- Oamenii sunt mereu in cautarea perechii potrivite, iar acest model de comportament ar putea prezice de cine se vor indragosti si viitorul acestei relatii, potrivit unui studiu publicat luni de revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) si citat de EFE. Relatiile de dragoste au un…

- Se intampla, uneori, sa uitam lucruri! Fie nu mai tinem minte ce trebuia neaparat sa facem, fie ne uitam incarcatorul telefonului acasa, desi stim ca vom avea o zi lunga, fie - pur si simplu - mergem dintr-o camera in alta, iar cand ajungem nu mai stim de ce am facut asta.

- Un aparat care depisteaza bacteriile va ușura cu mult tratamentul infecțiilor. In prezent, pentru prescrierea antibioticelor specifice, medicii așteapta analizele de laborator pentru a confirma prezența unui anume tip de bacterie. Aparatul va face asta in doar cateva minute, grație proiectului dezvoltat…

- Noul dispozitiv a fost creat de o echipa de cercetatori de la Universitatea de Stat Pennsylvania si a fost descris pe larg intr-un articol publicat luni in revista stiintifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Dezvoltat de Pak Kin Wong, profesor de inginerie biomedicala…

- Te-ai gandit vreodata cat de ușor ar fi daca ai putea sa-ți dai seama de la inceput de modul in care va evolua relația voastra? Ei bine, ceea ce experții iți recomanda sa faci este sa acorzi atenție unor aspecte importante. Experții susțin ca, de obicei, o femeie iși poate da seama de la inceput daca…

- O echipa de cercetatori a descoperit in Statele Unite fosile extrem de bine conservate de pesti de acum 66 de a milioane de ani, care au murit in momentul impactului unui asteroid responsabil de extinctia a 75% din viata de pe Pamant si poate si de cea a dinozaurilor, potrivit AFP.Aceste fosile…

- Fenomenul din secolul XX, perioada in care IQ-ul indivizilor a crescut cu aproximativ trei puncte in medie per deceniu este cunoscut drept efectul Flynn. Acum, acest trend a ajuns brusc la sfarșit, arata un nou studiu publicat de Proceedings of the National Academy of Sciences, citat de digi24.ro.…