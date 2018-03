Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Andrei Gheorghe a murit a venit ca un traznet in seara de 19 martie. Din primele cercetari se pare ca jurnalistul a suferit un stop cardio-respirator, cu aproximativ 12 ore inainte sa fie gasit, in baia casei sale. Cațiva cunoscuți ai fostului realizator au povestit ca Andrei iși schimbase…

- Exploziv, pragmatic, iscoditor, cinic, curios, extravagant, rece, profesionist, memorabil, controversat, cu fata de rus, cu suflet de roman, cu lumini si umbre, cand in lumina, cand in umbra. Acesta era Andrei Gheorghe si mai mult decat atat. Iata cateva citate din interviurile oferite de acesta care-l…

- Reprezentantii societatii civile din Iasi anunta continuarea protestelor fata de tergiversarea proiectului autostrazii Iasi-Targu Mures, urmand sa fie organizat un mars motorizat din Moldova catre Bucuresti. Catalin Urtoi, membru fondator al asociatiei "Impreuna pentru A8", a declarat, duminica,…

- Alexandra Stan a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care se arata socata de conditiile Spitalului judetean Constanta. "Imi iubesc tara si ma mandresc peste tot in lume cu faptul ca sunt romanca, dar nu pot sa inteleg de ce noi intre noi nu putem sa ne respectam si sa ne oferim tot ce este mai…

- Teologul, scriitorul și traducatorul Cristian Badilița susține, pe Facebook, ca ”Romania a fost și este raiul pe pamant” pentru oameni ca Dej, Ceaușescu, Iliescu, Basescu, Ponta și Dragnea.

- Un numar de 78 de trenuri sunt anulate marti dimineata din cauza conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit paginii de Facebook a CFR Calatori. "Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de…

- Branza de vaci provine de la un mic producator din județul Constanța, care, din motive inca neștiute, a printat pe ambalaj ca produsul expira pe 30 februarie 2018. „Totul este posibil in Romania! Luna februarie in anul 2018 este de 30 zile? Va rog sa analizati aceasta cutie de branza și termenul de…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, au discutat, miercuri, la Bruxelles, despre Justitie si statul de drept in Romania, liderul european exprimandu-si speranta ca sistemul judiciar "nu va fi supus la incercari". "Cateodata putem avea impresia ca…

- Doi lupi au fost filmati cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei, amplasata intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea. Camera a fost montata dupa ce rangerii au observat urmele lupilor in zona, in cursul actiunilor de patrulare si monitorizare. Specialistii estimeaza o populatie constanta…

- "Domnul Mattis m-a asigurat ca SUA isi mentine angajamentul fata de apararea Romaniei, inclusiv prin prezenta la Deveselu si la baza de la Mihail Kogalniceanu, precum si prin programele de inzestrare incheiate. Si-a exprimat disponibilitatea de a efectua o vizita in Romania, urmand ca perioada exacta…

- Reactia directoarei scolii in care a invatat Anna Andronache. Anna Andronache, eleva din Targoviște, județul Dambovița, care și-a criticat profesorii pe Facebook, a anunțat ca pleaca din Romania pentru ca se muta impreuna cu parinții ei intr-o alta țara. Acum, directoarea Școlii nr. 5 Coresi din Targoviște,…

- Vanzarile de ciocolata ar putea ajunge in acest an la un nivel record, depasind pragul de 5 miliarde lei (circa 1 miliard euro), dupa un avans de 20% anul trecut, pe fondul cresterii puterii de cumparare a romanilor, dar si al consolidarii pietei si dezvoltarii ofertelor, arata o analiza…

- Astazi au demarat lucrarile de refacere a gazonului stadionului "Farulldquo; din Constanta.Oficialii echipei de fotbal SSC Farul, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, au spus ca de reabilitarea gazonului se ocupa o firma din Brasov."Sa revenim acasa e o promisiune de a mea, pe care vreau…

- Anna Andronache, eleva din Targoviște care și-a criticat profesorii pe Facebook, a anunțat ca pleaca din Romania pentru ca se muta impreuna cu parinții ei intr-o alta țara. Fata ale carei mesaje au starnit controverse pe rețelele de socializare despre sistemul de invațamant a spus ca lasa in urma o…

- O noua metoda de inselaciune iți face loc pe piața, de aceasta data un ”american” profitand de naivitatea unor femei pe care le convinge sa trimita bani in Nigeria. O femeie din Constanța a povestit, pentru replicaonline.ro , cum matușa ei a fost cat pe ce sa fie inșelata de un individ pe Facebook.…

- Tanarul de 24 de ani a ajuns sa se zbata intre viata si moarte dupa ce a fost gasit intr-o balta de sange, pe o strada din Bumbesti. Acesta a fost injunghiat de un alt tanar. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, insa Iulian a ajuns in stare grava la spital. Medicii au reusit sa-i…

- Fostul capitan nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Ilie Nastase, a anuntat, miercuri, ca a obtinut o victorie importanta si ca pedeapsa dictata de ITF impotriva sa i-a fost redusa pana la 23 aprilie 2018. "Sunt bucuros sa va anunt ca am obtinut o victorie importanta, chiar daca nu…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, a declarat ca modernizarea Marinei Militare nu mai poate fi amanata, iar programele de inzestrare pornesc de la conditia nenegociabila ca aceste produse de inalt nivel tehnologic sa fie realizate in Romania. Ministrul apararii a vizitat structurile marinei militare de…

- Bogdan Adrian Gavrila, secretarul general al Club of Romania, a încetat din viata la 34 de ani. Anuntul a fost postat pe Facebook de fostul deputat PNL Adriana Saftoiu. Prietenii si familia sunt absoluti socati de moartea fulgeratoare a tânarului antreprenor.

- Anul a inceput cum nu se poate mai prost pentru sute de locuitori ai Romaniei, deoarece doua fabrici au fost inchise in luna ianuarie, anume fabrica de zahar „Diamant” și cea de lapte de la Constanța, aparținand grupului Lactalis.Lovitura de teatru intr-un dosar DNA: Cerere de stramutare din cauza…

- Arya Permana, in varsta de 12 ani, din Indonezia, considerat cel mai greu copil din lume, a reușit sa piarda suficienta greutate pentru a ieși din casa și a se putea juca cu prietenii, scrie Unilad.co.uk. Baiatul de 12 ani cantarea 190 de kilograme, iar acest lucru l-a imobilizat la pat inca de șa varsta…

- Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, a transmis, joi, un mesaj de condoleante la moartea lui Neagu Djuvara, in care afirma ca gandurile sale se indreapta, in aceste momente, spre familia si prietenii istoricului roman. "Sunt trist sa aflu ca istoricul roman Neagu Djuvara a decedat. Gandurile…

- Un preot din Romania a initiat o retea de socializare, asemanatoare cu gigantul Facebook. "tecunosc.ro este o platforma de retea sociala. Cu noua functie, utilizatorul poate posta, fotografii, filme, idei.Utilizatorul inregistrat are propriul blog si forum, propria biblioteca de carti in format electronic…

- Tudose va avea intalniri cu sustinatorii sai din PSD inaintea sedintei CEx - surse Premierul Mihai Tudose se intalneste, duminica, cu membrii PSD care il sustin in disputa cu liderul social-democrat, Liviu Dragnea, inaintea sedintei Comitetului Executiv, au declarat surse politice. Potrivit…

- Cumparaturile online au început sa fie din ce în ce mai populare în România. De altfel, un studiu recent arata faptul ca shopping-ul online al românilor a crescut cu 40% în 2017, la 2,8 miliarde de lei Totuși, de multe ori, apar și țepele date de așa-zisele…

- Celebrul comisar Traian Berbeceanu a transmis un mesaj tranșant politicienilor din Romania, in contextul scandalului iscat de arestarea politistului-pedofil Eugen Stan. Fostul șef al BCCO Alba a ținut sa le mulțumeasca celor care au facut "scut in jurul unui profesionist". Comisarul facea referire…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica astazi informatii incendiare despre Cristian Movila, tanarul care s-a intalnit la o cafenea cu ambasadoarea Olandei, Stella Ronner Grubacic. "Spionasul Dandana" Cristian Movila l-a "penetrat" pana si pe celebrul regizor Cristian Mungiu, distins cu prestigiosul…

- "Scandalos, absolut scandalos cazul pedofilului din Poliție. Mi se pare absolut ireal ce aflam de la o ora la alta. Totuși, acel monstru a fost acoperit 3 zile de catre șefii și colegii sai. Ce Legislație este asta in care oamenii aștia se acopera unii pe alții in Instituțiile Statului din Romania,…

- In interiorul telefonului Samsung Galaxy J3 2016 se gaseste un procesor Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 care va permite sa descarcati si sa rulati fluid majoritatea aplicatiilor si a jocurilor disponibile pentru mobil, sa va uitati la video-uri online sau sa vedeti ce mai fac prietenii de pe Facebook. Camera…

- Un barbat sustine ca in avionul cu care a calatorit pe 20 decembrie 2017 cu avionul de la Aeroportul Henri Coanda pana la Roma s ar fi aflat si fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare. Acesta a postat pe contul sau de Facebook si biletul sau de avion. "Cu acest zbor am parasit eu tara.…

- Jurnalistul Sorina Matei a tras o concluzie dura la auzul vestii ca si fostul primar din Constanta, Radu Mazare, a fugit din Romania. Jurnalista spune, la finalul unei scurte analize facute pe Facebook, ca luna decembrie pare a fi luna fugarilor din Romania. Matei da si mai multe exemple care sa…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, Serban Sturdza, reclama, pe pagina sa de Facebook, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, construirea ilegala a unui patinoar in Parcul Romniceanu din Bucuresti. Sturdza a publicat si copia…

- Academia Rapid Bucuresti, grupare de Liga 4 din Romania, a anuntat un prim transfer oficial al acestei ierni, e vorba de un fost mare jucator al Rapidului din Giulesti care se intoarce "acasa"."Bine ai revenit acasa, capitane", a fost mesajul pe pagina oficiala de Facebook a echipei pentru…

- "Dupa 11 ani de la “biletelul roz”, azi ii dau dreptate lui Tariceanu si ii apreciez pozitia curajoasa, constanta si argumentata in favoarea reinstaurarii democratiei si impotriva abuzurilor pe care le comit in Romania, reprezentatii puterii oculte a serviciilor secrete si a justitiei de tip “camp…

