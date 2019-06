Cum iti alegi secretara Seful cheama la interviu patru fete pentru postul de secretara. Acesta le pune o singura intrebare: – In mod normal, o femeie are buze in doua locuri diferite. Care este diferenta dintre cele doua locuri? Prima raspunde: – Intr-o parte e paroasa, iar in cealalta nu e! – Destul de bun raspunsul… A doua raspunde: – Una poate vorbi, dar cealalta nu poate. – Foarte bun raspuns! A treia fata raspunde: – Una e verticala, iar cealalta e orizontala! – Un raspuns inteligent! A patra fata raspunde: – Una o folosesc eu, iar pe cealalta o foloseste seful meu! – Esti angajata! Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt așteptați, pe 26 mai, sa raspunda, la referendumul declanșat de președintele Klaus Iohannis, la doua intrebari din domeniul justiției. Pentru a putea fi validat, trebuie sa participe cel puțin 30% din numarul persoanelor inscrise pe listele electorale permanente, conform Mediafax.Citește…

- Dupa armistitiul politic impus de incendiul de la catedrala Notre-Dame, presedintele francez, Emmanuel Macron, va raspunde joi la criza "vestelor galbene'', care ies in strada de peste cinci luni pentru a cere mai multa justitie fiscala si sociala, informeaza marti AFP potrivit Agerpres. Seful…

- Dupa armistitiul politic impus de incendiul de la catedrala Notre-Dame, presedintele francez, Emmanuel Macron, va raspunde joi la criza "vestelor galbene'', care ies in strada de peste cinci luni pentru a cere mai multa justitie fiscala si sociala, informeaza marti AFP. Seful statului va organiza…

- O blonda ajunge la serviciu plangand in hohote. Seful o intreaba ingrijorat ce a patit, la care ea raspunde: “Azi dimineata am primit telefon si am aflat ca mama a murit”. Seful o consoleaza: “De ce nu te duci acasa azi ca sa te odihnesti? Si-asa nu avem de lucru prea mult. Blonda refuza spunand ca…

- Daca locuiesti intr-o casa sau un apartament de mici dimensiuni, cu siguranta iti doresti ca spatiul incaperilor sa fie cat mai aerisit. Cu putina imaginatie si inventivitate, poti alege piese de mobilier practice si comode, care sa se incadreze perf...

- Alianta Nord-Atlantica nu doreste un nou Razboi Rece cu Rusia, dar nici nu va avea o abordare "naiva", a declarat Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, in discursul rostit in Congresul SUA la 70 de ani de la semnarea Tratatului Nord-Atlantic, scrie Mediafax."Nu vrem o noua cursa a…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a facut in partid un pronostic neoficial cu privire la scorul de la europarlamentare.Șeful social-democrat le-a spus șefilor de filiale ca PSD va obține minimum 12 mandate de europarlamentar și ca partidul poate ajunge pana la 15 mandate. „A zis ca vor fi cam…

- Prim-vicepresedintele PNL Bucuresti, Alexandru Nazare, si-a dat demisia din functia de sef al campaniei liberalilor pe Capitala, potrivit unei scrisori trimise conducerii formatiunii. Nazare a acuzat ca organizatia e „denigrata permanent”, in timp ce surse din conducerea formatiunii sustin ca plecarea…