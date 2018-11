Cum iti afecteaza sarbatorile MERCUR RETROGRAD? Ghid de supravietuire Daca credeai ca vei avea cateva saptamani mai relaxante inainte sa inceapa agitatia sarbatorilor de Craciun, ei bine, Cosmosul are cu totul alt plan. Ca si cum nu a fost suficienta nebunia tuturor astrelor retrograde din acest an, Mercur isi da ultima reprezentatie pe 2018 si va sta in retrograd pana in ajunul lui Mos Nicolae.

Nu este cazul sa te ingrijorezi. Perioadele retrograde sunt importante si totul se intampla in Cosmos cu un scop. Insa este bine sa stii care sunt riscurile mai ales intr-o perioada solicitanta social si al calatoriilor, pentru ca este la indemana ta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

