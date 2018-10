Stiri pe aceeasi tema

- La data de 19 octombrie 2018, in jurul orei 21.45, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce actionau pe raza comunei Valea Lunga, l-au depistat pe un barbat de 48 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Chiar daca e dependent de medicamente și i s-a recomandat odihna, dupa problemele medicale avute acum cațiva ani, Catalin Botezatu e mai tot timpul pe drumuri. Catalin Botezatu recunoaște ca, prin prisma jobului sau și a contractelor pe care le are, petrece mai mult timp in afara granițelor, decat in…

- Marti, 9 octombrie 2018, ora 19.00, la casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia, Grupul Skepsis va prezinta spectacolul Jubileul – dupa A.P.Cehov. Dupa programul spectacolelor in aer liber, proiectul “Stagiunea cu Skepsis 2018” continua cu spectacolul JUBILEUL, dupa A.P.Cehov. Este unul dintre cele…

- Populatia deservita de sistemul public de alimentare cu apa a fost de peste 13,229 milioane persoane, in 2017, reprezentand 67,5% din populatia rezidenta a Romaniei, arata datele Institutului Național de Statistica (INS), potrivit Hotnews. In mediul urban s-au inregistrat 10,191 ...

- FOTO: arhiva Directia Judeteana pentru Cultura Buzau propune Consiliului Judetean acordarea titlului de „Cetatean de onoare al judetului” pentru sapte buzoieni care au contribuit la promovarea personalitatii si operei literare a marelui scriitor de origine buzoiana Vasile Voiculescu. Este vorba despre…

- L-au arestat inainte de al Doilea Razboi Mondial. A fost grav ranit la Stalingrad. A promis ca daca scapa, se trage langa Dumnezeu. Comuniștii l-au saltat pentru ca facea parte din ”Rugul Aprins”. A primit 20 de ani munca silnica. L-au batut la Aiud, l-au batut la Canal. ”Rezista” Nu-L face de ras pe…

- Campania de amplasare de containere de deșeuri îngropate din Cluj-Napoca nu a dus la civilizarea locuitorilor. Aceștia ar fi trebuit sa colecteze selectiv și sa depuna deșeurile în concordanța. Dezideratul Primariei Cluj-Napoca este departe de realitate.…

- Sunt prinsi intr-un razboi ciudat. Statul le-a dat un acoperis deasupra capului si tot statul ii poate evacua oricand. Traiesc si muncesc de trei generatii acolo. La interventia Evenimentului zilei problema lor ar putea fi rezolvata.