a facut declaratii. Dragnea a fost aplaudat de colegii sai sociali-democrati care l-au asteptat in fata sediului, dar si de simpatizanti. Omul de afaceri Marian Fiscuci, fost administrator al Tel Drum, firma despre care…

- Liderul PSD Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților, a confirmat ca luni va merge la DNA, insa nu a dat detalii despre ce dosar este vorba, scrie Hotnews. “Nu este nicio surpriza, am spus-o de la inceput ca tot acel circ ...

- Demersul PNL de a depune o motiune de cenzura este un gest democratic si are tot dreptul sa il faca, afirma presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Este un gest democratic si au tot dreptul sa-l faca. Si noi am depus motiune de cenzura si impotriva altora si impotriva…

- O initiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei a fost depusa marti la Senat de presedintele institutiei, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. "Propunerea legislativa prevede recunoasterea acesteia ca persoana…

- USR considera ca se impune introducerea acestei interdicții in Constituție in contextul asaltului asupra Justiției pe care coaliția PSD-ALDE l-a inceput imediat dupa preluarea puterii cu OUG 13 și care a culminat dupa 9 luni cu proiectul de modificare a legilor justiției ce submineaza independența…

- Biroul permanent al Camerei Deputaților a decis, marți, invitarea ministrului Justiției, Tudorel Toader, la dezbaterea 'Ora Guvernului' de lunea viitoare pe tema penitenciarelor. "S-a aprobat solicitarea grupului PNL pentru 'Ora Guvernului', invitat fiind domnul ministru al Justiției,…

- Premierul Mihai Tudose si fostul premier Sorin Grindeanu au ajuns marti, inainte de ora 13.00, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor, chiar inainte de sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului in care trebuie sa se voteze numirea lui Grindeanu la conducerea ANCOM.In…

- Locuitorii cu drept de vot din municipiul Deva si din alte 15 localitati sunt asteptati, astazi, la urne, pentru a-si alege noii primari. Judetul din care provine Liviu Dragnea, Teleorman, e fruntas, in trei localitati urmand a fi alegeri pentru desemnarea noului edil. Pana la ora 19.00, prezenta nationala…

