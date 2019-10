Fiecare zodie are un stil de a iubi specific, ca si cum energia iubirii, aceeasi in esenta, s-ar filtra prin 12 modele diferite. Cum e iubirea la diverse zodii? Berbec: Pasionala si nerabdatoare. Iubeste mai mult vanatoarea in sine, decat rezultatul. Poti sa fii sigura de dragostea lui daca e gata sa sara si-n foc pentru tine. Taur: Stabila si senzuala. Daca te considera iubita lui, asa si este. Din fericire, este grijuliu si afectuos cu posesiunile sale, prin urmare si cu tine. Gemeni: Amuzanta si interesanta. Comunicarea si impartasirea ideilor e foarte importanta pentru ei. Daca te tine ore…