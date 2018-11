Cum iti poti deschide o companie IT in Romania

Infiintarea unei firme in Romania nu mai reprezinta un proces greoi si de lunga durata, ceea ce a facut ca numarul de firme mici si mijlocii sa creasca substantial in ultimii cativa ani. Dintre acestea, multe sunt firme care activeaza in domeniul IT.



Inregistrarea unei firme romanesti, indiferent de domeniul de activitate, trebuie sa cuprinda toti pasii care vor permite antreprenorilor sa opereze pe piata locala. Acesti pasi sunt detaliati mai jos.



De ce ai nevoie ca sa infiintezi o firma IT in Romania



Cerintele de inregistrare pentru o firme IT nu sunt multe. In primul…