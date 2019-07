Cum îți distruge poluarea părul și ce poți face să oprești asta Din cauza poluarii, parul nostru ajunge sa se usuce și sa se despice la varfuri, devenind mai dificil de aranjat și necesitand mai multe vizite la tuns decat in mod normal. Se știe deja ca poluarea are efecte nefaste asupra pielii, cum ar fi inflamațiile, petele pigmentare și coșurile, dupa cum arata Glamour . Iar daca poate afecta pielea, asta inseamna ca și scalpul poate fi in pericol. Odata afectat scalpul, este posibil ca și firul de par sa resimta, mai devreme sau mai tarziu, impactul. Pentru a ințelege mai bine ce se intampla, Mark Leeson, ambasadorul artistic de la Revlon Professional și… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

