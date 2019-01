Stiri pe aceeasi tema

- In Romania vor urma mișcari sociale profunde, asemanatoare cu evenimentele din 1989, este de parere Carmen Harra, cunoscuta pentru previziunile sale cutremuratoare despre vedetele din Romania. “Anul 2019 este guvernat de cifra 3 și de planeta Jupiter. Va fi un an de stabilitate, daca ne gandim la Biblie,…

- Prajitura „hora unirii” INGREDIENTE Pentru aluat: Oferte Early Booking pana la 31 ianuarie! Profita acum! 10 linguri cu ulei 10 linguri cu apa minerala Doua oua 10 linguri zahar O lingura bicarbonat Un praf de sare Faina cat cuprinde Pentru umplutura Gem Nuca pisata MOD DE PREPARARE RETETA…

- CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2019. Surpriza uriasa . Vezi a plecat acasa cu marele premiu Oferte Early Booking pana la 31 ianuarie! Profita acum! CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2019. chef Sorin Bontea lupta pentru trofeu cu Mihai Munteanu (Munti), in timp ce chef Catalin Scarlatescu intra in finala cu doi…

- Cutremur violent in urma cu puțin timp. Cladirile inalte s-au zguduit puternic. Doua persoane au facut infarct. Specialistii anunta replici Un cutremur puternic s-a produs duminica la o adancime de 53 de kilometri, zguduind cladirile. Oferte Early Booking pana la 31 ianuarie! Profita acum! Seismul…

- FOTO – Arhiva In diminețile reci, știm cu toții cat este de neplacut sa stam in frig și sa incercam sa degivram parbrizul de mașina cu racleta. In plus, aceasta metoda necesita mult timp, poate ca ne grabim sa ajungem la serviciu, ne este frig și mainile ne ingheața. Exista un truc cu ajutorul caruia…

- Daca te gandeai sa folosesti apa fiarta, ar fi bine sa renunti la idee. In primul rand poti sparge geamul, iar vopseaua poate sari. Pune 2/3 parte spirt, 1/3 parte apa si o lingura de detergent de vase lichid intr-o sticla de cca 500ml, care sa aiba un capat cu dispozitiv de tip spray. Poti folosi o…

- In timpul iernii, soferilor le este extrem de greu sa isi dezghete masina, scrie descopera.ro. Intregul proces este unul anevoios, care le pune rabdarea la incercare de fiecare data. In principiu, exista cateva reguli simple, care te ajuta sa scapi de gheata aparuta peste noapte. Este recomandat…

- Primele 10.000 de abonamente la cea de-a cincea editie a festivalului Untold de la Cuj-Napoca, care se va desfasura in perioada 1 – 4 august 2019, s-au vandut in mai putin de un minut. Organizatorii au decis suplimentarea cu inca 5.000 de...