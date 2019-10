Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura crunta pentru romani, cu doar doua luni inainte de Craciun! Carnea de porc s-a scumpit și nu este exclus ca prețul sa creasca iarasi in perioada urmatoare. Friptura de Craciun va ajunge anul acesta o delicatesa, caci carnea de porc o sa aiba preț mai mare!Fata de anul trecut, pretul la carnea…

- De ce nu trebuie sa intorci carnea des in tigaie sau pe gratar. Cea mai mare greșeala. Carnea preparata in tigaie sau pe gratar nu ar trebui intoarsa așa des. Faci cea mai mare greșeala. Iata de ce.

- In perioada 5-6 octombrie 2019, in Piata Agroalimentara din Slobozia, va avea loc traditionala manifestare a toamnei «Zilele Recoltei 2019», organizata de Primaria Municipiului Slobozia in parteneriat cu SC Servicii Publice SRL si Directia Educatie, Cultura si Tineret Slobozia.

- Victor Negrescu a abordat tema etichetei care i se pune PSD-ului cum ca social-democratii ar da salarii si ajutoare sociale in detrimentul investitiilor. "In primul rand, nu dam pomeni. De foarte multe ori se vehiculeaza cifre false in spatiul public. De exemplu beneficiarii de ajutor social.…

- "Pe cat de vocali erau sa-i injure și sa-i amenințe pe toți cei care indrazneau, uitandu-se la salvatoriști, sa spuna ca imparatul e cam gol pe sub ambalaj, pe atat de tacuți sunt acum talibanii cand chiar useriști de seama (ma rog, de seama in gașca lor) spun ca liderul USR e mai loial ideii de…

- Carnea de vita wagyu este unul dintre cele mai scumpe tipuri de carne din lume. Produsa in Japonia si apreciata pentru gustul sau bogat, carnea de vita wagyu de inalta calitate poate costa peste 400 de dolari per kilogram, iar vacile in sine se pot vinde chiar si cu 30.

- Tatal Alexandrei Maceșanu a fost intrebat, joi seara, daca are ceva sa le transmita anchetatorilor care s-au ocupat de cazul dispariției fiicei lui. Ion Maceșanu le-a mulțumit anchetatorilor care s-au ocupat de acest caz, inclusiv celor au desfasurat ancheta la inceput. "Poate nici danșii nu și-au dat…