Cum iti protejezi firma de clientii rau-platnici?

Stiri pe aceeasi tema

- Visul unei vieți libere, in care sa-si fie propriii șefi, i-a determinat pe mai mulți tineri sa iși incerce norocul in afaceri. Pe langa curaj, ca sa reușeasca in aceasta lume, au avut nevoie de idei, menite sa cucereasca niste clienti nedescoperiti de afacerile clasice. Astfel s-au născut mici…

- Luni, in cadrul Microsoft Build 2019, compania a prezentat dezvoltatorilor noi tehnologii pentru crearea de soluții inteligente și productive. Clienții și partenerii Microsoft, printre care Starbucks, J.P. Morgan, Kroger, Spatial, Epic Games și nu numai, prezinta noi soluții pentru a susține productivitatea…

- Dupa ce a inchis, rand pe rand, la serviciile acordate fizic clientilor sai, inchizand casieriile si a limitat retragerile si depunerile la bancomate, ING a anuntat ca renunta la inca un serviciu pe care-l acorda acum clientilor.

- Oamenii au nevoie mai mult ca niciodata o conexiune autentica si individuala intr-o lume a business-urilor. Clientii isi doresc acum totul pentru ca stiu ca acest lucru se poate obtine. Doresc sa stie care sunt produsele pe care le oferiti, cat costa si ce beneficii pot obtine in urma achizitionarii…

- Kaspersky Lab a publicat rezultatele unei investigații asupra Genesis - un magazin online care tranzacționeaza peste 60.000 de identitați digitale legitime, furate, facand fraudarea cu succes a cardurilor mult mai ușor de realizat. Aceasta piața de desfacere, precum și alte instrumente ilegale, folosesc…

- Targujienii s-au putut bucura astazi de niște preparate culinare inedite. Festivalul scoicilor a fost organizat in premiera in municipiul Targu-Jiu, iar vremea buna i-a determinat pe oamenii sa piarda minute bune la tarabele tixite cu delicii. Municipiul Targu-Jiu a gazduit pentru prima data Festivalul…

- Reclamele la produsele de post in general si cele privind pateul vegetal (de post), abunda in laude si recomandari din partea producatorilor de cele mai multe ori. Clientii, in cea mai mare parte femei si persoane in varsta, dar si celelalte categorii de consumatori ignora sau nu sunt complet informati…