Romania se zbate sa iasa din saracie. Numai bulgarii ne mai intrec la acest capitol, in UE

Peste o treime (35,7%) din populatia Romaniei era expusa in 2017 riscului de saracie si excluziune sociala, o situatie mai grava in Uniunea Europeana fiind inregistrata doar in Bulgaria, unde 38,9% din populatie era expusa… [citeste mai departe]