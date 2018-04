Cum îți faci acasă o manichiură franțuzească cu model Manichiura franțuzeasca realizata cu oja clasica ramane un trend puternic și in acest sezon. Mai mult, modelele pictate doar pe unele unghii pot da manichiurii un finiș modern și un aer primaveratic. Urmarește clipul video și vezi cat de simplu este de realizat! VEZI ȘI: Parfumuri de primavara Unica.ro a realizat impreuna cu Dana Cimpoi, trainer la Atelierele Ilbah un tutorial simplu despre cum sa iți realizezi simplu, chiar acasa la tine o manichiura franțuzeasca cu oja clasica, folosind modele pe unele unghii. Incepe prin dezinfectarea mainilor. Pulverizeaza cate o tura de spray pe maini, pentru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Daniel Morar, fostul sef al DNA cand s-a semnat protocolul de colaborare SRI - Parchetul General si actual judecator la Curtea Constitutionala, a declarat intr-un interviu pentru jurnalista Sorina Matei ca s-a impotrivit acestui protocol si ca a dat dispozitie procurorilor din subordinea lui sa-l...

- Senatorul Adrian Tutuianu, vicepresedinte al PSD, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca protocolul SRI - Parchetul General arata, in primul rand, substituirea rolului Parlamentului ca unica autoritate legiuitoare. ''Arata, in primul rand, substituirea rolului Parlamentului…

- Ca in fiecare vineri, de la ora 12.00, suntem live din studioul Unica, cu o noua editie a emisiunii Beauty News, alaturi de Dana-Ruxandra Panghe, beauty editorul Unica! Vineri, 30 martie, alaturi de Monica Lupu, expert in cosmetica, vorbim despre epilarea cu ceara si despre regulile de ingrijire si…

- In data de 24.03.2018, la sediul Institutiei Prefectului Judetului Covasna s-a desfasurat editia 2018 a Concursului National „Alege! Este dreptul tau!” organizat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Ministerul Educatiei Nationale. Tema concursului din acest an a fost „Crearea…

- Cremele de fața trebuie schimbate la fiecare sezon, așa ca primavara treci la cele cu textura ușoara și rol intens hidratant. Exfoliaza tenul saptamanal pentru a permite penetrarea ingredientelor active din produse. Maseaza și hidrateaza pielea corpului cu uleiuri care au rolul de energizare, echilibrare,…

- Iți recomand sa incepi cu curațenia, pentru ca astfel o vei face pe indelete, fara sa te obosești. Lasa cumparaturile și preparatele specifice mesei de Paște, pe final. Curața geamurile cu oțet, lamaie și hartie Pentru a curața toate geamurile, unui apartament cu 3 camere, ai nevoie…

- Actrița Nuami Dinescu, experiența unica la Ierusalim. Cea cunoscuta ca fiind Tanța lui Teo, inca de pe vremea cand cele doua au facut parte din acelați proiect tv, a facut dezvaluiri emoționante in cadrul emisiunii de la Antena Stars. “Trebuie sa simți momentul in care sa mergi la Ierusalim. Drumul…

- Razboiul pe avere dintre indragita cantareața de muzica populara Laura Lavric și sora ei stabilita peste Ocean s-a soldat cu o prima batalie caștigata de cantareața! Laura Lavric a obținut in instanța 10.000 de euro daune de la sora ei, dar se lupta in continuare pentru moștenirea mamei lor. CANCAN.ro,…

- Ca in fiecare saptamana, vinerea de la ora 12.00, Dana-Ruxandra Panghe (beauty editor UNICA) ne prezinta noutațile in frumusețe! In ediția de vineri, 16 martie, alaturi de Catalina Stoica, nail specialist Beauty District, vorbim despre manichiurile anului 2018. Urmarește-ne pe site sau pe pagina de…

- Intitulat “Idei pentru masa de Paști”, workshopul organizat de Unica impreuna cu centrul comercial Parklake a adunat zeci de cititoare ale revistei pentru a aflat o mulțime de trucuri interesante de la invitații speciali ai evenimentului. Joi , 15 martie, in jurul pranzului, atriumul centrului Comercial…

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 15 martie 2018. Joi, 15 martie 2018, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 11 martie, Loteria Romana a acordat 22.758 de castiguri in valoare totala de 1.074.930,99 lei. Rezultatele…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi proiectul de Ordonanta de Urgenta privind declaratia unica pentru plata contributiilor, informeaza HotNews.ro. “Astazi vom adopta Ordonanta prin care vom introduce noua reglementare de plata a impozitului pe venit, CAS si CASS”, a ...

- Corina Caragea a fost admirata dintotdeauna pentru pentru parul ei bogat și stralucitor și spune ca este mereu intrebata care este secretul prin care și-l ingrijește de arata atat de bine. Invitata la Adevar sau provocare, Corina a spus ca principalul vinovat pentru parul ei superb este ADN-ul parinților…

- O adolescenta a trecut printr-un cosmar, dupa ce si-a aplicat unghii false din acryl. La doar 24 de ore dupa ce devenise posesoarea unei manichiuri perfecte, Becka Chisnall, in varsta de 18 ani, a ramas fara unghia de de la degetul mare.

- ♦ Ministerul Finantelor a publicat pe site-ul propriu un amplu proiect de ordonanta de urgenta care modifica regimul unor impozite pe venit si contributii de asigurari, stabilind, totodata, un regim nou pentru mai multe declaratii, unite intr-o „declaratie unica”. Potrivit proiectului…

- Foliculii sunt, de fapt, dopuri formate din celule moarte si sebum, care blocheaza oxidarea melaninei (substanta care determina culoarea pielii) si devin negre. Cauzele aparitiei punctelor negre sunt, asadar, stagnarea sebumului pe piele, precum si acumularea de bacterii, impuritati si celule moarte…

- Domnule ministru, Stimati colegi deputati, Dupa mai bine de un an de cand coalitia de guvernare PSD-ALDE a preluat puterea, sistemul educational din Romania este in continuare Cenusareasa de serviciu a societatii, subfinantarea sistemului fiind cronica prin continua nerespectare a legii! Dupa mai bine…

- Mircea N. Stoian a aflat „rețeta” dupa care PRO TV iși alege caștigatorii emisiunilor. Fostul concurent susține ca și in edițiile trecute de la „Ferma Vedetelor” s-au luat in considerare aceleași criterii. Și nu vorbim doar de „Ferma”, ci și de alte show-uri marca PRO TV, precum „Fort Boyard”, „Supraviețuitorul”…

- De cate ori nu ai inceput o dieta noua și dupa doar doua zile ai abadonat-o pentru ca nu ai facut fața senzației de foame? Deși exista crezul conform caruia daca nu iți este foame pe parcursul unei diete, atunci aceasta nu este corect ținuta, adevarul este ca prima greșeala este folosirea…

- Lasati sucul lamaii sa actioneze timp de 10 minute, dupa care spalati cu sapun si clatiti. Repetati aceasta operatiune o data la 3 zile, timp de doua saptamani. Sucul va intari unghiile si va preveni astfel fragilitatea lor, scrie kanald.ro. Alte beneficii ale lamaii pentru frumusețe:…

- In tandem, Rusia și Austria reafirma Acordul de la Minsk drept unica soluție pentru conflictul din Ucraina. Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, a facut mai multe declarații in acest sens, dupa intalnirea avuta cu Sebastian Kurz, cancelarul austriac.

- Deodorantul natural este o alternativa sanatoasa la antiperspirantele din comerț, mai ales in cazul pielii sensibile, dar și persoanelor care doresc sa evite toxinele pe care cele din urma le conțin. Cercetarile anterioare au scos la iveala efectele daunatoare ale deodorantelor asupra țesuturilor din…

- Demisia primarilor de Balti si Chisinau este una binevenita. Aceste doua municipii din Republica Moldova vor scapa de captivitate și oamenii vor putea sa-și aleaga primari integri, care in sfarșit sa faca treaba.

- Din dorința producatorilor de a vinde produse tradiționale și de calitate și vazand interesul cumparatorilor de a achiziționa aceste produse a rezultat ideea de realizare a unui portal de magazine online in care fiecare producator are posibilitatea gratuit de a prezenta și vinde produsele sale. Acest…

- Acordul privind Brexit-ul trebuie sa cuprinda un 'echilibru corect' care sa garanteze faptul ca Marea Britanie se indeparteaza in mod clar de piata unica a Uniunii Europene si ca mentine in acelasi timp legaturi economice stranse cu blocul comunitar, a subliniat vineri cancelarul german Angela…

- Dana-Ruxandra Panghe, beauty editor Unica.ro povestește despre cum pot afecta tenul inflamațiile și iritațiile și ce sunt exact acestea. Vezi și: Reguli simple pentru un ten fara acnee | Beauty News. Inflamațiile și iritațiile pot fi orice factor extern cu potențial agresiv pentru tenul tau. Chiar…

- Ce se poarta in materie de machiaje de mireasa la nunțile din 2018? Unica.ro a stat de vorba cu un make-up artist și iata trendurile pentru acest an. Vezi și: Ce flori sa porți daca te mariți in 2018. „Fetele cu ochii caprui și negri sunt cele mai avantajate“, spune make-up artistul Madalina Petcu.…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta…

- Dana-Ruxandra Panghe, beauty editor Unica.ro iti scoate in evidenta cateva reguli simple pentru a avea un ten fara acnee. Urmareste clipul video de mai sus si informeaza-te despre cum sa ai un ten curat, sanatos si fara acnee: Vizioneaza si: Cum sa tratezi acneea cu bicarbonat de sodiu. Alege numai…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa…

- Bicarbonatul de sodiu este un ingredient pe cat de banal, pe atat de eficient in hidratarea tenului. In plus, bicarbonatul mai este folosit pentru a trata acneea. Iata cum. Unica.ro a stat de vorba cu Thea Haimovitz, specialist dermato-cosmetic, care ne-a spus cateva lucruri interesante despre cum sa…

- Pentru ameliorarea aspectului pielii, poti alege sa folosesti produse scumpe din comert sau sa iti prepari crema ieftina chiar la tine acasa, scrie girly.ro. Citeste si Afla cum te ajuta cafeaua sa scapi de cearcane Iti hraneste si hidrateaza pielea si previne aparitia unor riduri noi.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aflat sambata la Buzau, unde a ajuns caravana Campaniei nationale de informare si promovare 'Alege oaia!', a vizitat un cunoscut supermarket din localitate pentru a verifica prezenta in rafturi a produselor romanesti.

- Cetatea Costesti, fosta resedinta a unor regi geto-daci, potrivit arheologilor, a ramas în ultimii ani în umbra Sarmizegetusei Regia, dupa ce soseaua spre capitala dacilor a fost modernizata.

- HOROSCOP FEBRUARIE 2018 Calcule din astrologia chineza scot la iveala aspecte astrale cu impact negativ asupra norocului. Lista cu zile rele din luna Februarie 2018 și impactul asupra domeniului de viața. 1, 14, 26 – Probleme in relații, desparțiri. Noi tentații irezistibile apar, Universul…

- Iata un truc pentru a rezista oja mai mult pe unghii Majoritatea femeilor agita oja inainte de a o aplica. Insa experții in frumusețe spun ca acest obicei este greșit. Celebra manichiurista Simcha Whitehill spune ca agitarea sticlei ar putea ruina definitiv o manichiura, indiferent…

- Programul "Alege oaia!" a deschis calea producatorului roman catre piata din Romania, a declarat, marti, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, Daniel Botanoiu. ""Alege oaia!" este un program care a deschis, sa spunem asa, si mintile, si sufletele, si a deschis, totodata, calea producatorului…

- In materie de coafuri, 2017 a insemnat tunsori experimentale și cu un twist neobișnuit, insa din acest an, trendurile in hair-styling se schimba și iau o direcție clara inspre naturalețe. Pe scurt, ce tunsori sunt la moda in 2018? Tunsori cu breton Erdem, House of Holland, Fendi, Giorgio Armani, 3.1…

- Colega noastra, Simona, ne-a spus ce reprezinta rujul pentru ea. Și ne-a placut ce-am aflat! Ajuta-ne sa adunam cu ajutorul imaginilor ”1 MILION DE POVEȘTI DESPRE TINE”! Actualizam zilnic mozaicul din pagina concursului AVON cu ajutorul imaginilor noi pe care le primim și construim impreuna un tablou…

- Intr-un caz internat de o femeie din Franța in fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) a fost respins. Femeia aflata intr-un parteneriat civil cerea concediu de paternitate. Curtea afirma ca acest tip de concediu se aplica doar taților biologici.

- Este distractiv și ușor sa pui in evidența o pereche de ochi caprui. Iata ce culori de farduri trebuie sa urmarești, in funcție și de culoarea parului tau. Make-up artiștii confirma ca o pereche de ochi caprui pot fi foarte ușor scoși in evidența cu un machiaj simplu și inedit. Citește recomandarile…

- Fiind considerat rezerva de sange a organismului, exercitand funcții vitale pentru sanatatea ta, excesele de orice natura pun in pericol integritatea ficatului. Astfel, pentru a te bucura de starea de sanatatea timp indelungat trebuie sa acorzi o atenție deosebita atat alimentației cat și…

- Menopauza vine uneori cu stari fizice și emoționale dificile, greu de gestionat și de aceea e important sa știi cum te poți ajuta singura pentru a trece cat mai ușor peste oboseala tipica acestei etape. Aloca timp pentru exercitiile fizice Un program strict care include exercitiile fizice chiar si in…

- Parul fin poate fi un motiv de frustrare cand vine vorba de coafare. Daca adaugi prea puține produse de styling – se pleoștește dupa cateva ore, iar daca folosești prea multe, ți-l incarci inutil. Iata cateva ponturi despre cum sa ingrijești corect un par fin și cum sa-i conferi volum. Citește și: …

- Deputatii britanici au propus vineri impunerea unei taxe asupra paharelor de cafea de unica folosinta si utilizarea banilor ce vor fi astfel obtinuti pentru a îmbunatati procesul de reciclare a acestor produse, dintre care mai multe milioane sunt aruncate în fiecare an, informeaza AFP. Membrii…

- Maseaza pielea capului Masajul este necesar pentru prevenirea inalbirii parului. Dupa ce ai spalat parul, maseaza pielea capului cu ulei de masline sau ulei de nuca de cocos (cald). Prin masaj este stimulata circulația sangelui la nivelul radaciniii folicului de par, care va deveni mai puternic și…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la prima sedinta a CSM pentru anul 2018, care va avea loc vineri la ora 10.00, unde se va alege noua conducere a Consiliului si se va dezbate raportul de activitate pe 2017.