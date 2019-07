Stiri pe aceeasi tema

- Hoții se specializeaza in fiecare zi, astfel ca trebuie sa ținem pasul cu ei. Aceștia apeleaza la doua metode pentru a ne fura cardurile și banii din cont. Citește mai departe pe dcbusiness.ro.

- In anul 2018, valoarea numerarului aflat in afara sistemului bancar s-a majorat cu 7,1% (pana la 72,25 miliarde de lei la finele anului), se arata in Raportul Anual publicat miercuri de Banca Naționala. Intrucat, potrivit Regulamentului 5/2013 (art. 249, bancile, persoane juridice romane, trebuie sa…

- Un studiu efectuat de University of Newcastle, la comanda World Wildlife Fund (WWF) a ajuns la concluzia ca un om inghite circa 5 grame de microparticule de plasti, greutate care reprezinta echivalentul unui card bancar, transmite metro.co.uk. Cele cinci grame reprezinta circa 2.000 de microparticule…

- eMAG integreaza platforma pentru plati SymphoPay la toate automatele Priority Pay din showroom-uri. Astfel, clientii eMAG pot alege sa faca plata cu cardul in rate fara dobanda direct in showroom la automatele pentru plata rapida, fara sa fie asistati...

- Odata cu incalzirea specifica acestui sezon, trebuie sa iei cateva masuri de protecție care privesc alimentația. Atunci cand temperaturile cresc foarte mult, produsele alimentare devin tot mai expuse și te supun și pe tine la unele riscuri de sanatate.

- Pana la finalul lunii in curs, toate autobuzele Publitrans vor fi dotate cu echipamente care vor permite plata cu cardul – contactless – a biletelor de calatorie, a anuntat azi Manuel Rotaru, directorul societatii de transport a Consiliului Local. Deja montarea cititoarelor de carduri a inceput. Tichetul…

- În prezent, cei care utilizeaza transportul public în orașul nostru pot utiliza variate sisteme digitale pentru achiziția biletelor și abonamentele: de la plata prin SMS sau plata cu cardul la cele 61 automate de ticketing din stațiile de transport în comun, la achiziția de bilete…

- O patrula de jandarmerie care se afla in misiune de patrulare prin centrul municipiului Campulung, a descoperit in aceasta dupa amiaza o suma de bani și un card bancar in imediata apropiere a unui bancomat. Jandarmii au intrat in unitatea bancara de care aparținea bancomatul, iar cu ajutorul angajaților…