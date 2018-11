Stiri pe aceeasi tema

- și introduce plata in rate fara dobanda pentru achiziții de piese și servicii de reparații auto AutoEco.ro, unul dintre cele mai mari magazine online de piese și accesorii auto din Romania, și Banca Transilvania le ofera clienților posibilitatea de a plati in rate fara dobanda orice achiziție de pe…

- In urma semnarii actului de capitulare neconditionata a Germaniei naziste s-a incheiat, in Europa, cel mai mare conflict din istorie, in care si-au pierdut viata peste 60 de milioane de oameni, militari si civili. Pentru prima data, pierderile civile sunt mai mari decat cele militare. Potrivit presei…

- Potrivit legislației rutiere din țara noastra, șoferii trebuie sa se asigure, atunci cand circula cu o mașina pe drumurile publice, ca in respectiva mașina se afla o serie de obiecte. In lipsa acestora, șoferii care circula pe drumurile din Romania ar putea primi amenzi de cateva sute de lei. Dupa cum…

- Audierile in cazul atentatului de pe Westminster Bridge din Londra continua, iar marți, in sala de judecata au fost prezentate ultimele imagini cu Andreea Cristea, romanca de 31 de ani moarta dupa ce a fost aruncata in apele Tamisei de mașina condusa de Khalid Masood. Romanca și iubitul ei, ranit și…

- Un tanar in varsta de 20 de ani a murit, iar alți doi, de 16, respectiv 17 ani sunt raniți grav, in urma unui accident produs in timpul nopții de vineri spre sambata, intre localitațile Cataloi și Nalbant, județul Tulcea, de baiatul de 17 ani, care conducea mașina chiar daca nu avea permis.Potrivit…

- Romania se situeaza pe locul al doilea in UE privind cele mai mici prețuri la bunuri și servicii. Doar Bulgaria are prețuri mai mici decat țara noastra, arata un studiu publicat vineri de Eurostat. Potrivit agenției europene de statistica, nivelul preturilor la bunurile si serviciile de consum in Romania…

- Doi soti din Bucuresti, un medic ortoped si o economista, sunt primii romani care detin o masina electrica si s-au inscris in cel dintai raliu din Romania dedicat doar acestor autoturisme, Sibiu Rally, care a inceput vineri. Robert si Elena Apostolescu au pornit in cursa, la volanul unui BMW i3, aceasta…

- Porsche 911 Carrera 4 GTS este un model ce o masina cu prezenta sportiva pe strazi. Exemplarul inclus in Tiriac Collection apartine Simonei Halep, aceasta primind-ul din partea organizatorilor Turneului Campionaleor de la Singapore pentru performanta de a ajunge numarul 1 mondial in tenisul feminin.…