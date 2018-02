Stiri pe aceeasi tema

- Semnal de alarma tras de specialisti si sfaturi extrem de importante ale acestora. Cum iti dau seama daca ai ficatul bolnav? Este probabil organul cu cele mai multe si mai diversificate functii din organismul uman. Ficatul filtreaza si purifica sangele, produce bila, produce colesterol si proteine…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 8 februarie 2018. Potrivit unui comunicat al băncii centrale, instituţia a mai decis și majorarea ratei…

- O mamica din Constanta nu a putut cumparat medicamentele pentru copilul sau bolnav dupa ce farmacista nu a putut descifra reteta completata de un medic. Motivul pentru care mamica nu a putut lua...

- Aflata intr-o criza economica prelungita, regiunea transnsitreana a gasit o noua sursa de acoperire a gaurilor. La Tiraspol a fost legalizata criptomoneda. Legea "Cu privire la dezvoltarea tehnologiilor de blocare a informațiilor" a fost adoptata ieri de legislativul local și va intra in vigoare in…

- De foarte multe ori, coaja portocalelor ori a lamailor ajunge in prajituri, ceaiuri, sucuri sau chiar in bauturile alcoolice. Și totuși, pot aparea riscuri pentru sanatate, spun medicii, scrie realitatea.net.

- Codin Maticiuc si Flavia Mihasan ar fi decis sa incheie povestea de dragoste cu doua saptamani in urma, scrie spynews.ro. Mai mult, Flavia Mihasan a luat decizia sa nu il mai urmareasca pe Codin Maticiuc in mediul online, semn ca despartirea a fost una dureroasa, cel putin pentru ea. Citeste…

- O adolescenta de 17 ani și-a pus capat zilelor dupa ce a trimis din greșeala un mesaj iubitului sau. Mesajul trebuia sa ajunga, de fapt, la cea mai buna prietena a ei careia îi povestea ca și-a înselat prietenul cu altcineva. Dupa ce și-a dat seama de greșeala pe care o facuse,…

- Intr-una din predicile postate pe pagina oficiala, parintele Calistrat Chifan a vorbit despre superstitii, vrajitorie si importanta pe care oamenii o dau acestor persoane. In cele relatate in cuvant, parintele a precizat ca adevarata vrajitorie este "arta" demonologiei.

- Invitați la „Neatza cu Razvan și Dani”, What's Up și Ioana Ignat au cantat melodia „Așa-mi vine”, dar au vorbit si despre planurile pe care le au pentru 2018. Asa cum era de asteptat, cei doi au fost luati la intrebari... indiscrete de catre cei doi matinali.

- Enache așteapta intariri la FCSB. Fotbalistul vicecampioanei Gabriel Enache a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste ca jucatorii Cristian Tanase si Valerica Gaman sa fie transferati in aceasta pauza competitionala de conducerea clubului, precizand ca ei ar aduce un plus echipei.…

- Sabina Dorofte, medic rezident, a lansat un apel umanitar tuturor celor care vor sa o ajute sa-si salveze viata. Tanara a fost operata de doua ori pentru a i se extirpa o tumora, insa acum are nevoie de o noua interventie pentru care are nevoie de 40.000 de euro.

- Interactiunile sociale si prietenia sunt parti importante din viata care iti ofera stimulare mentala. Cu toate acestea, fiecare semn zodiacal abordeaza prietenia intr-un mod diferit. BERBEC - Te vei imprieteni usor cu el. Te va incanta cu farmecul sau, generozitatea si modul de gandire pozitiv.…

- Atunci cand pornești pe drumul antreprenoriatului, iți dai seama ca nevoile tale pentru propria afacere sunt mult mai mari decat ți-ai imaginat la inceput. Iți dai seama ca, pe langa munca ta de a vinde produsele/ serviciile tale, te lovești de nenumarate probleme care necesita multa munca. De acest…

- Andreea Nechita este o tanara in varsta de 25 de ani care demonstreaza in fiecare zi ca viata poate fi traita frumos si cu intensitate chiar daca, din cauza unor probleme din nastere, nu se poate deplasa singura. Tanara este un exemplu de ambitie si motivatie pentru multi, reusind sa isi urmeze visul…

- Toate lucrurile sunt facute din energie vibrationala. Unii oameni sunt constienti de energia care ii inconjoara si pot spune daca aceasta este ridicata sau scazuta. Pot simti vibratiile „bune" si cele „rele". Alti oameni nu poseda aceste capacitati.Iata cum iti dai seama ca si tu faci parte…

- Andrei Paunescu, fiul regretatului poet, a anunțat amanarea propriului spectacol și reprogramarea lui, intrucat organizatorul acestuia s-a simțit foarte rau. Andrei Paunescu a reușit sa duca mai departe, cu succes, numele tatalui sau. Fiul regretatului poet a reinviat Cenaclul Flacara, care s-a desfașurat…

- Indragitul actor Marian Ralea, ”Magicianul” care ne-a adus bucuria in copilarie și pe care telespectatorii il vor putea vedea in curand in serialul ”Fructul Oprit” difuzat de Antena 1, implinește astazi frumoasa varsta de 60 de ani.

- Superstitiile legate de moarte exista in fiecare cultura. Desi acum oamenii nu mai cred in ele, exista persoane care inca fac lucrul acesta. Potrivit credintelor populare, exista cateva semne care anunta moartea. Care sunt ele? Semne care anunta ca moartea este aproape Un caine…

- Rinichii au un rol foarte important in organism, insa sunt foarte sensibili. Daca nu mai funcționeaza, intregul organism intra in avarie. Afla daca rinichii tai sufera insuficiența renala, precum sa cum sa previi alte afecțiuni, scrie realitatea.net.

- „Noi suntem o economie care produce 10-15 tramvaie și 18-20 de troleibuze pe luna (Rosstat, 2016). In cursul unei luni fabricam circa 320 de strunguri și 340 pluguri“ – scrie Iakov Mirkin, economist-șef al Departamentului Piețe Internaționale de Capital al Academiei Rusiei, pe pagina sa de Facebook.…

- Diabetul de tip 1 reprezinta o afecțiune in cazul careia corpul nu mai produce insulina. Deoarece organismul are nevoie de insulina pentru a supraviețui, aceasta trebuie furnizata corpului. Se mai numește și diabet juvenil sau insulino-dependent.

- Corpul nostru ne transmite intotdeauna semnale atunci cand lucrurile nu merg bine. Astfel, culoarea buzelor poate dezvalui o serie de lucruri interesante despre starea ta de sanatate, avertizeaza specialistii, conform site-ului salud180.com. Un studiu realizat de cei de la Mayo Clinic dezvaluie ce…

- Cercetatorii de securitate din cadrul ESET, in colaborare cu Microsoft și agențiile de aplicare a legii - Biroul Federal de Investigații (FBI), Interpol, Europol și alți factori interesați in securitatea informatica - au doborat o operațiune botnet importanta, cunoscuta sub numele de Gamarue /TrojanDownloader.Wauchos),…

- Un ficat sanatos care functioneaza corespunzator este vital pentru supravietuirea si bunastarea noastra. Fara aceasta, corpurile noastre nu sunt in masura sa detoxifice si sa elimine produsele deseurilor daunatoare care...

- Cazul prezentatoarei Magda Vasiliu incepe sa produca efecte in sistemul sanitar. Mai exact, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate vrea sa elimine avizul DSP pentru parintii care merg cu copilul bolnav in strainatate. Anuntul a fost facut joi, printr-un comunicat de presa.

- Colesterolul este un tip de grasime prezent în toate celulele corpului și a carei funcții este necesara pentru funcționarea organismului. Experții în sanatate au alcatuit o lista cu simptomele recurente legate de aceasta afecțiune. Afla care sunt acestea!

- Apelurile la 112 fara motiv pot conduce la adevarate tragedii. Oamenii din domeniu sustin ca primesc multe apeluri false care financiar sunt costisitoare, dar care pe de alta parte pot costa vieti. In fiecare an, mii de romani suna la 112 si cer un medic la domiciliu, desi, in realitate, nu…

- Facebook a inceput sa le ceara utilizatorilor sa trimita o imagine cu fata lor pentru a se asigura ca nu sunt niste boti. Reteaua de socializare a inceput deja sa ceara utilizatorilor sa trimita o astfel de fotografie, pentru a le verifica identitatea, in cazul in care se remarca o activitate suspecta.…

- O profesoara care preda la un liceu din Statele Unite ale Americii a ajuns rapid sa fie saltata de catre oamenii legii, dupa ce elevii au filmat-o cand facea un gest socant chiar la catedra.

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatații din Guvernul Cioloș, a fost citat marți, 28 noiembrie, la Direcția Naționala Anticorupție. Potrivit acestuia, calitatea in care a fost citat a fost cea de martor, in dosarul deschis ca urmare a plangerii depuse impotriva sa de managerul Spitalului „Sfanta…

- Corpul tau iti transmite semnale prin care te antentioneaza ca ceva nu este in regula. Iar atunci cand esti foarte stresat, e posibil sa suferi de diverse afectiuni. Trebuie sa le acorzi o atentie sporita, pentru ca acestea sa nu se agraveze.

- Bolile femeiești vin tiptil și nu prea dau semne. Iar noi obișnuim sa mergem la medic abia cand ne doare ceva. Or, pierdem din vedere ca unele dintre cele mai grave boli femeiești pot trece neobservate. Deși avem la dispoziție nenumarate surse de informare, specialiști care dispun de tehnologie avansata,…

- Scriitorul Bogdan O. Popescu, unul dintre cei mai cunoscuti neurologi, comenteaza simptomele Stelei Popescu de la ultima sa aparitie in public, intr-un text intitulat " Doamna Stela Popescu, la apus", publicat pe pagina sa de Facebook. "Nu as acuza usor pe ceilalti participanti la eveniment, mai ales…

- O varianta hibrid plug-in a celebrului model Skoda Superb va fi primul model electric produs de Skoda la fabrica Kvasiny, urmand sa fie lansat in 2019, a anuntat producatorul auto ceh. Pe langa aceasta, Skoda intentioneaza sa lanseze pana in 2025 cinci modele complet electrice. Primul, care…

- „Boala cu mai multe fete” afecteaza tot mai multe persoane de la an la an. Este vorba despre bronhopneumopatia obstructiva cronica (BPOC), care „ataca” nu mai putin de 300 de milioane de oameni de pe glob. Aceasta poate fi tratata, insa...

- Fostul tenisman german Boris Becker a povestit un episod care l-a avut in prim-plan pe Ion Țiriac, cu care a lucrat la inceputul carierei. Televiziunea germana ARD i-a dedicat lui Boris Becker un documnetar, dupa ce fostul mare sportiv a implinit varsta de 50 de ani, insa acesta nu a fost prezent la…

- Semne diacritice Un duș rece, foarte rece de tot, au oferit chișinauenii socialiștilor și lui Dodon in persoana la referendumul de ieri din municipiul Chișinau, inițiat de PSRM cu scopul de a-l demite pe primarul general Dorin Chirtoaca. Prezența la vot nu a atins nici macar cifra voturilor obținute…

- Se spune ca prima impresie conteaza cel mai mult si unde o iti poti da seama de ea, decat la prima intalnire? Ei bine, in aceasta prima intalnire iti poti da seama si ce stie sa faca in pat barbatul.

- O femeie din satul Draganesti, raionul Singerei, a fost muscata de un jder, bolnav de rabie. Incidentul a avut loc acum zece zile, in timp ce femeia a mers in cotet sa ia ouale. Aceasta s-a adresat imediat medicilor si este acum sub supraveghere. Faptul ca animalul este bolnav a fost confirmat de analizele…

- De secole sfecla rosie este apreciata ca stimulent digestiv si hepatic. Afectiunile hepatice pot fi ameliorate prin consumul de sfecla rosie. Astfel ficatul gras steatoza hepatica , ficatul obosit, ficatul lenes sau chiar in starile infectioase precum hepatite sfecla rosie ajuta la imbunatatirea metabolismului…

- Trebuia sa ajunga de la Corabia la spitalul din Caracal, deoarece starea lui se agravase. Echipajul care i-a preluat cazul a chemat in ajutor o salvare cu medic, de la 40 de kilometri distanta. A fost prea tarziu pentru pacient.

- Sistemele electronice de livrare a nicotinei (ENDS) precum țigarile electronice afecteaza frecvența cardiaca și funcția cardiovasculara in cazul șoarecilor, potrivit unei cercetari preliminare prezentata duminica in cadrul Sesiunii Științifice din 2017 organizata de Asociația Americana a Inimii (AHA)…

- Semne diacritice Ultimul studiu sociologic realizat de Baltic Surway/Gallup Organisation (lucrul pe teren fiind efectuat de Magenta Consulting), la comanda Institutului Republican Internațional a provocat in mod previzibil reacții foarte suparate, de neincredere din partea majoritații partidelor din…