- Moartea lui Andrei Gheorghe a provocat siroaie de lacrimi si durere familiei, dar si apropiatilor. Medicii care au examinat prima oara trupul jurnalistului au descoperit ca acesta ar fi renuntat sa manance.

- Moartea lui Andrei Gheorghe ar fi survenit, potrivit primelor investigații, din pricina problemelor cu inima pe care le avea realizatorul radio-TV. Andrei Gheorghe era luat in evidența ca fiind cardiac, primea tratament medicamentos pentru afecțiunile sale, iar medicii luau in calcul inclusiv o intervenție…

- Andreea Esca, una dintre figurile emblematice ale postului TV din Pache Protopopescu, se numara printre vedetele care au transmis public cateva ganduri, dupa ce vestea ca Andrei Gheorghe a plecat subit din aceasta lume s-a raspandit cu repeziciune in mediul online si nu numai. Prezentatoarea principalului…

- Moartea jurnalistului Andrei Gheorghe a provocat multa durere in sufletele celor care l-au cunoscut și l-au apreciat. Andreea Esca se numara printre prietenii sai apropiați. Vedeta Pro TV-ului este teribil de afectata de vestea morții colegului și prietenului ei. Știrista a dezvaluit totodata cum l-a…

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani. Celebrul realizator radio-tv s-a stins din viața in urma unui stop cardio-respirator in casa sa din Voluntari. Prietenii și publicul deplang dispariția sa subita. "Dupa tristii ani '80, dupa dezamagitoarea revolutie, dupa 100 de drumuri pe care parea ca…

- Exploziv, pragmatic, iscoditor, cinic, curios, extravagant, rece, profesionist, memorabil, controversat, cu fata de rus, cu suflet de roman, cu lumini si umbre, cand in lumina, cand in umbra.

- Andrei Gheorghe a murit, luni, la doar 56 de ani. Cunoscutul om de radio si televiziune a fost descoperit fara suflare in casa, iar medicii legisti au stabilit ca ar fi murit in urma unui stop cardio-respirator cu aproape 12 ore inainte de a fi gasit. Un apel la 112 anunta, luni seara, ca un barbat…

- In timp ce acasa la Andrei Gheorghe ajungeau medicii legisti pentru a prelua trupul neinsufletit al marelui jurnalist, fiica lui vitrega a facut o gluma macabra pe retelele de socializare.

- Veste soc primita in aceasta seara. Vedeta radio si TV, Andrei Gheorghe, a incetat din viata la doar 56 de ani. Politia va deschide in acest caz un dosar de moarte suspecta, conform observator.tv.Citeste si: Florin Calinescu, afirmatii SOC dupa decesul lui Andrei Gheorghe: 'Culoarul de zbor…

- Legaturile lui Andrei Gheorghe cu sportul. In urma cu patru ani, jurnalistul Andrei Gheorghe, care a decedat luni seara , s-a batut cu luptatorul Lokal Kombat Ionuț ”Pitbull” Atodiresei in studioul ProFM, intr-o acțiune de promovare a unei gale. Andrei Gheorghe era una dintre vedetele postului ProFM…

- Prezentatorul și realizatorul de emisiuni radio Andrei Gheorghe a murit. El a fost gasit in aceasta seara fara viața in casa lui. Polițiștii din județul Ilfov au confirmat vestea trista. Știre in curs de actualizare. The post A murit Andrei Gheorghe. Cum a fost descoperit cunoscutul realizator de emisiuni…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Negru Voda si P.T.F. Vama Veche au depistat un cetatean moldovean si un cetatean roman care au incercat sa introduca ilegal in tara peste 800 flacoane parfum, care purtau insemnele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute.Potrivit Garzii de Coasta,…

- Venit in vizita la București, fostul mare tenismen Boris Becker a descoperit la Țiriac Collection un model Ferrari ce a aparținut familiei sale. Unul dintre cei mai mai cunoscuți jucatori de tenis din lume, care a caștigat 49 de turnee la simplu și 6 de Grand-Slam, medaliat cu aurul olimpic și cel mai…

- Un roman care are numele pe Facebook Dan Daff i-a impresionat pe internauți cu povestea care se ascunde in spatele acestei imagini. Barbatul fara adapost din fotografia articolului este din Belgia, iar totul s-a intamplat intr-o cafenea de acolo. Postarea conaționalului nostru a fost distribuita de…

- Un roman a condus din Spania pana la vama Borș fara a avea permis, fiind descoperit abia la intrarea in țara ca nu avea voie sa se urce la volan. Un barbat din Caraș Severin, in varsta de 38 de ani, s-a prezentat joi, 1 martie, la controlul de frontiera in timp ce se afla la volanul unui autoturism.…

- Zeci de parfumuri susceptibile a fi contrafacute si peste 120 grame bijuterii din metal galben fara documente legale, au fost confiscate in P.T.F. Vama Veche Potrivit Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Vama Veche au depistat un cetatean roman care a incercat sa introduca ilegal…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a invocat joi, in timpul declaratiei de presa in care a propus revocarea sefei DNA, Laura Kovesi, cazuri de oameni arestati "pe nedrept", care au fost apoi achitati si au primit despagubiri de la CEDO. "Lucrurile bune nu le justifica pe cele rele. Trebuie sa dezvoltam…

- Vanghelie, despre Kovesi: Si doamna o sa se duca. Ca Ceausescu Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, o ataca pe Laura Codruta Kovesi, sefa DNA, spunand ca aceasta va pleca din fruntea Directiei, indiferent daca vrea sau nu, si o compara cu Nicolae Ceausescu. "Toate vor fi platite,…

- Marele scriitor american Mark Twain spunea: „Adevarul este mult mai ciudat decat fictiunea” Un oarecare, un mucalit, pesemne indispus de vreo sentinta a unui tribunal, s-a adresat, discret, unui post de radio britanic cu o intrebare simpla: „Ce este aceea o lege"? Glumetul de serviciu al emitatorului…

- Fostul mare international Silviu Lung ii ia apararea lui Andrei Vlad, portarul vicecampioanei pus la zid de Gigi Becali dupa derby-ul cu Dinamo (scor 2-2). Lung l-a pregatit pe Andrei Vlad la CS Universitatea Craiova si spune ca tanarul goalkeeper al FCSB-ului ar fi avut nevoie de…

- Comisia Europeana a aprobat renotificarea pe huila, transmisa anul trecut de statul roman, fapt care va permite ca Mina Lupeni, din Valea Jiului, sa poata functiona cu productie de carbune si sa beneficieze simultan de ajutor de stat pana la sfarsitul anului 2018, a informat duminica presedintele…

- Ovidiu Hațegan a fost la centru la meciul din liga saudita dintre Al Feiha și Al Ahli, scor 1-1. Arbitrul roman a fost la un pas sa fie luat la bataie de jucatorii gazdelor. Cu șapte minute inainte de final, Hațegan a anulat un gol pentru Al Feiha, iar jucatorii au sarit pe centralul roman pentru a-l…

- McDonalds renunța la cheeseburgerii din Happy Meal. McDonalds a anunțat ca va renunța la cheeseburgerii din meniurile pentru copii, Happy Meal, pana in 2022. Compania precizeaza ca aceasta masura ar urma sa fie implementata in toate fast-food-urile lanțului de restaurante de tip fast-food și susține…

- Mircea Rednic (55 de ani) si-a incheiat prematur aventura la Mouscron! Desi sezonul trecut a reusit sa salveze formatia belgiana de la retrogradare, iar in acest an echipa este lipsita de griji in privinta viitorului sau in prima liga, „Puriul” a fost demis. Cu toate acestea, perioada de somaj a antrenorului…

- Succesul primei ediții a spectacolului caritabil „Sunt roman și iubesc de Dragobete” i-a facut pe organizatori sa puna la cale și continuarea. Duminica, 18 februarie 2018, de la ora 16, are loc la Caminul Cultural din Mintiu Gherlii un spectacol in care vor susține recitaluri muzicale Sava Negrean Brudașcu,…

- Luni, 19 februarie, de la ora 18.00, la Muzeul National Cotroceni, in Spatiile medievale, are loc vernisajul expozitiei „Ex-Libris Brancusi” care marcheaza implinirea a 142 de ani de la nasterea celui mai mare sculptor roman al tuturor timpurilor. Expozitia va fi deschisa publicului intre 20 februarie…

- Tripla pentru George Pușcaș in Cittadella – Novara. Internaționalul roman de tineret a reusit un meci mare in etapa a 25-a din Serie B. Puscas a deschis scorul in minutul 11, iar apoi a readus-o in avantaj pe Novara, cu un gol marcat in minutul 55. Novara a invins cu 3-1, tot atacantul roman fiind cel…

- Antrenorul roman Mircea Rednic ar putea pleca de la echipa belgiana de fotbal Excel Mouscron la finalul sezonului, fiind nemultumit de bugetul clubului, scrie ziarul La Derniere Heure. Spre deosebire de sezoanele trecute, cand a evitat cu greu retrogradarea, de aceasta data Mouscron si-a asigurat fara…

- Cel mai cunoscut medic geriatru roman, care a inventat primul medicament capabil sa intazie procesul de imbatranire, obisnuia sa spuna ca nu se moare de batranete, ci de boala. Pentru inventia sa, Ana Aslan a ajuns celebra pe tot mapamondul si a fost supranumita „Femeia care a invins batranetea”.

- Mircea Lucescu a plecat de la Șahtior in urma cu doi ani, dar este in continuare implicat emoțional la formația pe care a antrenat-o vreme de 12 sezoane. Conform antrenorului roman, Șahtior este pregatita sa exporte din nou un fotbalist la o echipa imporanta din Europa. Mijlocașul brazilian Fred este…

- ”Prințul” Cristea a ras de ”perlele” lui Gigi Becali: ”E un defect foarte mare”. Nici Ianis Hagi, Mutu și Contra n-au scapat de criticile fostului fotbalist. Adrian Cristea (34 de ani) este prototipul fotbalistului roman „nascut talent și mort speranța”. Ieșeanul nu și-a probat niciodata imensul talent,…

- Un roman a disparut fara urma dupa ce a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu, informeaza ziaruldeiasi.ro. Traian Cezar Irimie a fost dat in urmarire generala dupa ce nu s-a prezentat la politie pentru a fi escortat la inchisoare.

- Oficiul de Cadastru a respins cererea CJ Cluj in cazul Ciucea. Urmeaza o noua batalie in instanta dupa un proces care a durat 12 ani Oficiul Județean de Cadastru Cluj a respins cererea formulata de Consiliul Județean (CJ) Cluj pentru reexaminarea incheierilor prin care imobilele din cadrul Muzeului…

- Dezvoltatorul imobiliar Iulius, fondat de antreprenorul iesean Iulian Dascalu, a ajuns, la finalul anului trecut, la un portofoliu de zece cladiri de birouri cu o suprafata comerciala cumulata de 121.000 mp, ceea ce ii confera locul cinci in topul celor mai mari proprietari de astfel de imobile.

- Prietenul nostru Yon, roman stabilit in Belgia, trimite, ca replica unor convivi de la masa Facebook, masa blanda, arțagoasa și incapatoare pentru toata lumea, cateva considerații de la Aristotel citire. Iata-le: ”Statul – scopul sau este fericirea, dobandita ca stare ce insoțește practicarea virtuților;…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit, la control, un autoturism marca Nissan Juke, ce figura ca fiind furat din Franta, din data de 23.09.2016. In data de 01 februarie a.c., in jurul orei 15.20, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni,…

- Samuel David Parra a impuscat anul trecut in luna aprilie un barbat din Dolj in cap din gelozie. Cetateanul francez a fost arestat si trimis in judecata pentru omor si nerespectarea regimului armelor si munitiilor si contrabanda.

- Elizabeth Hawley avea 94 de ani și suferea de pneumonie, scrie dcnews.ro. Jurnalista americana Elizabeth Hawley, ale carei cronici ale expeditiilor și tragediilor din Himalaya, intinse pe 50 de ani, i-au adus renumele de "Sherlock Holmes al lumii montane", s-a stins acolo unde si-a trait adevarata…

- Filmele "120 battements par minute", o fresca despre primii ani ai epidemiei de SIDA in Franta, si "Au revoir la-haut", o adaptare cinematografica a unui roman dedicat Primului Razboi Mondial, au primit miercuri cate 13 nominalizari la premiile Cesar, cele mai prestigioase recompense atribuite de…

- Surse din piața de fuziuni și achiziții citate de mirsanu.ro estimeaza in jurul a 80 – 90 milioane euro valoarea achiziției Betty Ice. Betty Ice, pe piața din 1994, afacere fondata și deținuta de omul de afaceri sucevean Vasile Armenean, a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 126 de milioane de…

- Alexandru Budin este un tanar informatician targujian care a reusit sa construiasca o serie de roboti despre care s-a vorbit in toata lumea. Cel mai mare proiect la care a participat a fost la Samsung, iar robotul pe care l-a construit a costat 1,5 milioane de lire sterline. Insa proiectul care a atras…

- "Am si eu functia de roman si asta sper ca nu mi-a luat-o nici domnul Dragnea, nici dumneavoastra (mass-media - n.r.). Este functia de care sunt cel mai mandru, cea de roman. Am fost la Iasi de foarte multe ori de 24 Ianuarie, nu doar de Anul Unirii. S-a terminat Unirea la Alba Iulia, dar nu vreau sa…

- Un profesor de geografie iubit de toti elevii sai, Ioan Serban, a fost gasit mort in propria lui locuinta, informeaza specialarad.ro. Profesorul a lipsit de la ore de la Scoala „Caius Iacob” din cartierul Micalaca, acolo unde preda, iar colegii sai de catedra s-au intrebat care o fi cauza absentei sale,…

- Un om de afaceri italian a injunghiat mortal un barbat, cetatean roman, vineri, intr-un apartament din zona Alba Iulia din Capitala, italianul fiind dus la audieri.Conform unor surse judiciare, italianul a fost preluat de barbat de la Aerportul "Henri Coanda" si au mers impreuna in apartamentul…

- " Pentru mine satisfactia a fost cu atat mai mare cu cat ascensiunea a avut un grad mare de anduranta si am fost printre putinele echipe care au indraznit asaltul final." Bogdan Musteata Bogdan Musteata este sportivul iesean membru al Clubului Sportiv Montan Altitudine. Reusita a fost realizata in echipa…

- Ovidiu Tercu, muzeograf si astronom la Observatorul Astronomic Galati, este pasionat de mic copil de astronomie. A crescut construind avioane si nave, iar constructia telescopului de la Observatorul Astronomic din Galati s-a facut dupa indicatiile sale, in prezent fiind chemat in calitate de expert…

- Horoscop Traim intr-o societate secularizata si ne este greu sa intelegem ca in acele timpuri religia era politica si politica era religie. De exemplu, in acele timpuri, imparatul roman era si preotul suprem. Este deci, foarte posibil, ca simulacrul de proces intentat lui Iisus sa fi fost unul politic,…