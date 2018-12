Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Tabacaru, milionarul care sta in Costa Rica, a povestit la Antena 3, in emisiunea „Sinteza Zilei”, culisele procesului Udrea-Bica. Cele doua au fost arestate de polițiști pentru doua luni, perioada in care va fi efectuata procedura de extradare in Romania. Acesta a fost anunțul lui Gustavo Chinchilla,…

- La opt zile dupa ce au ajuns intr-o inchisoare pentru femei din Costa Rica, Elena Udrea și Alina Bica au depus cereri de eliberare din arest. Fostul ministru al Dezvoltarii și fosta șefa a DIICOT urmeaza sa fie primite in audiența la un judecator saptamana viitoare care va decide soarta celor doua.…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a spus, dupa ce judecatorii au arestat-o pentru doua luni, ca fostul ministru este o femeie puternica. El mai spune ca nu poate sa inteleaga atitudinea unor persoane din Romania ce gasesc satisfactie in „smulgerea” unui copil de doua saptamani din bratele mamei.

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol in Costa Rica, pe 3 octombrie. Cele doua erau cautate de autoritați pentru a ispași pedepsele pronunțate de justiția din Romania. Elena Udrea si Alina Bica vor sta in arest preventiv doua luni, in Costa Rica, perioada in care va fi efectuata procedura…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost arestate in Costa Rica dupa ce politia locala a pus in aplicare o cerere a Interpol. Informația a fost confirmata joi dimineața de avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu. Cele doua femei erau date in cautare pentru a ispasi pedepse pronuntate de catre justitia din…

- Ce veste pentru Adrian Alexandrov! Iubita lui, Elena Udrea, i-a daruit o fetița, pe care a nascut-o tocmai in indepartata Costa Rica, acolo unde are statut de refugiat. (Super oferta de angajare) Omul de afaceri a fost luat prin surprindere, dupa cum chiar el a declarat, in exclusivitate pentru CANCAN.RO,…

- Pentru cei care spun ca dragostea la distanța nu are nici macar o șansa, Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea demonstreaza ca nu intotdeauna este așa. Proaspat intors din Costa Rica, acesta s-a intors pe plaiurile mioritice.

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, se afla in atenția publicului de ceva vreme, mai ales dupa ce relația dintre cei doi a fost confirmata și, suplimentar, s-a aflat ca el este tatal copilului cu care politiciana aflata acum in Costa Rica este insarcinata. Viitor tatic, omul de afaceri dorește…